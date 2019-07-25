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كيف يؤثر ارتفاع قيمة الجنيه على الاقتصاد المصري؟

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ بداية العام الجاري خاصة الدولار الأمريكي، وتشير التوقعات إلى استمرار صعوده حتى العام المقبل 2020
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص
الجنيه المصري
الجنيه المصري
احتل الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي، حسب تقرير أصدرته وكالة الأنباء العالمية «بلومبرج». وواصل سعر الجنيه المصري صعوده أمام الدولار الأمريكي ليصل في البنوك إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، حسب بيانات البنك المركزي المصري. ومنذ شهر يناير الماضي، فقدت العملة الخضراء ما يقرب من نحو 130 قرشا، وتشير التوقعات إلى استمرار صعود الجنيه أمام العملات الأجنبية حتى عام 2020.
انخفاض أسعار السلع أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك تأثيرا كبيرا من المتوقع أن يحدثه انخفاض الدولار على الأسعار خاصة المتعلقة بالسلع الأساسية. وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن أثر تراجع سعر الجنيه أمام الدولار على أسعار السلع بدأ في الظهور. فيما
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الدولار (3)

سعر الدولار اليوم الخميس 25 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.65 جنيه، ونحو 16.55 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي اليوناني، بنك قناة السويس، وبنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 25 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك رغم صعود المعدن الأصفر عالميا، سجل سعر الأوقية نحو 1420 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صندوق-النقد-الدولي

صندوق النقد: جاهزون للدخول في برنامج إصلاح جديد مع مصر

بعد ساعات من إعلانه الموافقة على منح مصر الشريحة الخامسة والأخيرة، أبدى صندوق النقد الدولي، استعداده لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية وشعبها، في سعيهما المستمر لتحقيق تحول في الاقتصاد، من أجل تحقيق نمو مرتفع واحتوائي وخلق فرص العمل، في حال قررت طلب الدخول في برنامج جديد لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاتفاق الحالي مع مصر الذي بدأ في 2016 لا يزال ساريا حتى نهاية نوفمبر من العام الحالي، وذلك خلال رده على الأسئلة الموجهة له على موقع الصندوق الرسمي.
صندوق-النقد-الدولى

الدفعة الأخيرة.. صندوق النقد يوافق على صرف ملياري جنيه لمصر

وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، على تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، وصرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار، وأدرج مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد مصر الأسبوع الماضي، على جدول اجتماعاته لمناقشة تقرير المراجعة وإتاحة الشريحة السادسة والأخيرة من القرض. وفي مايو الماضي، زارت بعثة صندوق النقد مصر لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد لصرف الدفعة الأخيرة بقيمة ملياري دولار.
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الريال-والدولار

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد ليسجل أقل سعر بنحو 16.65 جنيه للبيع، ونحو 16.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار الأمريكي في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الإسكندرية بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، ونحو 16.56 جنيه للشراء.
الريال-السعودى (1)

قبل موسم الحج| شروط البنوك للحصول على الريال السعودي

مع اقتراب موسم الحج، بدأت البنوك الحكومية والعاملة في مصر في توفير الريال السعودي، خاصة أنه يعد من أهم العملات التى يحتاجها المصريون، خاصة عند القيام بأداء مناسك الحج أو العمرة، حيث يزداد الطلب بشكل كبير على الريال السعودي، وهو ما دفع البنوك إلى وضع شروط ومحددات للحصول عليه. ومنذ قرار تحرير أسعار صرف العملات في عام 2016، ارتفع سعر الريال السعودى بأكثر من الضعف ليصل إلى مستويات تتراوح حاليا ما بين 4.44 و4.41 جنيه، فى مقابل سعره قبل التعويم بمستوى يتراوح ما بين 1.8 و2 جنيه.
دولارات

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
دولار

الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 8 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 16.69 جنيه للبيع، و16.59 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.70 جنيه للبيع، و16.60 جنيه للشراء.
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