رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

رمضان صبحي

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.

وقال رمضان صبحي نجم الأهلي، إنه فخور بتحقيق اللقب، مع هذه المجموعة التي تحملت الكثير من أجل إسعاد الجماهير بلقب الدوري، وأوضح أن التتويج المحلي يدفع اللاعبين من أجل حصد المزيد من الألقاب في المرحلة القادمة. وشهد فوز الأهلي بالدوري مساهمة 3 مدربين في هذا الإنجاز، ابتداءً من باتريس كارتيرون ومرورًا

وقال رمضان صبحي نجم الأهلي، إنه فخور بتحقيق اللقب، مع هذه المجموعة التي تحملت الكثير من أجل إسعاد الجماهير بلقب الدوري، وأوضح أن التتويج المحلي يدفع اللاعبين من أجل حصد المزيد من الألقاب في المرحلة القادمة.



وشهد فوز الأهلي بالدوري مساهمة 3 مدربين في هذا الإنجاز، ابتداءً من باتريس كارتيرون ومرورًا بمحمد يوسف حتى مارتن لاسارتي، وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون الأهلي هذا الموسم في 6 مباريات حقق الفوز 3 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة فقط، وحصد 11 نقطة.



كما تولى محمد يوسف قيادة الأهلي في 6 مباريات في الدوري، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل مرة وخسر مرة وجمع الفريق 13 نقطة. وتولى القيادة الفنية للأهلي مارتن لاسارتي في 21 مباراة بالدوري حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل مرتين وخسر مرتين وحصد 53 نقطة وتتبقى له مباراة واحدة.

