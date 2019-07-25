فاروق الفيشاوي.. مسيرة حافلة كتب نهايتها السرطان

لمع الفنان فاروق الفيشاوي بعد أن شارك في فيلم «المشبوه» مع الزعيم عادل إمام، وكان دور (طارق الروبى) بمنزلة طاقة القدر للراحل الذي نجح في أن يكون بين نجوم الصف الأول

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

صاحب شخصية استثنائية، تارة يفاجئك بجرأته الشديدة وتارة أخرى بخجله وبراءته، فقد كان فاروق الفيشاوي يمتلك طلة مميزة أمام الكاميرا جعلتها تحبه وتبتسم له، منذ ظهوره الأول فى مسلسل «أبنائي الأعزاء.. شكرا»، نجح فى أن يدخل قلوب جمهوره سريعا ويحتفظ لنفسه بمكانة خاصة، رغم المنافسة القوية التي كانت بينه وبين أبناء جيله، لمع «الفيشاوي» وأصبح من نجوم الصف الأول فى الثمانينيات والتسعينيات، ونجح فى أن يحافظ على وجوده على الساحة الفنية بأدوار مميزة ومختلفة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، على أثر تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بمرض السرطان اللعين.

آخر عنقود عائلته ولد الفنان الوسيم فى (5 فبراير 1952) بقرية سري الليان، بمحافظة المنوفية، لعائلة ميسورة الحال، كان هو آخر العنقود الذى حرم من والده، فقد توفي وهو فى الحادية عشرة من عمره، وتولى رعايته شقيقه الأكبر، ودرس فاروق الفيشاوي في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وظهر حبه للتمثيل عقب انضمامه إلى فريق

آخر عنقود عائلته

ولد الفنان الوسيم فى (5 فبراير 1952) بقرية سري الليان، بمحافظة المنوفية، لعائلة ميسورة الحال، كان هو آخر العنقود الذى حرم من والده، فقد توفي وهو فى الحادية عشرة من عمره، وتولى رعايته شقيقه الأكبر، ودرس فاروق الفيشاوي في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وظهر حبه للتمثيل عقب انضمامه إلى فريق التمثيل بالجامعة، وبعد تخرجه أخذ يتحسس خطواته الأولى فى منتصف السبعينيات، مشاركا بأدوار صغيرة في مسلسل «أرض النفاق»، وفيلم «الحساب يا مدموزيل»، و«الحب فى طريق مسدود»، حتى جاءه دور (ماجد) الابن الأصغر للراحل عبد المنعم مدبولي فى مسلسل «أبنائي الأعزاء.. شكرا»، الذى لفت الأنظار إليه، وثبت قدميه بشكل أكبر فى الدراما التليفزيونية.

وقال فاروق الفيشاوى عن تلك الفترة من حياته فى أحد اللقاءات التليفزيونية: «عانيت من الفقر في بداية حياتي، وكنت أعمل كومبارس في المسرح، وأتقاضى جنيها واحدا يوميا، لكني تعلمت الاعتماد على نفسي واجتهدت حتى وصلت، ولم أستطع تكوين ثروة لأنني أحب إنفاق المال الذي بحوزتي».

انطلاقته الحقيقية

إلى جانب الدراما كان فاروق الفيشاوي منطلقا أيضا فى السينما بسرعة الصاروخ مشاركا فى الكثير من الأفلام التي حققت نجاحا حينها، وعلى رأسها «غاوى مشاكل»، «غدا سأنتقم»، «فتوة الجبل»، ولا ننسى فيلم «الباطنية» الذى عرض عام 1980، وحقق نجاحا كبيرا حينها، ولعب (الفيشاوي) دور فتحى العقاد، أحد أبناء الفنان فريد شوقى، ولكن رغم ذلك فإن انطلاقته فى السينما جاءت من فيلم «المشبوه» مع الفنان عادل إمام والفنانة سعاد حسنى، فى دور الضابط (طارق الروبى)، فكان الفيلم فاتحة خير لكل من شارك فيه، بسبب النجاح الساحق الذى حققه فى السينما.

وكشف فاروق الفيشاوي عن أنه رفض فى البداية فيلم «المشبوه»، بسبب العلقة التي سيلقّيها الزعيم عادل إمام، قائلا: «أنا خفت على روحى، إزاى أضرب النجم عادل إمام وأبهدله، اعتذرت للمنتج حينها، ولكن المخرج سمير سيف أخبرنى بأن هناك مشهدا في الفيلم سيصفق له الجميع بالسينما وهو مشهد إنقاذ الطفل، وسيكون لي شأن عظيم بعد هذا الدور، فوافقت على الفور».







عصر النجومية

وبدأت نجومية فاروق الفيشاوى فى الثمانينيات بعد فيلم «المشبوه»، وخُطفت أنظار الجمهور والمعجبات إلى الشاب الوسيم، وشارك خلال الثمانينيات فى أكثر من سبعين عملا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، بأعمال من بطولاته وأعمال أخرى كانت بطولة جماعية، أبرزها «المرشد، اغتصاب، الوحوش الصغيرة، لعبة الكبار، المرأة والقانون، المرأة الحديدية، الطوفان، الكهف، الزوجة تعرف أكثر، سرى للغاية، السكاكيني»، ومسلسلات: «غوايش، على الزيبق، ليلة القبض على فاطمة».

ولم تقل نجومية «الفيشاوي» فى التسعينيات، بل بالعكس استمر موجودا على الساحة الفنية بغزارة شديدة، ومن أبرز ما قدمه فى تلك الفترة: «حنفى الأبهة، الخادم، القاتلة، الشيطان يقدم حلا، الفضيحة، تحقيق مع مواطنة، اليتيم والذئاب، الجاسوسة حكمت، امرأة هزت عرش مصر، الجراج، الحاوي، الأنثى والدبور، الشرف»، وشكّل الفيشاوي مع الفنانة نادية الجندي ثنائيا ناجحا على الشاشة الذهبية، وحققت أفلامهما نجاحا كبيرا فى تلك الفترة.

وفى الألفية الجديدة حافظ على وجوده فى ظل اختفاء أغلب أبناء جيله وقام ببطولة الكثير من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا، ومن أبرز أعماله فى تلك المرحلة: «أدهم وزينات وثلاث بنات، الأصدقاء، كناريا وشركاه، الدم والنار، حارة الطبلاوي، عفريت القرش، رجل وامرأتان، قاتل بلا أجر، قصر العشاق»، أما السينما فلم يكن على وفاق معها خلال تلك الفترة واكتفى بمشاركات شرفية فقط، وآخر فيلم «ليلة هنا وسرور» بطولة محمد إمام، الذى عرض العام الماضى، ولعب دور (المعلم الضو)، بينما كان آخر مسلسل له هو «الشارع اللى ورانا» الذى حقق نجاحا كبيرًا، العام الماضى.

أسرار من حياته العاطفية

وصف فاروق الفيشاوي علاقته بالنساء فى أحد اللقاءات قائلا: «الرجل المخلص خيال علمي، ويجب على النساء أن يقتنعن بأن امرأة واحدة لا تكفي»، فقد تزوج الفنانة سمية الألفى فى الثمانينيات، فى عز مجده وأنجب منها أحمد وعمر، وكان هو حبها الأول والأخير، ولكنها كانت تعانى من عينه الزائغة، فاتفقا على الانفصال وظلا صديقين حتى نهاية الرحلة، وكانت تلازمه فى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ويقول فاروق الفيشاوى عن علاقاته النسائية المتعددة: «عشت عدة قصص حب لم تكتمل مع بعض الفنانات، ولو مبقتش عيني زايغة، مبقاش فاروق الفيشاوي، وأحمد ورث هذه الصفة مني»، وقد تزوج ثلاث مرات، وهذا هو المعلن، وزوجاته سمية الألفى وسهير رمزي وفتاة من خارج الوسط الفنى تدعى نورهان، ولكن لم تبقَ إلى جواره فى محنته سوى أم ابنَيه.

مرض وأشياء أخرى

فى حياة فاروق الفيشاوى عدة أزمات مر بها ولم يخشَ الإفصاح عنها، أولاها إدمان الهيروين، الذى وصفه بـ(العبط والسذاجة) ولكنه ابتعد عنه حتى لا يراه ابنه (أحمد) فى تلك الحالة، وأيضا أزمة حفيدته التى رفضها فى البداية ولكنه خرج وأكد أنها أصبحت أهم شيء فى حياته، وأخيرا المرض، فلم يخشَ أن يواجه جمهوره بذلك فأعلن خلال تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، في أكتوبر من العام الماضى، أنه مصاب بالسرطان وأنه سيواجهه بقوة وصبر.

وفي وصيته الأخيرة، طلب من ابنه أحمد الفيشاوى، أن يحقق حلمه ويقدم عملا فنيا عن المطران السوري كابوتشى، ليرد على مزاعم الغرب، ويحقق ما فشل فيه والده، الذي كان يحلم بتقديم هذه الشخصية، ولكن المرض حال دون ذلك.