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فاروق الفيشاوي.. مسيرة حافلة كتب نهايتها السرطان

لمع الفنان فاروق الفيشاوي بعد أن شارك في فيلم «المشبوه» مع الزعيم عادل إمام، وكان دور (طارق الروبى) بمنزلة طاقة القدر للراحل الذي نجح في أن يكون بين نجوم الصف الأول
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
الفنان فاروق الفيشاوي
الفنان فاروق الفيشاوي
صاحب شخصية استثنائية، تارة يفاجئك بجرأته الشديدة وتارة أخرى بخجله وبراءته، فقد كان فاروق الفيشاوي يمتلك طلة مميزة أمام الكاميرا جعلتها تحبه وتبتسم له، منذ ظهوره الأول فى مسلسل «أبنائي الأعزاء.. شكرا»، نجح فى أن يدخل قلوب جمهوره سريعا ويحتفظ لنفسه بمكانة خاصة، رغم المنافسة القوية التي كانت بينه وبين أبناء جيله، لمع «الفيشاوي» وأصبح من نجوم الصف الأول فى الثمانينيات والتسعينيات، ونجح فى أن يحافظ على وجوده على الساحة الفنية بأدوار مميزة ومختلفة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، على أثر تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بمرض السرطان اللعين.
آخر عنقود عائلته ولد الفنان الوسيم فى (5 فبراير 1952) بقرية سري الليان، بمحافظة المنوفية، لعائلة ميسورة الحال، كان هو آخر العنقود الذى حرم من والده، فقد توفي وهو فى الحادية عشرة من عمره، وتولى رعايته شقيقه الأكبر، ودرس فاروق الفيشاوي في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وظهر حبه للتمثيل عقب انضمامه إلى فريق
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فاروق-الفشاوى-مع-ابنه

حفيدة فاروق الفيشاوى تنعيه: مت بطلا وستبقى فى قلبي

كان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، دائما يؤكد أن أسعد لحظات حياته هى الأوقات التي يقضيها بصحبة حفيدته (لينا أحمد الفيشاوي)، والتي نعت جدها بكلمات مؤثرة من خلال حسابها على موقع «إنستجرام»، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بجدها فى مراحل عمرها المختلفة، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة تصف كيف ستفقد وجوده فى حياتها، قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك الذين جلبتم لهم الفرح والسعادة».
فاروق-الفيشاوى (3)

وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود

وصل قبل قليل، جثمان الفنان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط تجمع كبير لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على حضور جنازته، إلى جوار أسرته، وفور وصول سيارة الإسعاف حوّطها الجمهور، ما جعل نجله أحمد الفيشاوى يدفعهم بعيدا حتى يستطيع حمل النعش، وحرص عدد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة، وعلى رأسهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل.
فاروق-الفيشاوى (3)

الفنانون ينعون فاروق الفيشاوي: وداعًا روقة

حالة من الصدمة سيطرت على الجميع داخل وخارج الوسط الفني، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، بعد رحلة من الألم والمعاناة مع مرض السرطان، الذي طارده فى أكتوبر العام الماضي، وحينها فاجأ الجميع وأعلن مرضه، وطلب من جمهوره الدعم والمساندة، وأكد أنه سيتعامل معه مثلما يفعل مع الصداع ليس أكثر، ويستكمل حياته بشكل طبيعي، وهذا يظهر من إصراره على مواصلة مشواره الفني، فظل واقفا على قدميه حتى وافته المنية، مع أبطال مسرحية «الملك لير» إلى جوار الفنان يحيى الفخراني.
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فاروق-الفشاوى-مع-ابنه

حفيدة فاروق الفيشاوى تنعيه: مت بطلا وستبقى فى قلبي

كان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، دائما يؤكد أن أسعد لحظات حياته هى الأوقات التي يقضيها بصحبة حفيدته (لينا أحمد الفيشاوي)، والتي نعت جدها بكلمات مؤثرة من خلال حسابها على موقع «إنستجرام»، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بجدها فى مراحل عمرها المختلفة، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة تصف كيف ستفقد وجوده فى حياتها، قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك الذين جلبتم لهم الفرح والسعادة».
فاروق-الفيشاوى (3)

وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود

وصل قبل قليل، جثمان الفنان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط تجمع كبير لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على حضور جنازته، إلى جوار أسرته، وفور وصول سيارة الإسعاف حوّطها الجمهور، ما جعل نجله أحمد الفيشاوى يدفعهم بعيدا حتى يستطيع حمل النعش، وحرص عدد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة، وعلى رأسهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل.
فاروق-الفيشاوى (3)

الفنانون ينعون فاروق الفيشاوي: وداعًا روقة

حالة من الصدمة سيطرت على الجميع داخل وخارج الوسط الفني، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، بعد رحلة من الألم والمعاناة مع مرض السرطان، الذي طارده فى أكتوبر العام الماضي، وحينها فاجأ الجميع وأعلن مرضه، وطلب من جمهوره الدعم والمساندة، وأكد أنه سيتعامل معه مثلما يفعل مع الصداع ليس أكثر، ويستكمل حياته بشكل طبيعي، وهذا يظهر من إصراره على مواصلة مشواره الفني، فظل واقفا على قدميه حتى وافته المنية، مع أبطال مسرحية «الملك لير» إلى جوار الفنان يحيى الفخراني.
افتتاح-مهرجان-المركز-الكاثوليكي-للسينما‎ فاروق-الفيشاوي-(1)

وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع السرطان

توفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.
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