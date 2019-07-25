توقف عن تناول الكركم أثناء الحمل.. يسبب مضاعفات

أثناء الحمل يجب التركيز على الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم من أجل بناء عضلات الطفل على سبيل المثال تناول لتر من اللبن يوميًا، واستهلاك التوابل بكميات قليلة.

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

الكركم والمرأة الحامل

تعطي التوابل مذاق رائع للطعام، لا نستطيع الاستغناء عنها على الإطلاق، ومن بينها الكركم الذي يتميز بلونه الأصفر، فعند مشاهدة الأفلام الهندية من المؤكد إنك لاحظت إن الكركم يعتبر مكون أساسي في كل الأطعمة المتناولة، وذلك لإنه يتمتع بكثير من الفوائد الصحية بداية من التعزيز من الجهاز المناعي إلى تزويد الجسم بمضادات الأكسدة، حيث تعمل على مكافحة الجذور الحرة المسببة لأنواع محددة من السرطان، ولكن توجد بعض الدراسات جاءت بحقائق مختلفة عن مدى تأثيره على الحامل، حسبما ذكر موقع "timesofindia".

أثبت العلماء إن الكركم يتمتع بكثير من الفوائد، حيث يساعد في التحسين من آلام المفاصل، إضافة إلى إنه يعالج مشكلات الجهاز الهضمي، ويتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، كما يحسن من الشعور بالتعب والإرهاق والصداع، وأفضل ما يقدمه لك الكركم هو الحماية من السرطان ونزلات البرد والاكتئاب ومرض السكري وأكثر من