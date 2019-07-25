جريمة

مصنع حشيش وصفقة مطروح.. 48 ساعة قاصمة لتجار الكيف

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في التصدي لمروجي المواد المخدرة على مستوى الجمهورية من خلال حملات أمنية مكبرة بمشاركة الإدارات المعنية
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
متهمون بتجارة المخدرات
متهمون بتجارة المخدرات
48 ساعة حاسمة حققت خلالها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجاحات عدة في مجال التصدي لمروجي المواد المخدرة على مستوى الجمهورية، لتتوالى ضربات الشرطة القاصمة لـ"مروجي الكيف، لا سيما محاولة البعض تأسيس أوكار لتصنيع تلك السموم التي تنهش في أجساد وعقول وقود الأمة "الشباب"، مما يهدد مسيرة التنمية في البلاد، الأمر الذي يوليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتماما كبيرا، موجها مساعديه باستمرار الملاحقات الأمنية ومداهمة البؤر الإجرامية لضبط متعاطي وتجار المخدرات.
البداية من محافظة الإسماعيلية، إذ استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق
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سرقة-السيارات (1)

رحلة الإيقاع بعصابة الأصدقاء الستة لسرقة السيارات

البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه 6 عاطلين من أرباب السوابق، إذ سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا التي تنوعت ما بين السرقة والاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالإكراه، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ليمتلك كل منهم سجلا إجراميا.
القبض-على-متهم

القبض على الزوج الأول لـ«طفلة العرفي» في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على عامل، في العقد الثالث من العمر؛ على خلفية اتهامه بالزواج بالطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، بعدما عاشرها وأنجب منها بعد زواج بدأ وعمرها 11 عاما ونصف العام فقط، قبل أن يطلقها وتتزوج الطفلة بآخر وتنتهي مأساتها بالطلاق وتعرضها للاغتصاب والتصوير عارية على يد زوج جارتها، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس زوج الفتاة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الزواج بقاصر والإنجاب منها.
بائعى-الجرائد-و-الصحف-تصوير-دعاء-السيد (4)

القضاء ينصف بائعي الصحف بالشرقية ويلغي قرار المحافظ

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أشرف مصطفى سيد عمران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد مرزوق سلامة كشك وعلي عبد الرحيم طه خوخة، بحضور المستشار فتحي محمود فتحي، مفوض الدولة، وسكرتارية إبراهيم عبد العال، بقبول الطعن المُقدم ضد قرار محافظ الشرقية رقم 5969 لسنة 2015، بشأن تحصيل رسوم مقابل تحسين عن اليوم الواحد على أكشاك الصحف والباعة بدائرة المحافظة، فضلًا عن تحصيل عشرة جنيهات رسوم إشغال طريق، بينما أشار حكم المحكمة إلى إلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تضبط 17 مخبزا مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 13 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 20 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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سلاح-ومخدرات (5)

سقوط 35 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح في الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
مخدر-الحشيش

سقوط عاطل بكيلو حشيش في المثلث الذهبى بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط تاجر مخدرات بنطاق مركز شرطة شبين القناطر، قبل ترويج سمومه بين المتعاطين وعملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث شبين القناطر، يفيد ضبط المدعو "أشرف. س. ع"، 50 عاما، عاطل، مقيم بالجعافرة، إحدى قرى المثلث الذهبى بشبين القناطر، في أثناء قيادته سيارة، وبحوزته سلاح ناري (بندقية خرطوش) "شوت جن" وطلقتان من ذات العيار، ونحو كيلوجرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1390 جنيها، وهاتف محمول.
اقراص-مخدرة

في «كمر البنطلون».. إحباط تهريب 550 قرص مخدر بالمحكمة

تمكن ضباط مباحث تأمين محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط "ع. م. ع." عاطل ومسجل خطر، أثناء محاولته تهريب 550 قرصا من مخدر الابترال، مخبأة داخل كمر بنطلونه عقب تفتيشية عبر البوابة الإلكترونية للمحكمة. وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء محمد قنطوش مساعد مدير الأمن، يفيد بتمكن رئيس مباحث مجمع محاكم جنايات الإسكندرية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر أقراص الابتريل قبل تهريبها إلى أحد أقاربه داخل حجز المحكمة العمومي.
تشكيل-عصابة

الداخلية تضبط عصابة للاتجار في الأطفال حديثي الولادة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة قاصمة لعصابات الاتجار في البشر وأسفرت الجود الشرطية عن القبض على عصابة للاتجار بالبشر وتحديدا الأطفال حديثى الولادة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص مقيم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد – ضرب"، ومحكوم عليه في إحداها، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه.
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