أسعار الذهب تنخفض عالميا بعد ارتفاع الدولار

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم، الخميس، بالتزامن مع ارتفاع الدولار وقربه من أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر. ويجتمع البنك المركزي الأوروبي اليوم، ويليه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1422.03 دولار للأوقية، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1422.60 دولار. وارتفع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين، والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وساهم ارتفاع الدولار في زيادة تكلفة حيازة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى. ويتحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يُعقد في وقت لاحق من الخميس، وتوقعات واسعة النطاق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يحدد إيقاع العملات وعوائد