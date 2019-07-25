يورجن كلوب يغلق الباب في وجه كوتينيو

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

كوتينيو

استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني لصفوف الريدز مرة أخرى. كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو، وفشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن البرسا. وقال كلوب لشبكة أي إس بي إن، عقب تعادل ليفربول أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي: "هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".

وجاءت تصريحات كلوب، عقب تعادل الريدز مع سبورتنج لشبونة (2-2) وديًا، على ملعب يانكي بمدينة نيويورك، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد. وتقدم سبورتنج أولًا عن طريق برونو فرنانديز، في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل أوريجي لليفربول في الدقيقة 20، ثم تقدم فينالدوم للريدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن في

وجاءت تصريحات كلوب، عقب تعادل الريدز مع سبورتنج لشبونة (2-2) وديًا، على ملعب يانكي بمدينة نيويورك، ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.



وتقدم سبورتنج أولًا عن طريق برونو فرنانديز، في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل أوريجي لليفربول في الدقيقة 20، ثم تقدم فينالدوم للريدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن في الدقيقة 52 سجل ويندل هدف التعادل للبرتغاليين.



ولم تكتمل صفوف ليفربول استعدادًا للموسم الجديد، حتى الآن، فما زال هناك عدد من اللاعبين الذين لم يعودوا من إجازاتهم بعد، ويأتي على رأسهم محمد صلاح، وساديو ماني، أليسون بيكر، وفيرمينو.



وخاض ليفربول المباراة بمعظم العناصر الأساسية، باستثناء الغائبين، حيث وجد في كتيبة الريدز فان دايك وروبرتسون وأرنولد وميلنر وفابينيو وهندرسون، فيما عوض غياب الثلاثي الهجومي كل من تشامبرلين وأوريجي وفينالدوم.

