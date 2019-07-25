الفنانون ينعون فاروق الفيشاوي: وداعًا روقة

شهدت الساعات الماضية تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، حتى دخل فى غيبوبة كبد، حتى وافته المنية فجر اليوم الخميس، عن عمر يناهز 67 عاما

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

حالة من الصدمة سيطرت على الجميع داخل وخارج الوسط الفني، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، بعد رحلة من الألم والمعاناة مع مرض السرطان، الذي طارده فى أكتوبر العام الماضي، وحينها فاجأ الجميع وأعلن مرضه، وطلب من جمهوره الدعم والمساندة، وأكد أنه سيتعامل معه مثلما يفعل مع الصداع ليس أكثر، ويستكمل حياته بشكل طبيعي، وهذا يظهر من إصراره على مواصلة مشواره الفني، فظل واقفا على قدميه حتى وافته المنية، مع أبطال مسرحية «الملك لير» إلى جوار الفنان يحيى الفخراني.

الفنانون ومحبو الراحل فاروق الفيشاوي، تحولت دعواتهم من أن يتجاوز الأزمة الصحية على خير ويعود ليقف على قدميه مرة أخرى، إلى دعوات بالرحمة والمغفرة، حيث حرص الكثير على نعيه بكلمات مؤثرة، إلهام شاهين، التى قامت بنشر صورة للراحل على حسابها وعلقت عليها: «أعزى نفسى فى أغلى الأصدقاء وعشرة العمر، ربنا

الفنانون ومحبو الراحل فاروق الفيشاوي، تحولت دعواتهم من أن يتجاوز الأزمة الصحية على خير ويعود ليقف على قدميه مرة أخرى، إلى دعوات بالرحمة والمغفرة، حيث حرص الكثير على نعيه بكلمات مؤثرة، إلهام شاهين، التى قامت بنشر صورة للراحل على حسابها وعلقت عليها: «أعزى نفسى فى أغلى الأصدقاء وعشرة العمر، ربنا يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته».



بينما نعى الفنان محمود البزاوى، بكلمات مؤثرة، حيث كتب: «مع السلامة يا أستاذ فاروق هتفضل في قلوبنا جميعا.. سلسلة حافلة من الأعمال وتاريخ سينمائي كبير.. الحب في طريق مسدود والمشبوه والباطنية.. وأرجوك أعطني هذا الدواء ولا تسألني من أنا والقرداتي.. حكاية جميلة اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهارده.. ربنا يرحمك يا أسطورة».

pic.twitter.com/4iMSW0wnnQ مع السلامه يا استاذ فاروق هاتفضل في قلوبنا جميعا..سلسله حافله من الاعمال و تاريخ سينمائي كبير..الحب في طريق مسدود و المشبوه و الباطنيه و أرجوك أعطني هذا الدواء و لاتسألني من انا و القرداتي..حكايه جميله اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهارده..ربنا يرحمك يا أسطورة #فاروق_الفيشاوي July 25, 2019

وكتب الفنان عمرو يوسف: «كان شخصا استثنائيا محبا للحياة ومحبا لكل من حوله، بسيط متواضع ودوغري، أما عن الكرم فحدث ولا حرج. الله يرحمك يا عم فاروق يا حبيب الكل حتوحشني جدًا، بس إن شاء الله في مكان أحسن بكتير، الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة»، وبكلمات مؤثرة نعى الفنان كريم محمود عبد العزيز، الفنان الراحل، قائلًا: «الجيل اللي قرر كل شوية يحسسني ‏بالوحدة والحزن.. ‏طول عمري باحس إنك عمي.. ‏الله يرحمك ويرحم أبويا ويرحمنا كلنا.. ‏باحبك جدًا».

وحرصت الفنانة صابرين، على نعى فاروق الفيشاوى، حيث كتبت: «‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا أجدع وأطيب خلق الله، ربنا يبدلك خير من الدنيا وما عليها، ذكراك دائمة معنا»، فيما قال الفنان أحمد السعدني: «لا إله إلا الله من أطيب وأنضف وألذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته، الفنان العظيم والإنسان الرائع روقه الله يرحمك يا حبيبي ويغفر لك، أنتم السابقون».

pic.twitter.com/Q1laAG6RGJ لا اله الا الله من اطيب و انضف و الذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته الفنان العظيم و الانسان الرائع روقه الله يرحمك يا حبيبي و يغفرلك انتم السابقون #فاروق_الفيشاوي July 25, 2019

نعى الفنان صلاح عبد الله، صديقه فاروق الفيشاوي على طريقته الخاصة، حيث كتب: «هاقابلك في العزا يا روقة زي كل المرات الأخيرة ولو ماشفتنيش هاندهلك زي آخر مرة وأقولك واحشني يا أخي ونفسي أحضنك، وبرضو هتقولي مش هتجيب الشلة وتيجوا تقعدوا معايا شوية بقى، هنيجي يا فاروق هنيجي. الفاتحة والدعاء للجدع قوي قوي أبو قلب أبيض زي الفل حبيب الكل فاروق الفيشاوي».

ونشرت الفنانة رانيا يوسف صورة للراحل، وعلقت عليها: «وداعا الفنان العظيم فاروق الفيشاوى، إنا لله وإنا إليه راجعون»، بينما كتب الفنان أحمد السقا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته»، ودعا له الفنان محمد هنيدي، وكتب: «البقاء لله ربنا يرحمك يا رب».

ونشرت بشرى صورة للراحل، وعلقت عليها: «الله يرحمك يا أستاذ فاروق يا جدع ياللى ماكنتش بترضى تكمل تصوير غير لما كل العمال تقبض فلوسها ومستحقاتها الأول، وكل الممثلين الصغيرين كمان... يا طيب يا كريم ويا محب للكل يا أبو أحمد... ربنا يصبر كل أهلك وأحبابك وأصحابك وجمهورك».

بينما كتبت الفنانة رانيا محمود ياسين: «مع السلامة يا غالي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة، إنت جميل وأطيب منك مافيش، علشان كدا ربنا ماطولش عليك عذاب المرض اللعين ده، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، "إنا لله وإنا إليه راجعون".. البقاء لله. ادعوا له بالرحمة والثبات».





وودعته الفنانة إيمان العاصى بكلمات مؤثرة: «يا حبيبي يا أطيب وأجدع إنسان.. يا أحلى ضحكة الله يرحمك.. لا حول ولا قوة إلا بالله هتوحشني أوى يا أستاذ يا جميل يا طيب.. وجعت قلبي يا أحلى روقة وربنا يصبر أحمد وعمر وأستاذة سمية وكل حبايبك»، وكتبت نيكول سابا: «البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة.. حاجة تحزن بجد».



وعلقت الفنانة ريم البارودي، على صورته قائلة: «البقاء لله وحده الأستاذ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي في ذمة الله، لا حول ولا قوه إلا بالله، مع السلامة وفي أمان. ربنا رحمك لأنك كنت إنسان بجد بمعنى الكلمة، يا طيب يا كريم يا جدع». وبكلمات مؤثرة نعى الفنان وليد فواز، قائلًا: «اوعوا تفتكروا إنه سهل على الفنان خبر رحيل الأساتذة واحد ورا واحد كده، الناس دي بكل أخطائهم لو وجدت أو لم توجد علمونا فنيا وإنسانيا وكنا نسمع لهم بس، فرسان المعبد للأسف بيمشوا ورا بعض، عشان نتأكد أكتر وأكتر إننا في الضلمة، الله يرحمك يا فاروق ومن كل قلبي هادعيلك».





ونعته الفنانة التونسية درة: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. أكاد أن لا أصدق.. الفنان المحب للحياة وللناس.. الطيب الجدع الخلوق..(حبيب زملائه) الفنان الكبير فاروق الفيشاوي توفى، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.. كان رائعا في آخر أدواره (الشارع اللي ورانا).. الناس الحلوة بتروح». ونشرت دنيا سمير غانم، صورة لفاروق الفيشاوي، وعلقت عليها: «ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة، خالص التعازي لابنه أحمد الفيشاوي والأسرة الكريمة، ربنا يصبركم يا رب».

«لما كنت باشوفك كنت باحس روح أبويا فيك من كتر حبك له، إنت أصلا عمرك ما كرهت حد، قلبك أبيض ومن أجدع البشر على الأرض. اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم، واجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون»، وبهذه الكلمات ودعت رانيا فريد شوقى، الراحل فاروق الفيشاوى.

ونعته الفنانة أورى: «وداعا فاروق الفيشاوي، حزينة جدا على فراقك اليوم، ولن أنسى لقائي معك فقد كنت أصدق من حاورت، وانبهرت من قوتك في مرضك، وتصالحك مع نفسك وكل من حواليك، أسألكم الدعاء له، وأتقدم بخالص التعازي لأسرته وللسيدة سمية الألفي، وكل جمهوره، رحمك الله وتقبلك إن شاء الله في فسيح جناته».

بينما كتب الفنان هانى رمزى، فى وداع فاروق الفيشاوي: «مع السلامة يا روقة، مشيت بسرعة أوي، الله يرحمك يا غالي، وربنا يعزي كل محبيك في كل الدنيا». ونعته اللبنانية هيفاء وهبي، قائلة: «البقاء لله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، أنت أجمل إنسان لكل الناس اللي اتعاملوا معك، الله يرحمه ويصبر أهله، وكل الناس اللي بتحبه».



جدير بالذكر أن جنازة الفنان فاروق الفيشاوي ستقام عقب صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.