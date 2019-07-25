القضاء ينصف بائعي الصحف بالشرقية ويلغي قرار المحافظ

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

صورة أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أشرف مصطفى سيد عمران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد مرزوق سلامة كشك وعلي عبد الرحيم طه خوخة، بحضور المستشار فتحي محمود فتحي، مفوض الدولة، وسكرتارية إبراهيم عبد العال، بقبول الطعن المُقدم ضد قرار محافظ الشرقية رقم 5969 لسنة 2015، بشأن تحصيل رسوم مقابل تحسين عن اليوم الواحد على أكشاك الصحف والباعة بدائرة المحافظة، فضلًا عن تحصيل عشرة جنيهات رسوم إشغال طريق، بينما أشار حكم المحكمة إلى إلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

تعود تفاصيل الدعوى رقم 6292 لسنة 21 قضائية، إلى أواخر عام 2015، عندما تقدم عدد من بائعي الصحف بمدينة الزقازيق، وعنهم «طلعت حسن سلامة السيد» صاحب أحد أكشاك بيع الصحف والمجلات بميدان «المحطة»، برفع الدعوى للمطالبة بوقف قرار محافظ الشرقية المُشار إليه، والذي تضمن تحصيل مبالغ مالية