جريمة

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على زراعي البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
تصادم - صورة أرشيفية
تصادم - صورة أرشيفية
أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، على أثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب قطع الموتوسيكل الطريق من فتحة عشوائية، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم.
على الفور، انتقل المقدم حسام أبو وافية رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، والرائد بهاء الكردي رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية، إلى مكان الحادث بالطريق المشار إليه. بالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على أثر مرور السيارة بالطريق الزراعي فقطع
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بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تضبط 17 مخبزا مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 13 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 20 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر بالقناطر

أمرت نيابة القناطر الخيرية بحبس سائق وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم وبحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها وسلاح ناري فرد خرطوش لحماية تجارتهم الآثمة. البداية بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بالاشتباه في سيارة سوزوكي فان حمراء اللون بدون لوحات معدنية، وباستيقافها لفحص التراخيص بادر السائق بمحاولة الهروب، لكن تم ضبطه وهنا انتاب رجال الشرطة الشك، وتمكن النقيب عمر رجب معاون مباحث المركز من ضبط المتهمين.
طعن-بالسكين

شهود عن ذبح مسن بالسيدة زينب: «ابنه سمعته وحشة»

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة اتهام عاطل بذبح والده بمنطقة السيدة زينب، نتيجة خلافات بينهما، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، وقال شهود عيان أمام النيابة إن الابن المتهم معروف عنه سوء خلقه نتيجة تعاطيه المخدرات وتكرار تشاجره مع والده طمعا في أمواله، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات ارتكاب الواقعة، واستدعت عددا آخر من شهود العيان للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث كاملة.
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خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

كثافات مرورية متوسطة بسبب زيادة الأحمال شهدتها محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية، ونجحت أجهزة الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة في مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وتم تكثيف الرادار بالطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
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قتيل و12 مصابا في حادث على طريق «مطروح- سيوة»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بالكيلو 10 على طريق "مطروح- سيوة" الصحراوي، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سيوة المركزي لإجراء الإسعافات اللازمة لهم. وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، أن مستشفى سيوة المركزي استقبل 13 شخصا بينهم حالة وفاة، أثر حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص على طريق سيوة الصحراوي، تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وحول 4 حالات لمستشفى مطروح العام وخروج باقي الحالات بعد تحسن صحتهم.
تصادم

قتيل ومصابان من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته وزوجها، اليوم الجمعة، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بطريق العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء سير السيارة على الطريق، حيث قطع التوك توك الطريق أمامها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى ذات المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع الحادث.
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إصابة 10 أشخاص في تصادم أتوبيسين على طريق مطروح

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر تصادم أتوبيسين غرب الدلتا ناحية تقاطع طريق وادي النطرون مع الطريق الساحلي "مطروح - الإسكندرية"، وتم نقلهم لمستشفى العلمين المركزي ومركز مارينا الطبي، لتلقي الإسعافات اللازمة. وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة مطروح، إن المصابين هم: "أحمد فؤاد نور، 21 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بعظمة الفخذ، ويسرى رمضان علي حسن، 32 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عاطف علي، 21 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
تصادم

إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي، بالقرب من مستشفى الكبد بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيَي بلطيم المركزى وبرج البرلس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. كانت البداية بتلقي اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز بلطيم بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعى بالقرب من مستشفى الكبد ببلطيم.
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