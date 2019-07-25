إدارة المصايف تحدد مواعيد لنزول البحر في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

صورة أرشيفية

أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، قرارا مفاجئا بتحديد مواعيد نزول البحر، بحيث تبدأ فى تمام السابعة صباحا وحتى السابعة مساء وأخلت مسؤوليتها عن أي شخص يخالف هذه المواعيد. وحذرت فى بيان رواد شواطئ الإسكندرية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وذلك طبقا للائحة عمل الشواطئ، التي تتضمن ساعات نزول مياه البحر من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، على أن يحظر النزول لمياه البحر في غير تلك التوقيتات التى حددتها الإدارة حتى لا يتعرض رواد البحر للغرق وعدم التمكن من إنقاذهم.

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمصطافين ورواد الشواطئ عدم النزول لمياه البحر بعد غروب الشمس. وأرجع رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، السبب فى ذلك إلى تعذر قيام أطقم الإنقاذ بأعمال المراقبة والإنقاذ. يشار