جريمة

شهود عن ذبح مسن بالسيدة زينب: «ابنه سمعته وحشة»

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
سكين- تعبيرية
سكين- تعبيرية
تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة اتهام عاطل بذبح والده بمنطقة السيدة زينب، نتيجة خلافات بينهما، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، وقال شهود عيان أمام النيابة إن الابن المتهم معروف عنه سوء خلقه نتيجة تعاطيه المخدرات وتكرار تشاجره مع والده طمعا في أمواله، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات ارتكاب الواقعة، واستدعت عددا آخر من شهود العيان للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث كاملة.
وأفاد شهود عيان خلال التحقيقات بأن المتهم كان يتشاجر مع والده بشكل متكرر، وعادة ما ينتهي الأمر بتركه المنزل والإقامة لدى آخرين، وعندما يعود مجددا يفتعل المشكلات مع أبيه. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة "جلال.ف"، 60 سنة، وتوصلت تحريات رجال
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بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تضبط 17 مخبزا مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 13 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 20 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على زراعي البحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، على أثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب قطع الموتوسيكل الطريق من فتحة عشوائية، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم.
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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر بالقناطر

أمرت نيابة القناطر الخيرية بحبس سائق وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم وبحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها وسلاح ناري فرد خرطوش لحماية تجارتهم الآثمة. البداية بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بالاشتباه في سيارة سوزوكي فان حمراء اللون بدون لوحات معدنية، وباستيقافها لفحص التراخيص بادر السائق بمحاولة الهروب، لكن تم ضبطه وهنا انتاب رجال الشرطة الشك، وتمكن النقيب عمر رجب معاون مباحث المركز من ضبط المتهمين.
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خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

كثافات مرورية متوسطة بسبب زيادة الأحمال شهدتها محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية، ونجحت أجهزة الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة في مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وتم تكثيف الرادار بالطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
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«مفيش ستات هتطلع».. مشاجرة بسبب ساقطة في قليوب

اعتاد عاطل اقتياد الساقطات إلى مسكنه بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب لكن أهالي المنطقة وجيرانه سئموا هذا الوضع وحاولوا منع دخول ساقطة إلى مسكنه فدخل معهم فى مشادة كلامية فقاموا بإبلاغ الشرطة. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من أهالي قرية ميت نما منطقة داير الناحية بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وعدد من جيرانه بالعقار سكنه لوجود إحدى السيدات برفقته داخل مسكنه، على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ لكشف الملابسات.
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سرقوا بلاي ستيشن.. 3 أفارقة يقتحمون شقة زميلهم

تباشر نيابة البساتين تحقيقاتها في واقعة سقوط إفريقي من شرفة شقته بالطابق الثاني، خوفا من تعدي 3 أفارقة آخرين عليه داخل شقته، واستمعت النيابة لأقوال اثنين من أصدقاء المجني عليه، فيما أشار المتهمون بكسرهم باب شقة زميلهم المصاب، نتيجة خلاف سابق بينهم، قبل أن تأمر النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، كما أمرت بتحريز المضبوطات التي عثر عليها رجال المباحث بحوزة المتهمين المضبوطين.
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السكان تمكنوا من الهرب.. انهيار عقار في السيدة زينب

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة عقار منطقة السيدة زينب، المنهار اليوم السبت، فى حارة الشيخ بمنطقة بيرم التونسى، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين. تبين من المعاينة الأولية أن العقار قديم ومتهالك وتم إجلاء السكان منه قبل ذلك لخطورته على حياتهم، وأن العقار تداعى اليوم، دون أن يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات بين المارة أو سكان العقارات المجاورة. انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ تحسبا لوقوع ضحايا، وأخطرت أجهزة محافظة القاهرة المعنية بالأمر.
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مفاجأة.. المتهم بقتل أسرته بالفيوم يتراجع عن أقواله

شهدت محكمة الفيوم، مساء الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، صدمت كل الموجودين بقاعة المحكمة، إذ نفى "خالد م ف ع"، 38 عامًا، مدرس بمعهد الحريشي الأزهري للفتيات، والمتهم بقتل زوجته وأولاده الأربعة، ارتكابه للواقعة، مُبررًا اعترافاته اليومين الماضيين بوقوعه تحت ضغط. وعلمت "التحرير" من مصدر خاص "رفض ذكر اسمه" أنّ المتهم تم عرضه، مساء اليوم، على قاضي التجديدات، لتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، إلا أنّه قال للقاضي "أنا شخص حافظ القرآن الكريم، ولم أقتل أسرتي، واسألوا حمايا وحماتي عني وعن علاقتي بيهم وبمراتي ومدى حبي واحترامي ليها".
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