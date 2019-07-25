كيف يؤثر ارتفاع قيمة الجنيه على الاقتصاد المصري؟

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ بداية العام الجاري خاصة الدولار الأمريكي، وتشير التوقعات إلى استمرار صعوده حتى العام المقبل 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

الجنيه المصري

احتل الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019، حيث ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي، حسب تقرير أصدرته وكالة الأنباء العالمية «بلومبرج». وواصل سعر الجنيه المصري صعوده أمام الدولار الأمريكي ليصل في البنوك إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، حسب بيانات البنك المركزي المصري. ومنذ شهر يناير الماضي، فقدت العملة الخضراء ما يقرب من نحو 130 قرشا، وتشير التوقعات إلى استمرار صعود الجنيه أمام العملات الأجنبية حتى عام 2020.

انخفاض أسعار السلع أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك تأثيرا كبيرا من المتوقع أن يحدثه انخفاض الدولار على الأسعار خاصة المتعلقة بالسلع الأساسية. وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن أثر تراجع سعر الجنيه أمام الدولار على أسعار السلع بدأ في الظهور. فيما