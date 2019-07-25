مصر تسعى للإطاحة بالنرويج في مونديال اليد للشباب

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الخميس، وذلك حين يواجه النرويج، في تمام الساعة 6:45 مساءً، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور ربع النهائي. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

وصعدت مصر، بقيادة المدير الفنى طارق محروس، إلى ربع النهائي، بعد التغلب على صربيا في دور الـ16، وقبلها حقق فراعنة اليد 5 انتصارات على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد في دور المجموعات، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة. وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة

وصعدت مصر، بقيادة المدير الفنى طارق محروس، إلى ربع النهائي، بعد التغلب على صربيا في دور الـ16، وقبلها حقق فراعنة اليد 5 انتصارات على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد في دور المجموعات، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.



وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في المغرب في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز بكل مبارياتها في البطولة التي اعتمدت على نظام الدوري.



وحققت مصر اللقب على أرضها في نسخة 1993، وسبق أن احتلت المركز الثالث في نسخة قطر 1999، وحلت رابعة 3 مرات من قبل في نسخ مصر 2009 واليونان 2011 والبرازيل 2015.



وتعد روسيا أكثر المنتخبات تتويجا بلقب البطولة بواقع 7 مرات، مقابل 3 ألقاب لكل من الدنمارك والسويد ويوغوسلافيا، ولقبين لألمانيا، ولقب وحيد لكل من إسبانيا وفرنسا ومصر.

