محمد الشناوي على رادار أرسنال وأستون فيلا

تحرير:كريم مليم ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص

محمد الشناوي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على رادار ناديي أرسنال وأستون فيلا المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "readastonvilla" أن أستون فيلا وأرسنال يجريان محادثات مع محمد الشناوي، وأشارت إلى أن كلا الناديين قد أعرب عن اهتمامه بضم حارس مرمى منتخب مصر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.

وواصل "readastonvilla"، بأن الشناوي صاحب الـ30 عامًا انضم إلى الأهلي في عام 2016، قادمًا من صفوف بتروجت، وشارك مع القلعة الحمراء في 76 مباراة في الدوري الممتاز، خلال الثلاث سنوات التي قضاها مع المارد الأحمر حتى الآن. واستكمل موقع "readastonvilla"، بأن صفقة الشناوي ستتكلف نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني،