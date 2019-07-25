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الفنانون ينعون فاروق الفيشاوي: وداعًا روقة

شهدت الساعات الماضية تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، حتى دخل فى غيبوبة كبد، حتى وافته المنية فجر اليوم الخميس، عن عمر يناهز 67 عاما
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
الفنان فاروق الفيشاوي
الفنان فاروق الفيشاوي
حالة من الصدمة سيطرت على الجميع داخل وخارج الوسط الفني، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، بعد رحلة من الألم والمعاناة مع مرض السرطان، الذي طارده فى أكتوبر العام الماضي، وحينها فاجأ الجميع وأعلن مرضه، وطلب من جمهوره الدعم والمساندة، وأكد أنه سيتعامل معه مثلما يفعل مع الصداع ليس أكثر، ويستكمل حياته بشكل طبيعي، وهذا يظهر من إصراره على مواصلة مشواره الفني، فظل واقفا على قدميه حتى وافته المنية، مع أبطال مسرحية «الملك لير» إلى جوار الفنان يحيى الفخراني.
الفنانون ومحبو الراحل فاروق الفيشاوي، تحولت دعواتهم من أن يتجاوز الأزمة الصحية على خير ويعود ليقف على قدميه مرة أخرى، إلى دعوات بالرحمة والمغفرة، حيث حرص الكثير على نعيه بكلمات مؤثرة، إلهام شاهين، التى قامت بنشر صورة للراحل على حسابها وعلقت عليها: «أعزى نفسى فى أغلى الأصدقاء وعشرة العمر، ربنا
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مى كساب تعوض ما فاتها.. ألبوم وفيلم ومسلسل

قبل 4 سنوات فجرت الفنانة مى كساب، مفاجأة للجميع سواء داخل أو خارج الوسط الفني، بإعلان زواجها من المغني الشعبي أوكا، عضو فريق 8%، وسط ترحيب ورفض الكثيرين، ربما لأن كلا منهما من وجهة نظر الجمهور له ستايل حياة مختلفة، وكانت دائما ما تحرص «مي» على تأكيد أنها تعيش حياة سعيدة وهادئة، وانشغلت بعدها بالزواج والإنجاب الذى أثر بالطبع على تواجدها على الساحة الفنية، وأبعدها كثيرًا، رغم انها كانت لها مكانة وسط بنات جيلها، وعلى سبيل الحفاظ على ما وصلت إليه كانت من حين آخر تشارك فى عمل درامي وسينمائي، بأدوار بسيطة.
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ريهام سعيد: الدكتور سمحلي بالعودة لحياتي الطبيعية

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الأربعاء، تحسن حالتها الصحية، حيث قالت: "الدكتور سمحلي بالعودة لحياتي الطبيعية، وقالي ده حصل معجزة"، معقبة: "المعجزة ديه حصلت بدعائكم". وقبل هذا الإعلان، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تقريرًا مصورًا، أجراه شابان مع مواطنين، للتعليق على حالتها الصحية. وجاءت جميع المقابلات إيجابية، بالدعاء لها بالسلامة، وتمام الشفاء، فتقول إحداهن: "ربنا يديها الصحة ويخليها لعيالها"، فيما يؤكد آخر أنها "ساعدت ناس كتير"، وفي النهاية يظهر طفل يشكرها على ما قدمته من أجل الأطفال.
الفنانون-يدعمون-فاروق-الفيشاوي-أنت-أقوى-من-السرطان

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة بعد تدهور حالته

تدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، اليوم الأربعاء، بعد دخوله فى غيبوبة الكبد، وهو محتجز داخل غرفة العناية المركزة، وفقا لتصريحات صحفية لصديقه المقرب الموسيقار هانى مهنا، الذى طلب من محبيه الدعاء له. وفي أكتوبر الماضي، أعلن «الفيشاوي» عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة، لكن فى الفترة الماضية تدهورت حالته الصحية وأدت إلى احتجازه بالمستشفى.
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الفنانون-يدعمون-فاروق-الفيشاوي-أنت-أقوى-من-السرطان

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة بعد تدهور حالته

تدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، اليوم الأربعاء، بعد دخوله فى غيبوبة الكبد، وهو محتجز داخل غرفة العناية المركزة، وفقا لتصريحات صحفية لصديقه المقرب الموسيقار هانى مهنا، الذى طلب من محبيه الدعاء له. وفي أكتوبر الماضي، أعلن «الفيشاوي» عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة، لكن فى الفترة الماضية تدهورت حالته الصحية وأدت إلى احتجازه بالمستشفى.
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المهرجان القومي للمسرح يكرم فاروق الفيشاوي

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز في دورته الثانية عشرة، النجم الكبير فاروق الفيشاوي، وسيعلن المهرجان قريبا عن بقية أسماء المكرمين في الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس. وعبر أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري عن تمنيهم الشفاء العاجل للفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعدما كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة ودخل في حالة صحية حرجة للغاية، حسبما أكد نجله الفنان أحمد الفيشاوي الذي يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي، بعدما غادر المستشفى خلال الساعات الماضية.
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أصالة نصري عن «ولاد رزق»: طارق العريان ليس له منافس

عبرت الفنانة أصالة نصري، عن إعجابها الشديد بالإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، كما أثنت على زوجها طارق العريان، مخرج الفيلم. ونشرت النجمة السورية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برومو الفيلم المقرر طرحه في دور العرض يوم 8 أغسطس المقبل، وعلقت عليه كاتبة: "طارق العريان ليس له منافس، ولاد رزق قريباً". وكان العريان قد أعلن انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، ونشر بوستر الفيلم عبر "إنستجرام"، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله (سيعرض) فى عيد الأضحى".
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فنانون يدعمون فاروق الفشاوي: ستقهر المرض

غادر الفنان فاروق الفيشاوي المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، بعد أن تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، وطالب نجله الفنان أحمد الفيشاوي الجمهور بالدعاء لوالده، وحرص عدد من أهل الفن على الدعاء له متمنين الشفاء العاجل له، ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي الذي كتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "فاروق الفيشاوي يستحق دعواتكم بالشفاء، أثق أن فاروق إن شاء لله سيقهر المرض، أكثروا من الدعاء له ولكل المرضى". بينما نشر المخرج أشرف فايق صورة له مع "الفيشاوي" معلّقًا: "ادعوا للنجم فاروق الفيشاوي بالشفاء".
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