وفاة المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

النادي الأهلي

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اللواء محمود علام، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، وكان علام قد تولى منصب المدير التنفيذي للنادي الأحمر في عام 2014، وقت ولاية المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للقلعة الحمراء، ويعد اللواء محمود علام الراحل أحد أبطال القوات المسلحة، وشارك في العديد من الحروب، منها حرب اليمن و67 والاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة. ومن المنتظر تشييع الجنازة من مسجد عمر مكرم ظهر اليوم إلى مدفن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، ليبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزا كبيرا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة. تقدم علي معلول

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه، ليبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزا كبيرا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة.



تقدم علي معلول للفريق الأحمر، وأضاف حسين الشحات الهدفين الثاني والثالث، وسجل سيف الجزيري هدف الذئاب، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة، وتجمد رصيد ذئاب الجبل عند 48 نقطة في المركز الخامس، بينما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثالث.





