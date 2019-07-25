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صحف سعودية: إيران تُلمّح لتبادل الناقلات والتفاوض

الصحف تناولت إعلان السودان إحباط محاولة انقلابية شارك في تنفيذها جنرالات.. بينهم رئيس هيئة الأركان ومدنيون محسوبون على النظام السابق وقيادات من الحركة الإسلامية
تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، حيث تناولت تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، كما طالعتنا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان. تحت عنوان "روحاني مستعد لتبادل إطلاق الناقلتين"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن الرئيس حسن روحاني لمح إلى استعداد بلاده للإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، في مقابل إطلاق جبل طارق ناقلة نفط إيرانية، لكن مستشاراً للمرشد الإيراني علي خامنئي حذر من أن اقتراح لندن نشر قوة حماية بحرية أوروبية في مضيق هرمز "قد يجر ما ليس في الحسبان".
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن روحاني قال إن الدول الأوروبية ستتلقى رداً مناسباً إذا التزمت الأطر الدولية، وتخلَّت عن إجراءاتها الخاطئة، بما فيها ما ارتكبوه في جبل طارق. جاء ذلك تزامناً مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر، عزم بلاده التنسيق مع القوة الأوروبية المرتقب تشكيلها لحماية الملاحة
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الحوثيون

حقيقة استهداف الحوثيين قاعدة جوية بالسعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، قائلا: "إنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيات الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية"، واصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيات.
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صحف الإمارات: انقلاب في السودان.. وماي تغادر بالدموع

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الانقلاب الفاشل الذي شهده السودان، كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستعرضت العديد من القضايا الأخرى. حيث أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن القوات المسلحة السودانية، أعلنت أمس، إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المخلوع الذي كان يقوده عمر البشير، وقد تم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.
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تفاصيل نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكرى

أعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما صرح به لإحدى القنوات التليفزيونية. ومن جانبه أكد نور الدين بن تيشة، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، في تصريحات له، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك بقرار من الأطباء المباشرين له.
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مصادر: نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى

أفادت مصادر إعلامية تونسية بنقل الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، أمس الأربعاء، بحسب قناة "الحرة". وكان السبسي (93 عاما) قد دخل إلى المستشفى في مناسبتين سابقتين على إثر أزمتين صحيتين حادتين.
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صحف سعودية: طهران تتحدى التحركات لضمان أمن الممرات

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت انتهاكات إيران مانشيتات الصحف. في افتتاحيتها ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران تحدت أمس، التحركات الدولية الساعية لضمان أمن الممرات المائية في الخليج، فيما أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية حرية الملاحة البحرية في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي لردع أي مساس بها. وقال وزير الخارجية الإيراني أمس، إن بلاده "لا تسعى للمواجهة، لكن لدينا ساحل بطول 1500 ميل على الخليج؛ هذه مياهنا وسوف نحميها".
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إيران تعلق على إسقاط طائراتها بـ«بوكسر الأمريكية»

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إنه ليس لديه أي علم بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز مساء الخميس، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "دمرت" واحدة، بحسب "رويترز". وقال ظريف للصحفيين في الأمم المتحدة قبل اجتماع مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "ليست لدينا أي معلومات عن فقد طائرة مسيرة اليوم". وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز، بحسب "روسيا اليوم".
ترامب

أمريكا: لا تسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تتسامح مع التهديدات الإيرانية في مضيق هرمز، كما أنها لم تتلق رسالة خاصة بشأن نية الإيرانيين للتفاوض حول البرنامج النووي وقالت أورتاجوس في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إنه ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التفاوض، وإلا سيظلون تحت العقوبات التي جرى فرضها. وأضافت المتحدثة الأمريكية: "نحن نستطيع بمفردنا أن نحافظ على حرية الملاحة، لكننا نريد أن يكون شركاؤنا وحلفاؤنا معنا في هذه الجهود".
صحف-السعودية

صحف سعودية: لا عصيان بالسودان وقبول الحوار بالجزائر

استعرضت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وسلطت الضوء على استمرار التصعيد الإيراني من خلال خرق الاتفاق النووي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه في إطار تهديد الأمن والسلم العالميين وتحدي المجتمع الدولي، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، أمس، أن بلاده رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي. وقال ذو النور إن الاتفاق النووي يسمح لنا بتخزين ما يصل إلى 130 طناً من الماء الثقيل.
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