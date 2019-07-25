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صحف الإمارات: انقلاب في السودان.. وماي تغادر بالدموع

الصحف كشفت عن تأكيد قيادات إخوانية منشقة صحة التسجيل المسرب للقيادي الإخواني الهارب في تركيا أمير بسام.. الذي يكشف فيه سرقة التبرعات التي تجمعها الجماعة
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الانقلاب الفاشل الذي شهده السودان، كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستعرضت العديد من القضايا الأخرى. حيث أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن القوات المسلحة السودانية، أعلنت أمس، إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المخلوع الذي كان يقوده عمر البشير، وقد تم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.
وأكدت في بيان أن هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كان تم التخطيط لها في 11 يوليو، هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم، وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب.  وأشارت صحيفة "الخليج" إلى أنه تم اعتقال رئيس
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صحف سعودية

صحف سعودية: إيران تُلمّح لتبادل الناقلات والتفاوض

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، حيث تناولت تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، كما طالعتنا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان. تحت عنوان "روحاني مستعد لتبادل إطلاق الناقلتين"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن الرئيس حسن روحاني لمح إلى استعداد بلاده للإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، في مقابل إطلاق جبل طارق ناقلة نفط إيرانية، لكن مستشاراً للمرشد الإيراني علي خامنئي حذر من أن اقتراح لندن نشر قوة حماية بحرية أوروبية في مضيق هرمز "قد يجر ما ليس في الحسبان".
الحوثيون

حقيقة استهداف الحوثيين قاعدة جوية بالسعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، قائلا: "إنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيات الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية"، واصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيات.
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تفاصيل نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكرى

أعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما صرح به لإحدى القنوات التليفزيونية. ومن جانبه أكد نور الدين بن تيشة، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، في تصريحات له، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك بقرار من الأطباء المباشرين له.
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مصادر: نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى

أفادت مصادر إعلامية تونسية بنقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، أمس الأربعاء، بحسب قناة "الحرة". وكان السبسي (93 عاما) قد دخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على إثر أزمتين صحيتين حادتين.
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: قطر تقود الإرهاب في الصومال

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الدور القطري المشبوه في الصومال، كما سلطت الضوء أيضا على اختيار بوريس جونسون، لخلافة تيريزا ماي، على رأس حزب المحافظين والحكومة البريطانية إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن فضيحة جديدة فجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، حول دور تنظيم الحمدين التخريبي في المنطقة، وتمثلت في تسجيل صوتي، يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال. التسجيل عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال والأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: لندن تبحث خيارات الرد على احتجاز ناقلة

تصدرت تداعيات احتجاز إيران الناقلة البريطانية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. تحت عنوان "بريطانيا تحقق في استخدام تقنية روسية لاحتجاز الناقلة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن تقارير صحفية كشفت عن أن أجهزة المخابرات الخارجية في بريطانيا تخشى أن تكون إيران قد لجأت إلى تكنولوجيا روسية، خلال عملية احتجاز ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي.
صحف

صحف الإمارات تبرز اتفاق السودان وإجهاض عزل ترامب

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على التوقيع على اتفاق السودان، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" أبرزت توقيع تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الحاكم، أمس، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، حيث يمهد الاتفاق لحل الأزمة السياسية، ويؤسس لنظام برلماني للحكم، ويضمن أغلبية مدنية في المجلس السيادي.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: السودانيون يتفقون ورفض الحوار بالجزائر

تصدر الاتفاق الذي توصل إليه الأطراف المتنازعة في السودان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة اليوم السبت ، كما تناولت الصحف تطورات الأزمة في الجزائر مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الخليج" أنه بعد مخاض عسير توجت المفاوضات الماراثونية بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، باتفاق حاسم في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وتراضى الطرفان على تشكيل مجلس سيادي مناصفة تكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً.
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