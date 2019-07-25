شهود عن ذبح مسن بالسيدة زينب: «ابنه سمعته وحشة»

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

سكين- تعبيرية

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة اتهام عاطل بذبح والده بمنطقة السيدة زينب، نتيجة خلافات بينهما، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، وقال شهود عيان أمام النيابة إن الابن المتهم معروف عنه سوء خلقه نتيجة تعاطيه المخدرات وتكرار تشاجره مع والده طمعا في أمواله، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات ارتكاب الواقعة، واستدعت عددا آخر من شهود العيان للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث كاملة.

وأفاد شهود عيان خلال التحقيقات بأن المتهم كان يتشاجر مع والده بشكل متكرر، وعادة ما ينتهي الأمر بتركه المنزل والإقامة لدى آخرين، وعندما يعود مجددا يفتعل المشكلات مع أبيه. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "جلال.ف"، 60 سنة، وتوصلت تحريات رجال