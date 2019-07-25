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سمية الألفي عن الفيشاوي: فارس أحلامي ومفكر عظيم

رغم مرض الفنانة سمية الألفي، إلا أنها حرصت على حضور جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، لتودع «أبي أبنائها»، وتلقي بعينين باكيتين نظرة أخيرة على جثمانه
تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
فاروق الفيشاوي وسمية الألفي
فاروق الفيشاوي وسمية الألفي
فى أكتوبر 2018، وخلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، فجر الفنان فاروق الفيشاوي مفاجأة كانت صعبة على محبيه وكل الحضور، إذ أعلن إصابته بالسرطان، لكنه أظهر شجاعة كبيرة فى مواجهة المرض، حين قال إنه سيتعامل معه على أنه صداع. لكن القدر قال كلمته، وبعد أقل من عام رحل "فاروق".. رحل وترك داخل محبيه حزنا وحسرة، كما ترك أيضًا للأجيال المقبلة مسيرة فنية حافلة، وقصصا تكاد تشبه الخيال عن حياته الشخصية، فكل من تحدث عنه يترحم عليه، متذكرًا موقفا كان الفقيد فيه سندا له.
أسرة فاروق في صدمة كاملة، خاصة رفيقة حياته الفنانة سمية الألفي، التى قالت بعد وفاته بكل حزن: "فاروق راح عند ربنا، هو أحن عليه من أى حاجة". علاقة سمية الألفي بزوجها فاروق الفيشاوي كانت دومًا محل اهتمام الكثيرين منذ لقائهما الأول وحتى انفصالهما، فهى العلاقة الأشهر فى الوسط، ورغم أن "سمية" لا تظهر كثيرا
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نتفليكس (2)

نتفليكس تعيش أسوأ أيامها بعد الخسائر المهولة

شهدت نتفليكس خسائر بنحو 24 مليار دولار من قيمتها السوقية في ستة أيام فقط بعد انخفاض كبير لم تشهده من قبل في نمو عدد المشتركين. انخفضت أسهم نتفليكس بنسبة وصلت إلى 15% منذ أن أعلنت الشركة عن أرباحها، الأربعاء الماضي، مع انخفاض قيمتها السوقية إلى 135 مليار دولار. وأثار التباطؤ الهائل في النمو العالمي لنتفليكس، بما في ذلك الانخفاض في عدد المشتركين في الولايات المتحدة منذ عام 2011، أسئلة عن مدى استعداد المشاهدين لدفع تكاليف خدمات البث، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع خدمات أخرى؛ مثل ديزني وأبل وغيرهما، في الطريق للخروج للنور، حسب "ديلي ميل".
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وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع السرطان

توفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

عرض خاص لـ«الفيل الأزرق 2» في السعودية الجمعة

يبدأ عرض فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني، في دور العرض الخليجية، غدًا الخميس، وذلك بالتزامن مع عرضه في مصر، كما ستشهد إحدى صالات السينما بالسعودية، عرضا خاصا للفيلم بحضور أبطاله يوم الجمعة المقبل. الفيلم يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز، إضافة إلى "هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا"، ومعهم أيضًا الفنانة الشابة تارا عماد، والعمل من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وقد نجح الجزء الأول من الفيلم في تحقيق إيرادت كبيرة.
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