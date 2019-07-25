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حقيقة استهداف الحوثيين قاعدة جوية بالسعودية

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
الحوثي - صورة أرشيفية
الحوثي - صورة أرشيفية
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، قائلا: "إنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيات الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية"، واصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيات.
وأضاف المالكي، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، أن استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يثبت إجرام هذه الميليشيات الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني.وأكد
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الباجى-قايد-السبسى (1)

تفاصيل نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكرى

أعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما صرح به لإحدى القنوات التليفزيونية. ومن جانبه أكد نور الدين بن تيشة، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، في تصريحات له، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك بقرار من الأطباء المباشرين له.
باجى-قايد-السبسى (1)

مصادر: نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى

أفادت مصادر إعلامية تونسية بنقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، أمس الأربعاء، بحسب قناة "الحرة". وكان السبسي (93 عاما) قد دخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على إثر أزمتين صحيتين حادتين.
الجيش السوداني

بعد فشل الانقلاب.. رئيس جديد لأركان الجيش السوداني

أعلنت القوات المسلحة السودانية، تكليف الفريق أول محمد عثمان بمنصب، رئيس أركان الجيش السوداني، خلفا للفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، المتهم في محاولة انقلاب على المجلس العسكري، هو وعدد من الضباط أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بحسب بيان للقوات المسلحة، أكدت فيه أن قيادت من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر "البائد" شاركوا أيضا في المحاولة الانقلابية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعا، وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم، وأكد البيان أن هدف المحاولة الفاشلة "إجهاض ثورة الشعب المجيدة" وعود فلول النظام السابق للحكم".
المتظاهرون والجيش السوداني

بيان رسمي.. الجيش السوداني يكشف تفاصيل الانقلاب الفاشل

أصدرت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، كشفت فيه تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تزعمها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من الضباط أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، موضحة أن قيادت من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر "البائد" شاركوا أيضا في المحاولة الانقلابية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ عليهم جميعا، وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم، وأكد البيان أن هدف المحاولة الفاشلة "إجهاض ثورة الشعب المجيدة" وعود فلول النظام السابق للحكم".
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آثار-الحرب-فى-اليمن (1)

الجيش اليمني: الحسم العسكري السبيل لإعادة الشرعية

صرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أن الحسم العسكري هو السبيل لحماية الشعب اليمني من عمليات القتل الممنهج، الذي ترتكبه المليشيا الحوثية الانقلابية، والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الغارات التي شنها طيران التحالف العربي، والعمليات التي ينفذها الجيش، لافتا إلى استمرار العمليات العسكرية للسيطرة على باقي المدن اليمنية، إذ أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهات كثيرة في محافظات: الجوف وصعدة وحجة ومأرب شمالي اليمن، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.
صحف-سعودية

صحف سعودية: تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، التحذير الأوروبي من انهيار الاتفاق النووي، كما تناولت تطورات الأوضاع في اليمن واستعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحذيرات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أمس، من انهيار الاتفاق، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، ليرد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار شروط طهران السابقة للدخول في حوار مع واشنطن.
صحف-سعودية

صحف سعودية: تميم في أمريكا وترامب يطيح بسفير لندن

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت زيارة رئيس قطر لأمريكا كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات. تحت عنوان "تميم في أمريكا"، ذكرت صحيفة "سبق" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل أمس الأربعاء، أمير النظام القطري تميم بن حمد في مشاهد معبّرة للغاية عن حجم التقدير العالمي لحاضنة الإرهاب وداعمته، وموالية أكبر شر إرهابي في العالم متمثلا في إيران.
آثار-الحرب-فى-اليمن (1)

الجيش اليمني يقصف مواقع لميليشيا الحوثي

قصفت مدفعية الجيش اليمني، صباح اليوم السبت، مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، واستهدف القصف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، ما أسفر عن تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت". ويوم الخميس الماضي، أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة.
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