رياضة

وفاة المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اللواء محمود علام، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، وكان علام قد تولى منصب المدير التنفيذي للنادي الأحمر في عام 2014، وقت ولاية المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للقلعة الحمراء، ويعد اللواء محمود علام الراحل أحد أبطال القوات المسلحة، وشارك في العديد من الحروب، منها حرب اليمن و67 والاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة. ومن المنتظر تشييع الجنازة من مسجد عمر مكرم ظهر اليوم إلى مدفن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.
وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، ليبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزا كبيرا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة. تقدم علي معلول
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محمد الشناوي على رادار أرسنال وأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على رادار ناديي أرسنال وأستون فيلا المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "readastonvilla" أن أستون فيلا وأرسنال يجريان محادثات مع محمد الشناوي، وأشارت إلى أن كلا الناديين قد أعرب عن اهتمامه بضم حارس مرمى منتخب مصر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
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رغم الخروج المبكر من الكان.. مصر تتقدم في تصنيف فيفا

قفز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم 9 مراكز، في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وحل الفراعنة في المركز الـ49 عالميا برصيد 1431 نقطة، على الرغم من خروج الفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر على يد منتخب جنوب إفريقيا، بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي. كما شهد التصنيف صعود منتخب الجزائر 28 مركزا، حيث باتت الجزائر في المركز الـ40 عالميا برصيد 1463 نقطة، وذلك بفضل تتويج محاربي الصحراء، بقيادة مديرهم الفني جمال بلماضي، بكأس الأمم، عقب التغلب على السنغال بهدف نظيف.
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كأس مصر.. تحدي لاسارتي المنتظر لإسعاد جماهير الأهلي

نجح الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق أول ألقابه، مع القلعة الحمراء، بعدما توج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، وجاء التتويج بعد منافسة شرسة مع فريقي الزمالك وبيراميدز.
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رمضان صبحي يقود الأهلي أمام المقاولون

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي يتصدرها الأهلي برصيد 74 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 48 نقطة، حيث جاء تشكيل المارد الأحمر كالتالي :?
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مفاجأة.. تعديلات في حكام مباراتي الأهلي والزمالك

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، وأعلن اتحاد الكرة قبل قليل عن تعيين محمد عادل حكما لإدارة المباراة، قبل أن يتراجع ويعلن تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة اللقاء، ويساعده كل من يوسف البساطي وسمير جمال، بالإضافة إلى محمد جمال حكما رابعا، وميدو سلامة وطارق سامي حكما خامسا.
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السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الإسماعيلي، في اللقاء قبل الأخير من مسابقة بطولة الدوري الممتاز، والمؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر المنافسة، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن نظيره بيراميدز الثاني، و5 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي يسعى لحسم لقب الدوري في حالة فوزه على المقاولون العرب، خلال المواجهة التي ستقام في نفس التوقيت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.
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تعرف على حكام مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري

علمت «التحرير» من مصادر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة استقرت على تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، كما استقرت اللجنة على تعيين الحكم محمد معروف لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر لها أيضا في الثامنة مساءً، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.
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