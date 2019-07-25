رياضة

مصر تسعى للإطاحة بالنرويج في مونديال اليد للشباب

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد
المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد
يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الخميس، وذلك حين يواجه النرويج، في تمام الساعة 6:45 مساءً، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور ربع النهائي. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.
وصعدت مصر، بقيادة المدير الفنى طارق محروس، إلى ربع النهائي، بعد التغلب على صربيا في دور الـ16، وقبلها حقق فراعنة اليد 5 انتصارات على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد في دور المجموعات، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.  وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة
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منتخب مصر لكرة اليد شباب (1)

مصر تتأهل لربع نهائي مونديال اليد للشباب

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الأربعاء، على حساب صربيا بنتيجة (30-29)، ضمن مواجهات دور الـ16. وبعد الفوز على صربيا، سيواجه المنتخب الوطني الفائز من النرويج والبرازيل، والتي ستبدأ في تمام الساعة الرابعة والنصف، ومن المقرر أن تقام مواجهة الفراعنة في دور الربع نهائي غدًا الخميس. وكان قد صعد المنتخب الوطني، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (1)

بث مباشر.. مصر Vs صربيا في مونديال اليد للشباب

يلعب المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، أمام نظيره صربيا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا في إسبانيا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16، وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد». وصعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفنى طارق محروس، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية
منتخب مصر لكرة اليد شباب (2)

مصر تواجه صربيا في مونديال اليد للشباب

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الأربعاء، وذلك حين يواجه صربيا، في تمام الساعة الثانية والربع عصرا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد».
منتخب مصر لكرة اليد شباب (2)

مصر تتغلب على فرنسا في مونديال اليد للشباب

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الإثنين، على حساب فرنسا بنتيجة 37-32، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد. وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وحقق فراعنة اليد الفوز الخامس تواليا، بعد التغلب على الخماسي أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.
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