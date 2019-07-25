لأول مرة منذ 2014.. داعش لم ينفذ هجمات لمدة أسبوع

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

تنظيم داعش - صورة أرشيفية

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، وذلك عن الفترة من 13 وحتى 19 يوليو لعام 2019، إذ رصد المؤشر هذا الأسبوع وقوع 6 عمليات إرهابية ضربت 3 دول مختلفة حول العالم، نتج عنها سقوط 100 ما بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أن تنظيمين إرهابيين نفذا هذه العمليات، وحلت حركة طالبان الأفغانية في المركز الأول بواقع 3 عمليات أودت بحياة 15 شخصا وجرح 44 آخرين.

وأضاف المرصد أن تنظيم بوكو حرام حل في المرتبة الثانية بواقع عملية إرهابية شنتها الحركة ضد قافلة إغاثية لمنظمة (العمل ضد الجوع)، قرب بلدة داماساك بولاية بورنو في شمال شرق البلاد، أسفرت عن مقتل سائق وأودت بحياة أحد العناصر وخطف 6 آخرين.وذكر المرصد أن أفغانستان احتلت المركز الأول من حيث أكثر الدول التي