إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على زراعي البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

تصادم - صورة أرشيفية

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، على أثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب قطع الموتوسيكل الطريق من فتحة عشوائية، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم.

على الفور، انتقل المقدم حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، والرائد بهاء الكردي رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية، إلى مكان الحادث بالطريق المشار إليه. بالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على أثر مرور السيارة بالطريق الزراعي فقطع