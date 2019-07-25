جونسون يمنح أخيه الصغير منصبا في الحكومة الجديدة

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا

عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، أخيه الصغير، جو جونسون، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب وزير النقل، بمنصب نائب وزير الأعمال الحرة والطاقة والاستراتيجية الصناعية. وأصبح بوريس جونسون، أمس الأربعاء، رئيسا جديدا لوزراء بريطانيا. وتمكن من القيام بأوسع تغيير في الحكومة البريطانية في تاريخ بريطانيا الحديثة، وذلك دون تسليم السلطة من حزب لآخر، إذ بقيت السلطة في يد حزب المحافظين الذي ينتمي له بوريس جونسون وكذلك سلفه رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.

قال مصدر من فريق رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، في تصريح له، أمس الأربعاء، إن جونسون سيعين دومينيك كامينجز المدير السابق لحملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي مستشارا كبيرا له، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. ويشيد بعض المشاركين في حملات تأييد الخروج من الاتحاد بكامينجز لمنافسته حملة