سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

جونسون يمنح أخيه الصغير منصبا في الحكومة الجديدة

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، أخيه الصغير، جو جونسون، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب وزير النقل، بمنصب نائب وزير الأعمال الحرة والطاقة والاستراتيجية الصناعية. وأصبح بوريس جونسون، أمس الأربعاء، رئيسا جديدا لوزراء بريطانيا. وتمكن من القيام بأوسع تغيير في الحكومة البريطانية في تاريخ بريطانيا الحديثة، وذلك دون تسليم السلطة من حزب لآخر، إذ بقيت السلطة في يد حزب المحافظين الذي ينتمي له بوريس جونسون وكذلك سلفه رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.
قال مصدر من فريق رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، في تصريح له، أمس الأربعاء، إن جونسون سيعين دومينيك كامينجز المدير السابق لحملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي مستشارا كبيرا له، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. ويشيد بعض المشاركين في حملات تأييد الخروج من الاتحاد بكامينجز لمنافسته حملة
اقرأ المزيد
انفجار-عبوة ناسفة (1)

بعد مقتل 5 أشخاص.. 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية

قال مسؤولون بالحكومة إن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس بعد دقائق من انفجار قنبلة في حافلة تقل موظفين حكوميين مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص. وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية "وقع انفجار قرب موقع انفجار الحافلة والثاني في الجزء الشرقي من المدينة". كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن 5 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 10 عندما انفجرت قنبلة تم تثبيتها في الحافلة التي تقل موظفين بالحكومة. وقال شاهد، إن حافلة صغيرة اشتعلت فيها النيران وإنه رأى عددا من المصابين وبعض الجثث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.
فيضانات

5 قتلى ومشردون جراء فيضانات ضربت تركيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم على الأقل، واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين، في شمال غربي تركيا، إثر فيضانات ضربت المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكر موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، أمس الأربعاء، أنه جرى إجلاء مئات الأتراك في محافظة دوزجة، بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي دمرت مناطق في المحافظة. وأشار إلى أنه تم انتشال جثث 5 أشخاص، كانوا ضمن 7 اعتبروا مفقودين، بعد ما تسببت الأمطار القياسية التي هطلت على المنطقة في فيضان نهر ميلين قبل أيام، مما أدى إلى تضرر نحو 124 قرية مجاورة.
بوريس جونسون

مظاهرة وهجوم ووعود.. أول يوم لجونسون في رئاسة حكومة بريطانيا

قال بوريس جونسون، في أول خطاب له بعد تولي مهامه رسميا كرئيس للحكومة البريطانية، إنه سينفذ "الوعود المتكررة للبرلمان والناس، بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد يوم 31 أكتوبر، بدون أي حجج أو مبررات"، مؤكدا للصحفيين أمام مقر الحكومة البريطانية "دواننج ستريت"، إنه سيسعى من خلال منصبه لبناء شراكة قوية مع الأوروبيين، وسيتم إبرام اتفاقا جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه أبدى تشككا من موقف بروكسل في التفاوض مجددا، مشيرا إلى احتمالية رفضها والخروج بدون اتفاق.
بوريس-جونسون-وأردوغان

أصول جونسون التركية.. جده كان وزيرا للسلطان العثماني

تقع قرية "كالفات" التركية الصغيرة في أعالي تلال هضبة الأناضول، البعيدة تماما عن ممرات السلطة في بريطانيا، إلا أن أهلها يدعون أنها مسقط رأس أجداد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الجديد. حيث تابع سكان القرية، التي تبعد نحو 110 كيلومترات شمال العاصمة أنقرة، مسيرة جونسون منذ أن أصبح عمدة لندن في عام 2008. ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن ساتيلميس كاراتكين، الذي يدعي أنه ابن عم زعيم حزب المحافظين: "إنه مصدر فخر كبير لنا"، مضيفا "بالنسبة لنا، فهو تركي من كالفات وسوف نعتبره دائمًا واحدًا منا".
اقرأ المزيد من الأخبار
تيريزا-ماي-وجيرمي-كوربين

في خطابها الأخير.. ماي توجه ضربة لزعيم حزب العمال

وجهت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي، ضربة فاصلة لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين، في جلستها الأخيرة في البرلمان، بعد أن طلبت منه الحذو حذوها والتخلي عن وظيفته. وكانت ماي، التي ستسلم مهام منصبها رسميا لخليفتها بوريس جونسون في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، قد استقالت بعد أكثر من 3 سنوات في المنصب، بعد أن فشلت في تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأعرب كثير من السياسيين في حزب العمال عن عدم رضاهم عن قيادة كوربين، خاصة لاتهامها بمعاداة السامية، والمراوغة بشأن موقف حزب العمل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بوريس-جونسون (3)

أول تصريح لجونسون بعد توليه رئاسة وزراء بريطانيا

قال بوريس جونسون بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين، وبالتالي رئاسة وزراء بريطانيا: "يسعدني أن أتحمل هذه المسؤولية، في هذه اللحظة التاريخية، أدعو إلى تضافر الجهود نحو التجارة الحرة والصداقة والأمن مع الأوروبيين، وسنبذل جهدنا في المضي قدما في هذه المرحلة الصعبة"، مضيفا: "سيتم إنجاز البريكست في 31 أكتوبر المقبل، أي في الموعد المقرر له، وسيشكل فريق عمل جديدا خلال الأيام المقبلة". وفي خطابه الأول، تعهد جونسون بالاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة في بريطانيا، كما قال: "متأكدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني".
بوريس-جونسون

«المحافظين» يختار بوريس جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا

أعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن اختيار بوريس جونسون زعيما جديدا للحزب، ليصبح بعد ذلك رئيسا جديدا للوزراء خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي المستقيلة من منصبها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البريطانية لندن. وقالت نائبة رئيس لجنة 1922 التنفيذية في حزب المحافظين البريطاني شيريل جيلان، إن نسبة المشاركة في عملية التصويت لاختيار زعيم جديد للحزب بلغت 87.4% من أصوات الأعضاء، إذ حصل جونسون على 92 ألفا و153 صوتا، كما حصل منافسه وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت على 46 ألفا و656 صوتا.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

في انتخابات بريطانيا.. هل يستطيع هانت هزيمة جونسون؟

وصل قطار انتخابات رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إلى محطته الأخيرة، حيث يدلي أعضاء الحزب بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس وزراء البلاد، على أن تعلن النتائج غدا الثلاثاء. سيختار أعضاء الحزب، البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو، بين جيريمي هانت وبوريس جونسون، لتحديد من سيكون رئيس وزراء المملكة المتحدة المقبل لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وينظر إلى جونسون على أنه المرشح الأقرب للفوز بالمنصب، حيث وصل إلى المرحلة الأخيرة من التصويت بسهولة، بعد أن حصل على أصوات أكثر من 100 عضو في البرلمان من حزب المحافظين في كل جولة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org