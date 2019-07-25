مصنع حشيش وصفقة مطروح.. 48 ساعة قاصمة لتجار الكيف
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في التصدي لمروجي المواد المخدرة على مستوى الجمهورية من خلال حملات أمنية مكبرة بمشاركة الإدارات المعنية
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
متهمون بتجارة المخدرات
48 ساعة حاسمة حققت خلالها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجاحات عدة في مجال التصدي لمروجي المواد المخدرة على مستوى الجمهورية، لتتوالى ضربات الشرطة القاصمة لـ"مروجي الكيف، لا سيما محاولة البعض تأسيس أوكار لتصنيع تلك السموم التي تنهش في أجساد وعقول وقود الأمة "الشباب"، مما يهدد مسيرة التنمية في البلاد، الأمر الذي يوليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتماما كبيرا، موجها مساعديه باستمرار الملاحقات الأمنية ومداهمة البؤر الإجرامية لضبط متعاطي وتجار المخدرات.
البداية من محافظة الإسماعيلية، إذ استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق
البداية من محافظة الإسماعيلية، إذ استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق واسع مُتخذين من (دائرة قسم شرطة ثاني الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وأمكن ضبط أحدهما حال وجوده بمسكنه وبحوزته 140 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو تزن 350 كيلوجراما، بندقية آلية، 6 خزائن، 14 طلقة آلية، دراجة نارية "بدون لوحات"، مبلغ مالي وهاتف محمول.
اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب "شقيقه" -جار تكثيف الجهود لضبطه- والسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار، واستخدامه الهاتف والدراجة النارية فى النقل والترويج.
مصنع حشيش في الإسكندرية
ضربة أمنية قوية وجهتها أجهزة الأمن لمروجى المواد المخدرة، وأحبطت محاولة تصنيع وتدوير نصف طن من مخدر الحشيش بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها وضبط مروجيها، وإحباط محاولات التصنيع وإعادة التدوير لمخدر الحشيش التي تلجأ إليها العناصر الإجرامية نظراً لنجاح أجهزة المكافحة فى حجب كميات كبيرة من محاولات الجلب والتهريب.
رصد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية مقيمين بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش مُستخدمين فى ذلك مكبسا يدويا لمضاعفة كمياته.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مسكنهما وأمكن ضبط أحدهما بالمكان المعد لذلك الغرض بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 4 آلاف و500 طربة لمخدر الحشيش، تزن 500 كيلوجرام، مكبس يدوى بمشتملاته، 5 قوالب حديدية، هاتف محمول، مبلغ مالي وميزان.
كمين مطروح
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من ثلاثة أشخاص، سبق اتهام أحدهم فى قضية "مخدرات" ومحكوم على آخر فى قضية "سلاح"، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافهم وضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم ومديرية أمن مطروح، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزتهم 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلوجرام ومبلغ مالي.
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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