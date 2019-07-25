خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة
تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام الآتي من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقتا الأزهر والجمالية كثافات مرورية
تحرير:تهامى البندارى
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
زحام مروري- أرشيفية
كثافات مرورية متوسطة بسبب زيادة الأحمال شهدتها محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية، ونجحت أجهزة الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة في مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وتم تكثيف الرادار بالطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقتا الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.
وسجلت شاشات غرفة العمليات زحاما مروريا
تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقتا الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.
وسجلت شاشات غرفة العمليات زحاما مروريا بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس.
أما في الطريق الزراعي، فقد ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام، وللقادم من الأقاليم قاصدًا القاهرة، والمتجه من المنيب إلى طريق الأتوستراد والتجمع الخامس، وكذا في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، والأمر نفسه بالتجمع الخامس اتجاه البساتين وزهراء المعادي.
وأعلى محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، ظهرت كثافات مرورية متحركة، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي نتيجة أعمال الإصلاحات.
كما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، كما ظهرت كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام في اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، وكثافات مرورية للمتجه إلى شارع عباس العقاد.
وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة، اتجاه مناطق وسط البلد والاتجاه المقابل؛ بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارعي عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.
وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو في أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية.
وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق (القاهرة- الإسكندرية) الزراعي من قرية سنديون حتى قلما، والعكس؛ بسبب زيادة أحمال السيارات، وكذلك أعلى كوبري قليوب حتى مطلع الطريق الدائري وللمتجه إلى الأقاليم.
في محافظة الجيزة ظهرت كثافات متحركة أعلى محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان وصولا إلى أكتوبر ومن الشيخ زايد إلى ميدان لبنان.
وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، مع تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام، وصولا إلى ميدان الرماية.
زحام معتاد تم رصده بشارع الهرم، خاصة بمنطقة مشعل، وتكدس مروري بشارع فيصل ومناطق الطالبية والطوابق، إضافة إلى زحام مروري بشارع السودان، وتحديدا بمحيط محطة مترو جامعة القاهرة.