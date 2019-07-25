رياضة

رغم الخروج المبكر من الكان.. مصر تتقدم في تصنيف فيفا

تحرير:كريم مليم ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
قفز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم 9 مراكز، في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وحل الفراعنة في المركز الـ49 عالميا برصيد 1431 نقطة، على الرغم من خروج الفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر على يد منتخب جنوب إفريقيا، بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي. كما شهد التصنيف صعود منتخب الجزائر 28 مركزا، حيث باتت الجزائر في المركز الـ40 عالميا برصيد 1463 نقطة، وذلك بفضل تتويج محاربي الصحراء، بقيادة مديرهم الفني جمال بلماضي، بكأس الأمم، عقب التغلب على السنغال بهدف نظيف.
وشهد التصنيف صعود منتخب المغرب 6 مراكز ليحتل المركز 41 عالميا برصيد 1461 نقطة، كما قفزت نيجيريا 12 مركزا لتحتل المركز الـ33 عالميا برصيد 1481 نقطة، وصعد أيضا منتخب السنغال مركزًا ليحتل المركز الـ20 عالميا برصيد 1550 نقطة. وفي ما يلي أول 10 منتخبات في العالم: 1- بلجيكا. 2- البرازيل. 3- فرنسا. 4- إنجلترا. 5-
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محمد-الشناوي (1)

محمد الشناوي على رادار أرسنال وأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على رادار ناديي أرسنال وأستون فيلا المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "readastonvilla" أن أستون فيلا وأرسنال يجريان محادثات مع محمد الشناوي، وأشارت إلى أن كلا الناديين قد أعرب عن اهتمامه بضم حارس مرمى منتخب مصر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
فرحة-الاهلى‎ (11)

كأس مصر.. تحدي لاسارتي المنتظر لإسعاد جماهير الأهلي

نجح الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق أول ألقابه، مع القلعة الحمراء، بعدما توج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، وجاء التتويج بعد منافسة شرسة مع فريقي الزمالك وبيراميدز.
فرحة-الاهلى‎ (8)

رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.
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مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (1)

مدرب الفراعنة: أجيرى مخرج سينمائى.. ومنتخب مصر محظوظ

أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أن مباراة الفراعنة المقبلة مع منتخب أوغندا فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، صعبة ومهمة للغاية، وذلك بعد أن تغلب الفراعنة على الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-0)، باستاد القاهرة، وحجز خلالها بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس الأمم. وقال مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: "المستوى الفنى لمنتخب مصر يتطور من مباراة لأخرى، ولن نفرط فى الفوز على أوغندا فى الجولة الأخيرة، رغم ضمان التأهل بحثاً عن الصدارة وبقاء اللعب على استاد القاهرة".
تونس-وانجولا

مدرب مالي يتغنى بآلان جريس قبل موقعة تونس

يعوّل محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، على نقاط قوة فريقه في مواجهة تونس، غدًا الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد أن حققت مالي أكبر انتصار في البطولة حتى الآن، بعدما انتصرت على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف. وقال مدرب مالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تونس: "مباراة غدا مهمة جدا للفريقين، فهي مباراة مع بلد شقيق نتبادل الاحترام معهم ومع مدربهم الجيد آلان جريس الذي حقق نجاحا كبيرا مع مالي في السابق".
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مدرب أنجولا: مواجهة موريتانيا لن تكون سهلة

أكد الصربي سردجان فاسيليفيتش، المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن مواجهة فريقه مع موريتانيا غدًا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا، لن تكون سهلة، وقال فاسيليفيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم، إن فريقه يريد تقديم أداء جيد مثل الذي قدمه الفريق أمام تونس في الجولة الأولى، لكنه يريد الفوز وليس التعادل هذه المرة، وأضاف: "المباراة ستكون متكافئة بين الطرفين، أنا أحترم الفريق الموريتاني ومدربه، لقد قدموا أداءًا رائعًا في مشوار تصفيات البطولة".
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تونس: ارتفاع الحرارة يضعنا أمام مشاكل في كان 2019

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن مواجهة منتخب مالي، المقرر إقامتها، غدا الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، مصيرية لنسور قرطاج، وأضاف آلان جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "الانتقادات جزء من عملي، ولا يشغلني الحديث عنها، هناك مباراة مهمة ومصيرية غدا أمام منتخب مالي، وعلينا أن نبتعد عما يشغلنا من انتقادات، والتركيز على الفوز ولا شيء غيره لإسعاد الجماهير".
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