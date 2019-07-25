رياضة

يورجن كلوب يغلق الباب في وجه كوتينيو

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
كوتينيو
كوتينيو
استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني لصفوف الريدز مرة أخرى. كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو، وفشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن البرسا. وقال كلوب لشبكة أي إس بي إن، عقب تعادل ليفربول أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي: "هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".
وجاءت تصريحات كلوب، عقب تعادل الريدز مع سبورتنج لشبونة (2-2) وديًا، على ملعب يانكي بمدينة نيويورك، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد. وتقدم سبورتنج أولًا عن طريق برونو فرنانديز، في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل أوريجي لليفربول في الدقيقة 20، ثم تقدم فينالدوم للريدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن في
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محمد-الشناوي (1)

محمد الشناوي على رادار أرسنال وأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على رادار ناديي أرسنال وأستون فيلا المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "readastonvilla" أن أستون فيلا وأرسنال يجريان محادثات مع محمد الشناوي، وأشارت إلى أن كلا الناديين قد أعرب عن اهتمامه بضم حارس مرمى منتخب مصر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
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رغم الخروج المبكر من الكان.. مصر تتقدم في تصنيف فيفا

قفز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم 9 مراكز، في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وحل الفراعنة في المركز الـ49 عالميا برصيد 1431 نقطة، على الرغم من خروج الفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر على يد منتخب جنوب إفريقيا، بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي. كما شهد التصنيف صعود منتخب الجزائر 28 مركزا، حيث باتت الجزائر في المركز الـ40 عالميا برصيد 1463 نقطة، وذلك بفضل تتويج محاربي الصحراء، بقيادة مديرهم الفني جمال بلماضي، بكأس الأمم، عقب التغلب على السنغال بهدف نظيف.
فرحة-الاهلى‎ (11)

كأس مصر.. تحدي لاسارتي المنتظر لإسعاد جماهير الأهلي

نجح الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق أول ألقابه، مع القلعة الحمراء، بعدما توج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، وجاء التتويج بعد منافسة شرسة مع فريقي الزمالك وبيراميدز.
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ليفربول يدرس التعاقد مع كوتينيو من جديد

أبدى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المتوج حديثا بكوبا أمريكا مع البرازيل، موافقته على العودة إلى ليفربول من جديد، حيث يدرس الريدز خيار استعارة اللاعب من صفوف برشلونة، بعد فشله في تقديم مستويات طيبة مع العملاق الكتالوني منذ انتقاله إليه في شهر يناير من عام 2018، ليتعرض إلى الكثير من صافرات الاستهجان بسبب ضعف مستواه، ومع وصول الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة بشكل رسمي، تقلصت حظوظ كوتينيو في المشاركة أساسيا مع الفريق الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
فيليب-كوتينيو (1)

وكيل أعمال كوتينيو يطالب برشلونة بقول الحقيقة

أعرب وكيل أعمال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، عن قلقه من وضع كوتينيو الحالي مع برشلونة، إذ يعتقد أن إدارة البارسا ترغب في استغلاله للدخول في صفقة تبادلية للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، نيمار، ويرى وكيل أعماله أن إدارة العملاق الكتالوني ترحب بوضع اسم كوتينيو في سوق الانتقالات، على الرغم من حصوله على ضمانات لاستمراره مع الفريق الموسم المقبل، وقال وكيل أعماله: "أخبرني المدير العام في برشلونة بعدم رغبة الفريق في بيع كوتينيو، وذلك الأسبوع الماضي، وأخبرني رئيس النادي بنفس الأمر".
يورجن كلوب‎

كلوب يرفع شعار التحدي مبكرًا في البريميرليج

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فترة إعداد الريدز الحالية صعبة بالنسبة له، وذلك حسبما أفاد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة. وحول ما إذا كان شكل ليفربول في الموسم الماضي يمنحهم حافزًا إضافيًا في الموسم الجديد، أجاب المدرب الألماني: "لا علاقة لهذا بذلك. نريد أن نلعب أفضل موسم يمكن أن نلعبه، مثلما أردنا أن نفعل ذلك في العام الماضي، لكن ليس لدينا أي فكرة عما يعنيه ذلك لدى جميع الفرق الأخرى -مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام- لذلك سيكون موسمًا جديدًا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".
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كلوب: دوري الأبطال أنهى شعور الأسف تجاهي

أشاد الألماني يورجين كلوب، مدرب ليفربول، بمستوى الثنائي ريان بروستر وأوكسلاد-تشامبرلين، خلال المباراة الودية التي احتضنها ملعب برنتون بارك، أمام ترانمير روفرز، وانتهت بفوز الريدز (6-0)، سجلها ناثانيال كلاين، وريان بروستر (هدفين)، وكورتيس جونز، وديفوك أوريجي وبوبي دونكان. وعن ما إذا كان ليفربول سيضم لاعبين سيؤثرون فى تشكيلة الفريق بشكل فوري هذا الصيف، قال كلوب: "لقد جلبناهم بالفعل، فقط أنتم لا تدركون ذلك. ريان بروستر وأوكسلاد- تشامبرلين لم يلعبا العام الماضي، كل اللاعبين الصغار أمام ترانمير روفرز، بمنزلة صفقات جديدة لنا، كل هذا جيد".
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