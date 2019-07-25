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الحكومة توافق على إنشاء أول كلية لـ«النانو تكنولوجي»

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
وافق مجلس الوزراء على إنشاء كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا بجامعة القاهرة، كأول كلية متخصصة في النانو تكنولوجي في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وتبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2019- 2020، لإعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في مجال تكنولوجيا النانو، على أن تسد برامجها حاجة سوق العمل في مصر والمنطقة العربية والإفريقية. وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن برامج كلية النانو تكنولوجي تتضمن مجموعة من التخصصات ذات الأهمية الكبرى للمشروعات القومية المصرية.
وأوضح أن التخصصات هي «برنامج ماجستير في هندسة التقنيات النانونية وهو برنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وموجه لخريجي العلوم والصيدلة والحاسبات، وبرنامج علوم النانو الحيوية، وبرنامج الدبلومة المهنية للطاقة الشمسية، وبرنامج الدبلومة المهنية في تقنية النانو في ترميم الآثار». وأضاف رئيس جامعة
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مجلس-النواب (1)

ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة في طلب إحاطة

شن فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هجوما حادا على بعض الجامعات الخاصة لفرضها مصروفات مبالغ فيها على الطلاب استغلالا لرغبة أولياء الأمور في الحاق أبنائهم في كليات محددة. وتقدم بركات بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول ارتفاع مصروفات بعض الجامعات الخاصة بشكل سبب صدمة للمتقدمين، قائلا إن بعض الجامعات تستغل رغبة أولياء الأمور في تحقيق آمال أبنائهم في الالتحاق بكليات معينة، بعد أن حرمهم التنسيق المرتفع من الالتحاق بها.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

استقبلوه بالزغاريد..مدبولي لعمال «لينين»:بتقبضوا كام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصنع شركة "نايل لينين جروب"، بالمنطقة الحرة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، والذي يعمل في مجال إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة، وتبلغ استثماراته نحو 85 مليون دولار، ويعمل به 1354 شخصا، إذ تعالت أصوات زغاريد العاملات في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، وجاءت الجولة التفقدية في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية، اليوم، الخميس والتي استهلها بتفقد المنطقة الحرة بمنطقة العامرية.
الاقباط-اللاتين يودعون-النائب الرسولى-بالاسكندرية (3)

الأقباط اللاتين يودعون مطرانهم في الإسكندرية (صور)

ودّع الأقباط اللاتين، المطران عادل زكي، مطران اللاتين بمصر والنائب الرسولي، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية الصغرى، الذي تنيح عن عمر يناهز 72 عاما، وأقيمت مراسم دفنه بمشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس، والمطران سامى شحاتة عن الكنيسة الأسقفية، والأرشمندريت ثيودوروس نيابة عن البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وعدد من قناصل الدول الأجنبية وممثلي القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي الكنائس المصرية والأجنبية بمختلف طوائفها.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا استمرار الطقس الحار.. و7 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أأن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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مصطفى-مدبولى

4 كليات جديدة.. الحكومة تعدل اللائحة التنفيذية للجامعات

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مقره الجديد بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات إلى الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل، وتقليل الاغتراب، وهي "كلية العلاج الطبيعي لجامعة السويس، وكلية الحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط، وكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لجامعة القاهرة، وكلية الفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة تخصص قطعة أرض بـ«الروبيكي» لبناء مصانع غراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على إصدار أمر إسناد لأحد المكاتب الاستشارية الفرنسية، للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد "مترو أبو قير"، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار. ويأتي هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية في خدمة مدينة الإسكندرية، وفقا للمخطط الاستراتيجي للمدينة ومشروعات التنمية الجارية بها وللعمل على زيادة الحيز العمراني شرقا وغربا.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسى الإلكترونى

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جراج روكسى الإلكترونى بمصر الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة و850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة، والجراج مُدعم بـ12 مصعدا إلكترونيا مزودا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد، وتكلفة ركن السيارة 15 جنيها لأول ساعة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًّا بأن يصبح الثلاثاء المقبل إجازة رسمية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ثورة 23 يوليو. وكان البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. كما قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.
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