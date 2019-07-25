صحف الإمارات: انقلاب في السودان.. وماي تغادر بالدموع

الصحف كشفت عن تأكيد قيادات إخوانية منشقة صحة التسجيل المسرب للقيادي الإخواني الهارب في تركيا أمير بسام.. الذي يكشف فيه سرقة التبرعات التي تجمعها الجماعة

تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الانقلاب الفاشل الذي شهده السودان، كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستعرضت العديد من القضايا الأخرى. حيث أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن القوات المسلحة السودانية، أعلنت أمس، إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المخلوع الذي كان يقوده عمر البشير، وقد تم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.

وأكدت في بيان أن هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كان تم التخطيط لها في 11 يوليو، هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب. وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أنه تم اعتقال رئيس

وأكدت في بيان أن هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كان تم التخطيط لها في 11 يوليو، هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب.





وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أنه تم اعتقال رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر الدين أحمد بحر، فضلاً عن وزير الخارجية السابق علي كرتي والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن، ووزير المعادن السابق كمال عبد اللطيف، وترددت أنباء غير مؤكدة عن اعتقال رئيس الوزراء الأسبق بكري حسن صالح.

وأكدت مصادر موثوقة أن المتهمين ضبطت بحوزتهم أدلة دامغة حول تحركات قاموا بها لإحداث انقلاب.





صحيفة "الإمارات اليوم" تناولت دعوة أبو ظبي للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به عضو الوفد الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، ماجد محمد المطوع، أمام المناقشة المفتوحة ربع السنوية، التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، معتبراً خلاله مبادرة السلام العربية بمثابة مرجع مهم لحل القضية الفلسطينية.

فيما أبرزت "الخليج" استشهاد فلسطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها قبل شهر في قطاع غزة، وأعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس استشهاد أحد قادتها الميدانيين متأثراً بجروح أصيب بها قبل نحو شهر في حادث عرضي بخان يونس جنوب قطاع غزة.



وكشفت صحيفة "البيان" عن إعلان وسائل إعلام محلية ونجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة.

وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد.

وقالت إذاعة موزاييك واسعة الانتشار في تونس إن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي، كما نشرت صحيفة الشروق الخبر ذاته.



وأوضحت "الخليج" أن رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي، قدمت رسمياً أمس الأربعاء، استقالتها للملكة إليزابيث الثانية، وشهدت جلستها الأخيرة في البرلمان كرئيسة للحكومة، حيث غالبتها دموعها، وسط تصفيق النواب، ليتسلم بذلك سلفها بوريس جونسون مهامه، وتوعد مجدداً بتنفيذ "بريكست" في موعده "مهما كلف الأمر"، وبعقد اتفاق جديد مع بروكسل، من دون "شبكة أمان" المثيرة للجدل.



ووصلت ماي إلى قصر باكينجهام، بعدما حضت في وقت سابق جونسون على إنجاز "بريكست" بطريقة تصب في صالح المملكة المتحدة بأسرها مما يلمح إلى الانقسامات العميقة التي تسببت بها هذه المسألة في البلاد.



وتحت عنوان "جونسون يحيط نفسه بمؤيدي البريكست والمظاهرات تجابهه"، ذكرت "البيان" أن رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون أحاط نفسه بمتشككين بالمشروع الأوروبي، وجدد وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو من دونه.

قرر جونسون تعيين المصرفي السابق وزير الداخلية ساجد جاويد، وهو ابن عائلة مهاجرين باكستانيين، وزيراً للمال.

ويعد هذا المنصب إستراتيجياً في سياق بريكست، خصوصاً في حال إقرار الخروج من الاتحاد من دون اتفاق، ما من شأنه إثارة اضطرابات اقتصادية حادة.





وتحت عنوان "تسريب صوتي يفضح سرقة الإخوان أموال التبرعات"، كشفت "الاتحاد" عن تأكيد قيادات إخوانية منشقة صحة التسجيل المسرب للقيادي الإخواني الهارب في تركيا أمير بسام، عضو مجلس شورى الإخوان، الذي يكشف فيه سرقة التبرعات التي تجمعها الجماعة الإرهابية بمزاعم دعم حقوق الإنسان.

وذكرت القيادات الإخوانية المنشقة أن الصوت هو نفسه لأمير بسام الذي يعرفونه، وأن هذا التسريب يعد الأول من نوعه من كبار قادة الجماعة وليس من شبابها، ويدل على زلزال وانشقاق حقيقي داخل التنظيم.





وذكرت "الخليج" أن تداعيات تسريبات صحيفة "نيوريورك تايمز" الأمريكية التي كشفت فيها تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة، لا تزال تلقي بظلالها على الأدوار القذرة التي ظل نظام الحمدين في قطر يقوم بها في القارة الإفريقية لزعزعة الأمن والاستقرار في دولها، عبر دعم الجماعات الإرهابية.



وبالانتقال إلى الشأن الإيراني، أشارت "الخليج" إلى إعلان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس استعداد طهران للدخول في مفاوضات "عادلة"، دون أن تعني الاستسلام. وأكد أن بلاده لم ولن تضيع فرصة التفاوض مع الولايات المتحدة.



ونقلت "الإمارات اليوم" عن روحاني قوله: "ما دمت مسؤولاً عن الواجبات التنفيذية للبلاد، فنحن مستعدون تماماً لإجراء مفاوضات عادلة وقانونية وصادقة لحل المشكلات". مضيفا: "لكن في الوقت نفسه، لسنا مستعدين للجلوس إلى طاولة الاستسلام تحت مسمى المفاوضات".



ولم يذكر روحاني ما هي المحادثات التي يعنيها، لكن بدا أنه يشير إلى مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة.



وأفادت الصحف بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، حذر شركات الطيران المدني من التعرض للعقوبات، في حال تعاملت مع الخطوط الإيرانية، سواء في عمليات النقل غير المصرح بها أو البضائع أو التكنولوجيا أو الخدمات المرتبطة بإيران.







وأكد المكتب في بيان أن "النظام الإيراني يستخدم شركات الطيران التجارية لتعزيز أجندة الجماعات الإرهابية المزعزعة للاستقرار، مثل قوات الحرس الثوري وفيلق القدس التابع لها، لتنقل المقاتلين من ميليشياتهم بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة".