سمية الألفي عن الفيشاوي: فارس أحلامي ومفكر عظيم

رغم مرض الفنانة سمية الألفي، إلا أنها حرصت على حضور جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، لتودع «أبي أبنائها»، وتلقي بعينين باكيتين نظرة أخيرة على جثمانه

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

فاروق الفيشاوي وسمية الألفي

فى أكتوبر 2018، وخلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، فجر الفنان فاروق الفيشاوي مفاجأة كانت صعبة على محبيه وكل الحضور، إذ أعلن إصابته بالسرطان، لكنه أظهر شجاعة كبيرة فى مواجهة المرض، حين قال إنه سيتعامل معه على أنه صداع. لكن القدر قال كلمته، وبعد أقل من عام رحل "فاروق".. رحل وترك داخل محبيه حزنا وحسرة، كما ترك أيضًا للأجيال المقبلة مسيرة فنية حافلة، وقصصا تكاد تشبه الخيال عن حياته الشخصية، فكل من تحدث عنه يترحم عليه، متذكرًا موقفا كان الفقيد فيه سندا له.

أسرة فاروق في صدمة كاملة، خاصة رفيقة حياته الفنانة سمية الألفي، التى قالت بعد وفاته بكل حزن: "فاروق راح عند ربنا، هو أحن عليه من أى حاجة". علاقة سمية الألفي بزوجها فاروق الفيشاوي كانت دومًا محل اهتمام الكثيرين منذ لقائهما الأول وحتى انفصالهما، فهى العلاقة الأشهر فى الوسط، ورغم أن "سمية" لا تظهر كثيرا