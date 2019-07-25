صحف سعودية: إيران تُلمّح لتبادل الناقلات والتفاوض

الصحف تناولت إعلان السودان إحباط محاولة انقلابية شارك في تنفيذها جنرالات.. بينهم رئيس هيئة الأركان ومدنيون محسوبون على النظام السابق وقيادات من الحركة الإسلامية

تحرير:وفاء بسيوني ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، حيث تناولت تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، كما طالعتنا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان. تحت عنوان "روحاني مستعد لتبادل إطلاق الناقلتين"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن الرئيس حسن روحاني لمح إلى استعداد بلاده للإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، في مقابل إطلاق جبل طارق ناقلة نفط إيرانية، لكن مستشاراً للمرشد الإيراني علي خامنئي حذر من أن اقتراح لندن نشر قوة حماية بحرية أوروبية في مضيق هرمز "قد يجر ما ليس في الحسبان".

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن روحاني قال إن الدول الأوروبية ستتلقى رداً مناسباً إذا التزمت الأطر الدولية، وتخلَّت عن إجراءاتها الخاطئة، بما فيها ما ارتكبوه في جبل طارق. جاء ذلك تزامناً مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر، عزم بلاده التنسيق مع القوة الأوروبية المرتقب تشكيلها لحماية الملاحة

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن روحاني قال إن الدول الأوروبية ستتلقى رداً مناسباً إذا التزمت الأطر الدولية، وتخلَّت عن إجراءاتها الخاطئة، بما فيها ما ارتكبوه في جبل طارق.

جاء ذلك تزامناً مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر، عزم بلاده التنسيق مع القوة الأوروبية المرتقب تشكيلها لحماية الملاحة في الخليج.





وتحت عنوان "رغم سخريته من أردوغان.. الأتراك يحتفون بجونسون.. حفيد العثمانيين!"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن تركيا احتفلت أمس بجذور رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون التركية، إذ أعلن سياسيون ووسائل إعلام أن "حفيد العثمانيين" قد يعزز العلاقات بين البلدين.

جونسون، رئيس بلدية لندن السابق، هو الحفيد الأكبر لعلي كمال، آخر وزير داخلية للإمبراطورية العثمانية.

ورغم تصريحاته الساخرة حول تركيا، بما في ذلك سخريته الصريحة من الرئيس رجب أردوغان، ومطالبته في 2016 بأن تستخدم بريطانيا حق النقض ضد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، يشار إلى جونسون بمودة في بعض وسائل الإعلام التركية بلقب "بوريس التركي".





وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى إرسال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لبوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة بريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية. معربا باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات.



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجونسون بمناسبة اختياره رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة بريطانيا.





وتناولت "الشرق الأوسط" إعلان السودان إحباط محاولة انقلابية شارك في تنفيذها جنرالات، بينهم رئيس هيئة الأركان، ومدنيون محسوبون على النظام السابق، وقيادات من الحركة الإسلامية.

وقال الجيش، في بيان، أمس، إنه أحبط محاولة انقلابية، على رأسها رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، وضباط في القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات، وقيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد، وإنه جرى التحفظ عليهم والتحقيق معهم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.

وأكد البيان أن المحاولة الفاشلة تهدف لإجهاض الثورة وإعادة الحكم إلى حزب المؤتمر الوطني المعزول، وقطع الطريق أمام تأسيس الدولة المدنية.



صحيفة "سبق" أبرزت إعلان قوات التحالف اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في منطقة عسير.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير.

وأضاف المالكي أنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.

وتحت عنوان "فشل مفاوضات أمريكا وتركيا حول المنطقة الآمنة في سوريا"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن أنقرة كشفت عن فشل جولة المباحثات التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، على مدى 3 أيام في إحراز أي تقدم بخصوص الاتفاق على تفاصيل المنطقة الآمنة المقترحة شمال شرقي سوريا.