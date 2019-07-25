كيف يؤثر ارتفاع قيمة الجنيه على الاقتصاد المصري؟

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ بداية العام الجاري خاصة الدولار الأمريكي، وتشير التوقعات إلى استمرار صعوده حتى العام المقبل 2020
احتل الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي، حسب تقرير أصدرته وكالة الأنباء العالمية «بلومبرج».
وواصل سعر الجنيه المصري صعوده أمام الدولار الأمريكي ليصل في البنوك إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
ومنذ شهر يناير الماضي، فقدت العملة الخضراء ما يقرب من نحو 130 قرشا، وتشير التوقعات إلى استمرار صعود الجنيه أمام العملات الأجنبية حتى عام 2020.
انخفاض أسعار السلع
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك تأثيرا كبيرا من المتوقع أن يحدثه انخفاض الدولار على الأسعار خاصة المتعلقة بالسلع الأساسية.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن أثر تراجع سعر الجنيه أمام الدولار على أسعار السلع بدأ في الظهور.
فيما
انخفاض أسعار السلع
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك تأثيرا كبيرا من المتوقع أن يحدثه انخفاض الدولار على الأسعار خاصة المتعلقة بالسلع الأساسية.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن أثر تراجع سعر الجنيه أمام الدولار على أسعار السلع بدأ في الظهور.
فيما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار أسعار العملات الأجنبية وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محلياً بمكون أجنبي مستورد بتلك الأسعار، يسهم بشكل ملحوظ في انخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
رفع تصنيف مصر الائتماني
أسهم ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ بداية العام في تحسين تصنيف مصر الائتماني، حيث رفعت وكالة «موديز» تصنيف مصر الائتماني إلى (B2) خلال شهر أبريل الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت الوكالة تصنيفاتها لإصدارات الديون طويلة الأجل للحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والعملة المحلية درجة واحدة إلى (B2) من (B3).
وفي مارس الماضي، رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة مقابل التصنيف السابق B.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن رفع تصنيف مصر الائتماني أسهم فى زيادة التدفقات الدولارية من صناديق الاستثمار العالمية، وهو الأمر الذى أدى إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل ملحوظ.
زيادة التدفقات النقدية
حقق إجمالي تدفقات النقد الأجنبي رقمًا قياسيًا تاريخيًا خلال منتصف العام الجاري، حيث سجلت موارد البنوك من النقد الأجنبي نحو 63.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2018-2019، في مقابل نحو 36.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق بنسبة نمو 76.5%، حسب بيانات البنك المركزي.
وذكر المركزي أن من بين هذه التدفقات أيضًا 18.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في المحافظ المالية بنسبة 29% من إجمالي هذه التدفقات، وذلك مقابل 11.7 مليار دولار استثمارات أجنبية في المحافظ المالية للعام الماضي.
وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن تزايد تدفقات النقد الأجنبي منذ يناير الماضي أسهمت في انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.
فيما يرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن ارتفاع حجم التدفقات النقدية يرجع إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج خلال الفترة الماضية، إلى جانب ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.
عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري
مع بداية العام الجاري 2019، وبالتزامن مع ارتفاع قيمة الجنيه، شهدت استثمارات الأجانب عودة قوية لها، وذلك عقب تراجعها بشكل ملحوظ بداية من شهر أبريل 2018، لتفقد أكثر من 10.8 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزي.
وواصلت استثمارات الأجانب صعودها في أدوات الدين الحكومية، لتسجل نحو 19.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، حسب تصريحات أحمد كوجك نائب وزير المالية.
وذكر تقرير صادر من صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن المستثمرين الأجانب يتهافتون على أدوات الدين بعملات غير مألوفة التداول مثل الجنيه المصري.
ويرى بنك الاستثمار «فاروس »، في مذكرة بحثية له، أن هناك عوامل خارجية هامة دعمت الجنيه، أبرزها تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار بعد عدة جلسات من رفع الفائدة، ما دفع العديد من المستثمرين للتحول إلى الاستثمار في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومنها مصر.