خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام الآتي من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقتا الأزهر والجمالية كثافات مرورية

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

زحام مروري- أرشيفية

كثافات مرورية متوسطة بسبب زيادة الأحمال شهدتها محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية، ونجحت أجهزة الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة في مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وتم تكثيف الرادار بالطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقتا الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين. وسجلت شاشات غرفة العمليات زحاما مروريا