رياضة

محمد الشناوي على رادار أرسنال وأستون فيلا

تحرير:كريم مليم ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٦ ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على رادار ناديي أرسنال وأستون فيلا المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "readastonvilla" أن أستون فيلا وأرسنال يجريان محادثات مع محمد الشناوي، وأشارت إلى أن كلا الناديين قد أعرب عن اهتمامه بضم حارس مرمى منتخب مصر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
وواصل "readastonvilla"، بأن الشناوي صاحب الـ30 عامًا انضم إلى الأهلي في عام 2016، قادمًا من صفوف بتروجت، وشارك مع القلعة الحمراء في 76 مباراة في الدوري الممتاز، خلال الثلاث سنوات التي قضاها مع المارد الأحمر حتى الآن. واستكمل موقع "readastonvilla"، بأن صفقة الشناوي ستتكلف نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني،
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رغم الخروج المبكر من الكان.. مصر تتقدم في تصنيف فيفا

قفز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم 9 مراكز، في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وحل الفراعنة في المركز الـ49 عالميا برصيد 1431 نقطة، على الرغم من خروج الفراعنة من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر على يد منتخب جنوب إفريقيا، بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي. كما شهد التصنيف صعود منتخب الجزائر 28 مركزا، حيث باتت الجزائر في المركز الـ40 عالميا برصيد 1463 نقطة، وذلك بفضل تتويج محاربي الصحراء، بقيادة مديرهم الفني جمال بلماضي، بكأس الأمم، عقب التغلب على السنغال بهدف نظيف.
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كأس مصر.. تحدي لاسارتي المنتظر لإسعاد جماهير الأهلي

نجح الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق أول ألقابه، مع القلعة الحمراء، بعدما توج الأحمر ببطولة الدوري الممتاز، للمرة الـ41 في تاريخه، ليُبقي الدرع في الجزيرة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ33 من المسابقة، وجاء التتويج بعد منافسة شرسة مع فريقي الزمالك وبيراميدز.
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رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.
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رسميًا.. ستيف بروس مدربًا لنيوكاسل يونايتد

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تعيين ستيف بروس مدرب شيفيلد وينزداي السابق بعقد مبدئي لمدة 3 سنوات اليوم الأربعاء. وسيتولى بروس مدرب سندرلاند وهال سيتي وأستون فيلا السابق البالغ عمره 58 عاما، المسؤولية خلفا للإسباني رافاييل بينيتيز، الذي رحل بعد نهاية عقده الشهر الماضي، عقب الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد مع مايك آشلي مالك النادي. واحتل شيفيلد وينزداي المركز 12 في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" الموسم الماضي، برصيد 64 نقطة، في حين أنهى نيوكاسل منافساته في البريميرليج محتلا المركز 13 برصيد 45 نقطة.
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وائل جمعة يوجه رسالة لنجوم الفراعنة قبل لقاء الأولاد

دعم وائل جمعة، نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق، الفراعنة قبل ساعات من مواجهة المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا، اليوم السبت، في تمام الساعة 9 مساء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية. ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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لاسارتي يتحدث عن أداء لاعبي الأهلي مع المنتخب

أشاد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء لاعبي القلعة الحمراء الدوليين، مع المنتخب الوطني، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، مؤكدًا في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أنه يتطلع إلى استمرار تألق الجميع، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الفريق بشكل عام. وأشاد لاسارتي بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني في مباراة جنوب إفريقيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في دور الـ 16.
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«لاسارتي» يختار 33 لاعبًا من الأهلي لمعسكر إسبانيا

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى إسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى في إطار استعدادات الفريق الأول لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز، حيث يتبقى لفريق الأهلي مباراتين في بطولة الدوري أمام المقاولون العرب ونادي الزمالك وفي حالة الفوز بالمباراتين سيتوج رسميًا بطلًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى استكمال مشواره في كأس مصر حيث يخوض مواجهة أمام بيراميدز في دور الـ16 من البطولة.
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