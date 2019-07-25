جريمة

مباحث التموين تضبط 17 مخبزا مخالفا في الجيزة

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مخبز
مخبز
واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 13 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 20 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات، وفق سياسة وزارة الداخلية. وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها، أبرزها تحرير 17 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات. وداهمت القوات مصنعًا غير
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إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على زراعي البحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، على أثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل بنطاق قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بسبب قطع الموتوسيكل الطريق من فتحة عشوائية، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث تصادم.
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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر بالقناطر

أمرت نيابة القناطر الخيرية بحبس سائق وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم وبحوزتهم 3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها وسلاح ناري فرد خرطوش لحماية تجارتهم الآثمة. البداية بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيد بالاشتباه في سيارة سوزوكي فان حمراء اللون بدون لوحات معدنية، وباستيقافها لفحص التراخيص بادر السائق بمحاولة الهروب، لكن تم ضبطه وهنا انتاب رجال الشرطة الشك، وتمكن النقيب عمر رجب معاون مباحث المركز من ضبط المتهمين.
طعن-بالسكين

شهود عن ذبح مسن بالسيدة زينب: «ابنه سمعته وحشة»

تواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة اتهام عاطل بذبح والده بمنطقة السيدة زينب، نتيجة خلافات بينهما، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، وقال شهود عيان أمام النيابة إن الابن المتهم معروف عنه سوء خلقه نتيجة تعاطيه المخدرات وتكرار تشاجره مع والده طمعا في أمواله، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات ارتكاب الواقعة، واستدعت عددا آخر من شهود العيان للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث كاملة.
زحام-مرورى (3)

خريطة الكثافات المرورية في محاور القاهرة والجيزة

كثافات مرورية متوسطة بسبب زيادة الأحمال شهدتها محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى عملهم، في الوقت الذي واصلت فيه الإدارة العامة للمرور حملاتها لتحقيق الانضباط المروري والعمل على تسيير الحالة المرورية، ونجحت أجهزة الرادار في ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة في مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وتم تكثيف الرادار بالطرق ذات الكثافة لرصد المخالفات والحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
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خبز-عيش

ضبط 70 قضية تموينية و9 مخابز مخالفة في الجيزة

جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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أمن الجيزة يفحص 25 متهما ضُبطوا في المنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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صامتة ومصدومة.. ما لم تقله فتاة الجيزة المعوقة

قالت مصادر أمنية مسؤولة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنه من المقرر عرض فتاة معوقة ذهنيا على الطب الشرعي؛ لبيان حقيقة تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه على يد شابين استدرجاها تحت تهديد السلاح إلى مشتل بشارع البحر الأعظم بدائرة مركز شرطة الجيزة. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن صاحبة الـ21 سنة تم إيداعها في غرفة منفردة بقسم شرطة الجيزة دون اختلاطها بالسجينات داخل حجز السيدات، حرصا على حياتها، فضلا عن تقديم الرعاية الكاملة لها، لا سيما الدعم النفسي.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (12)

مباحث التموين تداهم مجزر دواجن مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 72 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
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