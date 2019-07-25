رغم الخروج المبكر من الكان.. مصر تتقدم في تصنيف فيفا

تحرير:كريم مليم ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

منتخب مصر

قفز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم 9 مراكز، في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وحل الفراعنة في المركز الـ49 عالميا برصيد 1431 نقطة، على الرغم من خروج الفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر على يد منتخب جنوب إفريقيا، بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي. كما شهد التصنيف صعود منتخب الجزائر 28 مركزا، حيث باتت الجزائر في المركز الـ40 عالميا برصيد 1463 نقطة، وذلك بفضل تتويج محاربي الصحراء، بقيادة مديرهم الفني جمال بلماضي، بكأس الأمم، عقب التغلب على السنغال بهدف نظيف.

وشهد التصنيف صعود منتخب المغرب 6 مراكز ليحتل المركز 41 عالميا برصيد 1461 نقطة، كما قفزت نيجيريا 12 مركزا لتحتل المركز الـ33 عالميا برصيد 1481 نقطة، وصعد أيضا منتخب السنغال مركزًا ليحتل المركز الـ20 عالميا برصيد 1550 نقطة. وفي ما يلي أول 10 منتخبات في العالم: 1- بلجيكا. 2- البرازيل. 3- فرنسا. 4- إنجلترا. 5-