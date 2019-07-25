القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر بالقناطر

تحرير:هيثم بطاح ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

أقراص مخدرة

أمرت نيابة القناطر الخيرية بحبس سائق وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم وبحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها وسلاح ناري فرد خرطوش لحماية تجارتهم الآثمة. البداية بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بالاشتباه في سيارة سوزوكي فان حمراء اللون بدون لوحات معدنية، وباستيقافها لفحص التراخيص بادر السائق بمحاولة الهروب، لكن تم ضبطه وهنا انتاب رجال الشرطة الشك، وتمكن النقيب عمر رجب معاون مباحث المركز من ضبط المتهمين.

بتفتيش المتهمين «يحيى س»، 38 سنة، سائق، و«أحمد ف»، 22 سنة، عاطل، و«محمد ص»، 20 سنة، عاطل، عثر بحوزتهم على 3 آلاف قرص مخدر، وفرد خرطوش محلي الصنع، وطلقتين من ذات العيار، و3 هواتف، ومبلغ مالي. اقرأ أيضا| وحيد ومدمن.. كواليس مصرع رجل أعمال على الكورنيش واعترف المتهمون