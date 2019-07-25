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إدارة المصايف تحدد مواعيد لنزول البحر في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، قرارا مفاجئا بتحديد مواعيد نزول البحر، بحيث تبدأ فى تمام السابعة صباحا وحتى السابعة مساء وأخلت مسؤوليتها عن أي شخص يخالف هذه المواعيد. وحذرت فى بيان رواد شواطئ الإسكندرية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وذلك طبقا للائحة عمل الشواطئ، التي تتضمن ساعات نزول مياه البحر من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، على أن يحظر النزول لمياه البحر في غير تلك التوقيتات التى حددتها الإدارة حتى لا يتعرض رواد البحر للغرق وعدم التمكن من إنقاذهم.
وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمصطافين ورواد الشواطئ عدم النزول لمياه البحر بعد غروب الشمس. وأرجع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، السبب فى ذلك إلى تعذر قيام أطقم الإنقاذ بأعمال المراقبة والإنقاذ. يشار
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مجلس-النواب (1)

ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة في طلب إحاطة

شن فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هجوما حادا على بعض الجامعات الخاصة لفرضها مصروفات مبالغ فيها على الطلاب استغلالا لرغبة أولياء الأمور في الحاق أبنائهم في كليات محددة. وتقدم بركات بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول ارتفاع مصروفات بعض الجامعات الخاصة بشكل سبب صدمة للمتقدمين، قائلا إن بعض الجامعات تستغل رغبة أولياء الأمور في تحقيق آمال أبنائهم في الالتحاق بكليات معينة، بعد أن حرمهم التنسيق المرتفع من الالتحاق بها.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

استقبلوه بالزغاريد..مدبولي لعمال «لينين»:بتقبضوا كام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصنع شركة "نايل لينين جروب"، بالمنطقة الحرة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، والذي يعمل في مجال إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة، وتبلغ استثماراته نحو 85 مليون دولار، ويعمل به 1354 شخصا، إذ تعالت أصوات زغاريد العاملات في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، وجاءت الجولة التفقدية في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية، اليوم، الخميس والتي استهلها بتفقد المنطقة الحرة بمنطقة العامرية.
الاقباط-اللاتين يودعون-النائب الرسولى-بالاسكندرية (3)

الأقباط اللاتين يودعون مطرانهم في الإسكندرية (صور)

ودّع الأقباط اللاتين، المطران عادل زكي، مطران اللاتين بمصر والنائب الرسولي، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية الصغرى، الذي تنيح عن عمر يناهز 72 عاما، وأقيمت مراسم دفنه بمشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس، والمطران سامى شحاتة عن الكنيسة الأسقفية، والأرشمندريت ثيودوروس نيابة عن البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وعدد من قناصل الدول الأجنبية وممثلي القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي الكنائس المصرية والأجنبية بمختلف طوائفها.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا استمرار الطقس الحار.. و7 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أأن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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النائب-صلاح-عيسى

نجل صلاح عيسى بعد رفع الحصانة: والدي سيثبت براءته

أغلق النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، هاتفه المحمول منذ مساء أمس، وذلك عقب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على رفع الحصانة عنه بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بعد اتهامه بـ"الرشوة"، إذ سيخضع لتحقيقات النيابة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وتُوجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مليون جنيه على سبيل الرشوة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

صلاح عيسى يغيب عن جلسة رفع الحصانة البرلمانية

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، الجلسة العامة، بعرض تقرير اللجنة التشريعية الخاص برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، ومن المقرر أن يواصل المجلس خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاث شهور جديدة، ومن المتوقع، أيضا، أن يستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، وذلك بعدما تم ارجاء مناقشته بالجلسة العامة أمس لجلسة مقبلة، بعدما نشب خلاف حول إضافة تطبيقه على الأشخاص الطبيعين، بالإضافة للأشخاص الاعتباريين الواردة فى حكم المحكمة الدستورية.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

متهم بالرشوة.. «تشريعية النواب» ترفع الحصانة عن نائب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسى عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث توجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان م. ا. ولطفى ف. ج، نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه على سبيل الرشوة.
ميناء

ميناء الإسكندرية يسجل أكبر زيادة في معدلات الآداء

قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، إن إجمالي كميات البضائع المتداولة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة عن العام المالي الجاري 2018/2019 بلغت حوالي 1.83 مليون حاوية بزيادة 9% عن العام المالي الماضى، مشيرًا إلى أن كميات البضائع المتداولة بالسحب المباشر بلغت نحو 9.1 مليون طن بزيادة بلغت 30% عن العام المالي الماضي، فيما بلغ الإجمالي المتداول للبضائع هذا العام حوالي 64 مليون طن بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي.
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