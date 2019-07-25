إرهاب

لأول مرة منذ 2014.. داعش لم ينفذ هجمات لمدة أسبوع

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
تنظيم داعش - صورة أرشيفية
تنظيم داعش - صورة أرشيفية
أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، وذلك عن الفترة من 13 وحتى 19 يوليو لعام 2019، إذ رصد المؤشر هذا الأسبوع وقوع 6 عمليات إرهابية ضربت 3 دول مختلفة حول العالم، نتج عنها سقوط 100 ما بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أن تنظيمين إرهابيين نفذا هذه العمليات، وحلت حركة طالبان الأفغانية في المركز الأول بواقع 3 عمليات أودت بحياة 15 شخصا وجرح 44 آخرين.
وأضاف المرصد أن تنظيم بوكو حرام حل في المرتبة الثانية بواقع عملية إرهابية شنتها الحركة ضد قافلة إغاثية لمنظمة (العمل ضد الجوع)، قرب بلدة داماساك بولاية بورنو في شمال شرق البلاد، أسفرت عن مقتل سائق وأودت بحياة أحد العناصر وخطف 6 آخرين.وذكر المرصد أن أفغانستان احتلت المركز الأول من حيث أكثر الدول التي
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ميليشيات-الحوثى

«ألغام الحوثيين» وسيلة الهجوم الأساسية في حرب اليمن

4 سنوات وأكثر مرت على الحرب الأهلية بين جماعة الحوثيين الإرهابية والموالين للرئيس علي عبدالله صالح والمدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور المدعومة من التحالف العربي، 4 سنوات كان عنوانها الدم ووسيلتها السلاح وضحيتها شعبا بأسره، حرب كان وقودها ألغام الحوثيين، إذ يشير المركز اليمني التنفيذي للتعامل مع الألغام، في أحد تقاريره، إلى أن الجيش اليمني أزال بين عامي 2016 و2018، ما يقدر بنحو 300 ألف لغم زرعها الحوثيون في مختلف أنحاء اليمن.
طالبان (1)

مقتل 31 مسلحا من طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

تمكنت القوات الخاصة الأفغانية، من قتل واحتجاز العشرات من مقاتلي طالبان خلال غارات منفصلة نفذت في إقليمي لوجار وباكتيكا. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصادر عسكرية أفغانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 27 من عناصر طالبان خلال العملية الأمنية في منطقة "بول العلم" في لوجار، وأن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 5 من مقاتلي طالبان خلال الغارة نفسها، موضحة أن القوات الخاصة قتلت 4 من عناصر طالبان خلال غارة في منطقة شاران في إقليم باكتيك، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال العملية الأمنية.
على-الكوراني

علي كوراني.. يد حزب الله اليمنى في أمريكا

طموح حزب الله للتواجد خارج نطاق لبنان، جعله ينشر كتائبه في دول عدة وكثف تواجده في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وامتد طموحه كأغلب التنظيمات للانتشار في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، والآن في الولايات المتحدة. ووجود تقارير بتغلغل حزب الله في أمريكا الشمالية ليس بجديد، وغالبا ما تركز على نشاط الحزب في الخارج من جمع التبرعات أو تبييض الأموال أو المشتريات، لكن ما كشفته الملاحقة الجنائية والإدانة في نيويورك عن علي كوراني عضو حزب الله البارز، يثير القلق بسبب نشاط الحزب في الولايات المتحدة وكندا.
حركة-طالبان

مقتل نائب رئيس المخابرات بحركة طالبان

لقي، اليوم الإثنين، 8 مسلحين من حركة طالبان مصرعهم من بينهم نائب رئيس المخابرات بالحركة، إثر غارة جوية أمريكية في منطقة كاراباخ في إقليم غزني شرقي أفغانستان. وذكر بيان فيلق الرعد 203 التابع للجيش الأفغاني، أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية في منطقتي خلو وشيراباد في منطقة كاراباخ، أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي طالبان، من بينهم نائب رئيس المخابرات لطالبان في كاراباخ، وتدمير إحدى المركبات، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الإثنين.
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«العمليات العراقية» تصل مناطق استغلها داعش قبل 2014

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية وصلت إلى مناطق خالية استغلها تنظيم داعش الإرهابي قبل عام 2014، إذ قطعت القوات أكثر من نصف الصحاري ضمن عملية (إرادة النصر). وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول: "عملية إرادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها في تفتيش صحراء العراق التي تربط 3 محافظات هي: صلاح الدين، ونينوى، والأنبار، وصولا إلى نقطة النهاية، وهي الحدود مع سوريا، وجميع القوات العسكرية في العراق اشتركت في هذه العملية لتعقب داعش". وذلك بحسب تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

الأعلام السوداء.. أبرز كتب الجهاديين لمسلمي الغرب

رغم التحول الرقمي الذي واكبته الحركات الإرهابية، وذلك باستخدام الخطابات المرئية، فإنها لا تزال تعتمد على كتب رئيسية تكشف كيف يخاطب داعش المسلمين في الدول الغربية. ومن أبرز هذه الكتب الموجهة لمسلمي الغرب، كتاب "الأعلام السوداء"، ويتحدث عن استبدال أعلام خطباء الجهاد في الغرب بأخرى أكثر قانونية في الظاهر، بعد اعتقال قادة الخطاب الجهادي في الغرب، بإعادة تسمية منظمات جديدة مثل "الشريعة في المملكة المتحدة، والشريعة في بلجيكا"، وما إلى ذلك من هذه المجموعات.
طائرة-بدون-طيار

«الدرونز».. من أيدي الجنود لمنفذي العمليات الإرهابية

مع كل تطور تكنولوجي تتطور بالتبعية الأدوات الحربية، ومن وقت لآخر تحدث طفرات في الأسلحة، وتتهافت الدول المختلفة حول العالم على ضم كل ما هو جديد ومتطور إلى جيوشها، لتضمن لنفسها دائما القوة، وتظل مؤمّنة بأكبر قدر ممكن ضد أي اعتداء خارجي، لكن الأزمة تكمن في انتقال الأسلحة الجديدة من أيدي الجنود والعسكريين إلى الجماعات الإرهابية، التي تعكف في بعض الأحيان على تطوير تلك الأسلحة، وتوجيه ضربات قاتلة بها، وتنفيذ العديد من أعمال العنف والدمار، التي زادت المخاوف منها بعد تمكن تلك الجماعات من الحصول على "الدرونز" وتسييرها لتنفيذ عملياتها الإجرامية بها.
داعش

كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.
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