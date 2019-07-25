كأس مصر.. تحدي لاسارتي المنتظر لإسعاد جماهير الأهلي

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

جماهير الأهلي

نجح الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق أول ألقابه، مع القلعة الحمراء، بعدما توج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، وجاء التتويج بعد منافسة شرسة مع فريقي الزمالك وبيراميدز.

وينتظر المدرب الأوروجواياني تحديات جديدة لإسعاد الجماهير الحمراء، بخوض مواجهات قوية وحاسة، خلال الفترة المقبلة، من أبرزها الفوز ببطولة كأس مصر من أجل جمع الثنائية المحلية هذا الموسم، حيث من المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز في 28 أغسطس المقبل في دور الـ16 من منافسات البطولة. من أبرز التحديات التي

وينتظر المدرب الأوروجواياني تحديات جديدة لإسعاد الجماهير الحمراء، بخوض مواجهات قوية وحاسة، خلال الفترة المقبلة، من أبرزها الفوز ببطولة كأس مصر من أجل جمع الثنائية المحلية هذا الموسم، حيث من المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز في 28 أغسطس المقبل في دور الـ16 من منافسات البطولة.



من أبرز التحديات التي سيواجهها لاسارتي أيضًا هو الفوز على نظيره الزمالك، في مباراة القمة المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر منافسات الدوري، وأيضًا الفوز في لقاء السوبر المحلي، الذي يقام قبل انطلاق الموسم الجديد.



وتنتظر الجماهير المصرية أيضًا تقديم عروض جيدة للأهلي بقيادة لاسارتي، والتأهل لدور المجموعات في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.