جريمة

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر بالقناطر

تحرير:هيثم بطاح ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
أمرت نيابة القناطر الخيرية بحبس سائق وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم وبحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها وسلاح ناري فرد خرطوش لحماية تجارتهم الآثمة. البداية بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بالاشتباه في سيارة سوزوكي فان حمراء اللون بدون لوحات معدنية، وباستيقافها لفحص التراخيص بادر السائق بمحاولة الهروب، لكن تم ضبطه وهنا انتاب رجال الشرطة الشك، وتمكن النقيب عمر رجب معاون مباحث المركز من ضبط المتهمين.
بتفتيش المتهمين «يحيى س»، 38 سنة، سائق، و«أحمد ف»، 22 سنة، عاطل، و«محمد ص»، 20 سنة، عاطل، عثر بحوزتهم على 3 آلاف قرص مخدر، وفرد خرطوش محلي الصنع، وطلقتين من ذات العيار، و3 هواتف، ومبلغ مالي. اقرأ أيضا| وحيد ومدمن.. كواليس مصرع رجل أعمال على الكورنيش واعترف المتهمون
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مباحث التموين تضبط 17 مخبزا مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 13 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 20 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على زراعي البحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، على أثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب قطع الموتوسيكل الطريق من فتحة عشوائية، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم.
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شهود عن ذبح مسن بالسيدة زينب: «ابنه سمعته وحشة»

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة اتهام عاطل بذبح والده بمنطقة السيدة زينب، نتيجة خلافات بينهما، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، وقال شهود عيان أمام النيابة إن الابن المتهم معروف عنه سوء خلقه نتيجة تعاطيه المخدرات وتكرار تشاجره مع والده طمعا في أمواله، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات ارتكاب الواقعة، واستدعت عددا آخر من شهود العيان للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث كاملة.
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خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

كثافات مرورية متوسطة بسبب زيادة الأحمال شهدتها محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية، ونجحت أجهزة الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة في مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وتم تكثيف الرادار بالطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
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سرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد في القليوبية

تعمل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية على قدم وساق، لتحديد هوية وضبط مجهولين سرقوا 450 ألف جنيه من مكتب بريد القلج التابع لمركز الخانكة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة، بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة. وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وأوضحت المعاينة الأولية أن الجناة أحدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج، وهو نفس حائط مكتب البريد، وقاموا بسرقة مبلغ 450 ألف جنيه.
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كيف استعدت وزارة الداخلية لزيادة أسعار البنزين؟

خطة أمنية محكمة شرعت وزارة الداخلية في تنفيذها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في أعقاب قرار مجلس الوزراء بإقرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وعززت قوات الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية انتشارها في الشوارع والميادين الرئيسية والدفع بتعزيزات إضافية بمواقف السيارات لمراقبة تعريفة الركوب والرقابة على قائدي سيارات الأجرة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، إضافة إلى محطات الوقود، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.
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ملاحقة حائزي الأسلحة وتجار المخدرات في حملات بسوهاج

استهدفت حملة أمنية مكبرة، شنتها الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، كما لاحقت القوات تجار المخدرات، وتمكنت الحملة من ضبط 21 قطعة سلاح، وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا بقيام إدارة المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية بنطاق مراكز وأقسام المحافظة، أسفرت جهودها عن ضبط 5 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، طبنجة، 9 فرد خرطوش صناعة محلية، وفي إطار ملاحقة تجار المواد المخدرة، تم القبض على عامل، وبحوزته 100 قرص من مخدر التامول، وجار اتخاذ اللازم.
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