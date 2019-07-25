الحكومة توافق على إنشاء أول كلية لـ«النانو تكنولوجي»
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
رئيس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على إنشاء كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا بجامعة القاهرة، كأول كلية متخصصة في النانو تكنولوجي في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وتبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2019- 2020، لإعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في مجال تكنولوجيا النانو، على أن تسد برامجها حاجة سوق العمل في مصر والمنطقة العربية والإفريقية. وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن برامج كلية النانو تكنولوجي تتضمن مجموعة من التخصصات ذات الأهمية الكبرى للمشروعات القومية المصرية.
وأوضح أن التخصصات هي «برنامج ماجستير في هندسة التقنيات النانونية وهو برنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وموجه لخريجي العلوم والصيدلة والحاسبات، وبرنامج علوم النانو الحيوية، وبرنامج الدبلومة المهنية للطاقة الشمسية، وبرنامج الدبلومة المهنية في تقنية النانو في ترميم الآثار».
وأضاف رئيس جامعة
وأوضح أن التخصصات هي «برنامج ماجستير في هندسة التقنيات النانونية وهو برنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وموجه لخريجي العلوم والصيدلة والحاسبات، وبرنامج علوم النانو الحيوية، وبرنامج الدبلومة المهنية للطاقة الشمسية، وبرنامج الدبلومة المهنية في تقنية النانو في ترميم الآثار».
وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنها خطوة جديدة وكبيرة على طريق التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، خاصة أن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تستهدف المساهمة في التنمية الشاملة بتنمية البحوث وخلق كوادر لوظائف المستقبل، التي ينتظر أن ترسم خارطة العلوم المستقبلية، وستكون تكنولوجيا النانو قاطرة للاقتصاد العالمي، لما لها من تطبيقات مؤثرة في مجالات إنتاج الطاقة، وتحلية المياه، وتخليق المواد الجديدة التي لها صفات فريدة يكون لها السبق في العديد من الصناعات الثقيلة ومواد البناء.