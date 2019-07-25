سمية الألفي عن الفيشاوي: فارس أحلامي ومفكر عظيم

رغم مرض الفنانة سمية الألفي، إلا أنها حرصت على حضور جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، لتودع «أبي أبنائها»، وتلقي بعينين باكيتين نظرة أخيرة على جثمانه
فى أكتوبر 2018، وخلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، فجر الفنان فاروق الفيشاوي مفاجأة كانت صعبة على محبيه وكل الحضور، إذ أعلن إصابته بالسرطان، لكنه أظهر شجاعة كبيرة فى مواجهة المرض، حين قال إنه سيتعامل معه على أنه صداع.
لكن القدر قال كلمته، وبعد أقل من عام رحل "فاروق".. رحل وترك داخل محبيه حزنا وحسرة، كما ترك أيضًا للأجيال المقبلة مسيرة فنية حافلة، وقصصا تكاد تشبه الخيال عن حياته الشخصية، فكل من تحدث عنه يترحم عليه، متذكرًا موقفا كان الفقيد فيه سندا له.
أسرة فاروق في صدمة كاملة، خاصة رفيقة حياته الفنانة سمية الألفي، التى قالت بعد وفاته بكل حزن: "فاروق راح عند ربنا، هو أحن عليه من أى حاجة".
علاقة سمية الألفي بزوجها فاروق الفيشاوي كانت دومًا محل اهتمام الكثيرين منذ لقائهما الأول وحتى انفصالهما، فهى العلاقة الأشهر فى الوسط، ورغم أن "سمية" لا تظهر كثيرا
أسرة فاروق في صدمة كاملة، خاصة رفيقة حياته الفنانة سمية الألفي، التى قالت بعد وفاته بكل حزن: "فاروق راح عند ربنا، هو أحن عليه من أى حاجة".
علاقة سمية الألفي بزوجها فاروق الفيشاوي كانت دومًا محل اهتمام الكثيرين منذ لقائهما الأول وحتى انفصالهما، فهى العلاقة الأشهر فى الوسط، ورغم أن "سمية" لا تظهر كثيرا فى القنوات، إلا أنها كانت تستغل أى لقاء لتتحدث عن زوجها، وتبرز كم المحبة الكبير الذي تكنه له، ويحمله هو لها، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز تصريحاتها عنه..
1- إحنا أصحاب جدا وفاروق عصفور طاير، لكن أنا بحب الأرض، وتحملت حريته الزائدة لمدة 16 سنة، ورغم انفصالنا لم يشعر الأولاد بأى تغيير، وكان يطمئن عليَّ يوميا.
2- تقبلت علاقات فاروق الفيشاوي، فهو أول حب في حياتي، وكان بيقولي دايما أنا ببقى ضعيف قدام أي ست، ومبحبش أكسر خاطر حد، وساعتها عذرته وسبته في علاقاته، لكن بعد 16 سنة زهقت وطلبت الطلاق، و"فاروق" بالنسبة لي فارس الأحلام، الذي يمثل المصري الأصيل، ولا أستطيع نسيان أول يوم اتمشيت فيه معاه يوم ما حبيته، فقد اشترى لي شيكولاته ولبانا ووردة، وكنا نمثل معًا مسرحية، وطلب منى بعدها أن نتمشى من جاردن سيتي للمنيل، ولم أشعر بالوقت ولا ببعد الطريق.
3- فاروق مفكر عظيم، ووقعت فى حبه بعد أول شهر من تمثيلي معه في مسرحية عن السندريلا، وكان أحلى من فارس الأحلام.
4- ارتبطنا فورا، وكانت علاقتنا جميلة، وكنا بنستحمل أى حاجة علشان تبقى تجربتنا حلوة، وهو راجل وابن بلد، ويمتلك كل صفات الرجل الشهم، وحياتنا سوا كانت حلوة جدا.
5- فاروق يستحق أن أسامحه دائما، وطوال فترة حياتي معاه لم أترك بيتنا ولو مرة، رغم علاقاته النسائية، لأني متربتش على كده، وعلى طول كان يبقى عارف إنه الغلطان.
6- لسه بغير على فاروق حتى الآن، ولا أتحمل أن أراه فى ضرر، وهو من أطيب القلوب التى قابلتها، ويحتضن العالم كله، وأمي كانت تعتبر فاروق ابنها السادس، وكنت أغار من علاقته بأمي، ولم يبين فاروق أبدا غيرته عليَّ، ولكني كنت أعرف أنه بيغير جامد، لكن كرامته عالية جدًا، ولم أتعمد في أي مرة إثارة غيرته.
7- حتى الآن أنا الست الوحيدة في حياة فاروق الفيشاوي، رغم علاقاته المتعددة، فهو لم يحب أحدا غيري، وهو إلى الآن الأوحد الذي أحبه، لكن لن أعود إليه، وهو أيضًا نفس الأمر.
8- عمري ما قفشته فى خياناته، لكن المعلومات كانت تأتي لى من أصدقائي، وكانوا يريدون منى أن أنزل وأشاهده بنفسي، لكن كنت أخبرهم دائما أنه من المستحيل أن أضعه فى هذا الموقف، وتقبلت كل خيانته بسبب حبي الكبير له.
9- قررت الطلاق من فاروق الفيشاوي لأهتم بأولادي، إلى جانب أنني لم أعد أتحمل خياناته وقتها، ولم أستطع أن أظل فى تلك الدائرة، وبعدها أخذنا القرار كان صعبًا علينا وإحنا بننفصل بكينا وحضنا بعض.
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