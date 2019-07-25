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تفاصيل نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكرى

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ ص
الرئيس التونسي باجي قايد السبسي
الرئيس التونسي باجي قايد السبسي
أعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما صرح به لإحدى القنوات التليفزيونية. ومن جانبه أكد نور الدين بن تيشة، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، في تصريحات له، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك بقرار من الأطباء المباشرين له.
ولم تنشر المواقع الرسمية لرئاسة الجمهورية أي خبر عن الحالة الصحية للرئيس التونسي ولا تفاصيل نقله إلى المستشفى. وكان الرئيس التونسي قد أدخل إلى المستشفى مرتين سابقتين إثر أزمتين صحيتين. وغادر السبسي (93 عاما) مطلع يوليو الجاري المستشفى العسكري بتونس، نحو مقر إقامته بقرطاج، وذلك بعد تلقيه العلاج اللازم،
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الحوثيون

حقيقة استهداف الحوثيين قاعدة جوية بالسعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، قائلا: "إنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيات الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية"، واصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيات.
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مصادر: نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى

أفادت مصادر إعلامية تونسية بنقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، أمس الأربعاء، بحسب قناة "الحرة". وكان السبسي (93 عاما) قد دخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على إثر أزمتين صحيتين حادتين.
الجيش السوداني

بعد فشل الانقلاب.. رئيس جديد لأركان الجيش السوداني

أعلنت القوات المسلحة السودانية، تكليف الفريق أول محمد عثمان بمنصب، رئيس أركان الجيش السوداني، خلفا للفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، المتهم في محاولة انقلاب على المجلس العسكري، هو وعدد من الضباط أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بحسب بيان للقوات المسلحة، أكدت فيه أن قيادت من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر "البائد" شاركوا أيضا في المحاولة الانقلابية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعا، وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم، وأكد البيان أن هدف المحاولة الفاشلة "إجهاض ثورة الشعب المجيدة" وعود فلول النظام السابق للحكم".
المتظاهرون والجيش السوداني

بيان رسمي.. الجيش السوداني يكشف تفاصيل الانقلاب الفاشل

أصدرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، كشفت فيه تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تزعمها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من الضباط أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، موضحة أن قيادت من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر "البائد" شاركوا أيضا في المحاولة الانقلابية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعا، وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم، وأكد البيان أن هدف المحاولة الفاشلة "إجهاض ثورة الشعب المجيدة" وعود فلول النظام السابق للحكم".
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نقاب

رسميا.. تونس تحظر النقاب في المؤسسات العامة

أصدر يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، قرارا بمنع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع أمنية" على ما أفادت رئاسة الحكومة. وجاء في منشور حكومي وقعه الشاهد: "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية". وحسب المنشور الحكومى الذى أصدره رئيس الوزراء التونسى، أنه يمنع تمامًا دخول أى شخص غير مكشوف الوجه إلى مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، حسبما أفادت الجريدة التونسية "موزاييك اف إم"، منذ قليل.
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السبسي يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية في تونس

وقع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وقد حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، السادس من أكتوبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية، والسابع عشر من نوفمبر، موعدا للانتخابات الرئاسية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي استأنف عمله الاثنين الماضي، بعد تعرضه "لوعكة صحية حادة"، نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس لتلقي العلاج.
الملك سلمان ورئيس تونس

الملك سلمان يتصل هاتفيا بالسبسي: أتمنى لك العافية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنيا له دوام الصحة والعافية، حسب وكالة الأنباء السعودية. وعبّر الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه. وفي أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
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تونس.. الكشف عن العقل المدبر لهجومي العاصمة

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي الذي فجر نفسه، ليلة أمس الثلاثاء، في العاصمة، هو العقل المدبر للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن مؤخرا، وأسفرا عن مقتل شرطي، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت الداخلية التونسية أمس، القضاء على إرهابي بعد أن فجّر نفسه بحزام ناسف خلال مطاردته في حي الانطلاقة بالعاصمة.
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