الحكومة توافق على إنشاء أول كلية لـ«النانو تكنولوجي»

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على إنشاء كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا بجامعة القاهرة، كأول كلية متخصصة في النانو تكنولوجي في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وتبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2019- 2020، لإعداد قاعدة عريضة من الباحثين والعاملين في مجال تكنولوجيا النانو، على أن تسد برامجها حاجة سوق العمل في مصر والمنطقة العربية والإفريقية. وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن برامج كلية النانو تكنولوجي تتضمن مجموعة من التخصصات ذات الأهمية الكبرى للمشروعات القومية المصرية.

وأوضح أن التخصصات هي «برنامج ماجستير في هندسة التقنيات النانونية وهو برنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وموجه لخريجي العلوم والصيدلة والحاسبات، وبرنامج علوم النانو الحيوية، وبرنامج الدبلومة المهنية للطاقة الشمسية، وبرنامج الدبلومة المهنية في تقنية النانو في ترميم الآثار». وأضاف رئيس جامعة