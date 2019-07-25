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توقف عن تناول الكركم أثناء الحمل.. يسبب مضاعفات

أثناء الحمل يجب التركيز على الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم من أجل بناء عضلات الطفل على سبيل المثال تناول لتر من اللبن يوميًا، واستهلاك التوابل بكميات قليلة.
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
الكركم والمرأة الحامل
الكركم والمرأة الحامل
تعطي التوابل مذاق رائع للطعام، لا نستطيع الاستغناء عنها على الإطلاق، ومن بينها الكركم الذي يتميز بلونه الأصفر، فعند مشاهدة الأفلام الهندية من المؤكد إنك لاحظت إن الكركم يعتبر مكون أساسي في كل الأطعمة المتناولة، وذلك لإنه يتمتع بكثير من الفوائد الصحية بداية من التعزيز من الجهاز المناعي إلى تزويد الجسم بمضادات الأكسدة، حيث تعمل على مكافحة الجذور الحرة المسببة لأنواع محددة من السرطان، ولكن توجد بعض الدراسات جاءت بحقائق مختلفة عن مدى تأثيره على الحامل، حسبما ذكر موقع "timesofindia".
أثبت العلماء إن الكركم يتمتع بكثير من الفوائد، حيث يساعد في التحسين من آلام المفاصل، إضافة إلى إنه يعالج مشكلات الجهاز الهضمي، ويتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، كما يحسن من الشعور بالتعب والإرهاق والصداع، وأفضل ما يقدمه لك الكركم هو الحماية من السرطان ونزلات البرد والاكتئاب ومرض السكري وأكثر من
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رياضة-الجرى

جبنة قريش وفواكه.. أطعمة يجب تناولها بعد الجري

ينصح الأطباء بتناول أطعمة في الصباح تتكون من عناصر غذائية مهمة ومعادن وفيتامينات وألياف غذائية، وفي الغداء يوصى بتناول طبق من السلطة غني بالخضراوات الورقية، أما في الساعات المتأخرة من الليل، فالفواكه هي الخيار الأمثل للحفاظ على وزنك ومنحك معدلات عالية من الشبع. ولكن هل تعلم أن هناك أيضًا أطعمة يجب تناولها بعد الجري مثل البطيخ، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من المياه تعوضك عما فقدته في صورة عرق أثناء الركض، والخضراوات أيضًا حل مثالي، حسبما ذكر موقع "healthline".
تناول-السمك

تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يحمي من سرطان الأمعاء

السمك من الأطعمة اللذيذة وغني بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، وتشير الأبحاث إلى أن تناول السمك 3 مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، كما كشفت عن أن الأشخاص الذين يستهلكون 3 حصص منه أو أكثر هم أقل عرضة بنسبة 12% للإصابة بالمرض من أولئك الذين لديهم حصة واحدة فقط. ينطبق هذا الاكتشاف على جميع أنواع الأسماك، لكن أولئك الذين يتناولون الأصناف التي تحتوي على الزيت، مثل السلمون أو الماكريل، يقل خطر الإصابة بالأمراض لديهم بنسبة 10%. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
بيض-سمان

يخفف آلام المعدة والبطن.. فوائد بيض السمان

يعد السمان من الطيور متوسطة الحجم التي توجد في أوروبا وشمال إفريقيا وجنوب الولايات المتحدة وبعض أنحاء آسيا، ويحتوي بيض السمان على بقع بنية داكنة وأصغر حجما من بيض الدجاج العادي، وعلى الرغم من أن بيض السمان يعد صحيا، فإن نسبة صفار بيض السمان أعلى من البيض الطبيعي، ومن ثم يحتوي بيض السمان على نسبة كوليسترول أعلى في الدم. ومع ذلك يعد بيض السمان غنيا للغاية بالمواد الغذائية الصحية ويمكن أن يكون بديلا مناسبا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية من بيض الدجاج، حسبما أفادت صحيفة "bold sky".
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المرأة الحامل

الليمون والموز.. فواكه مهمة للمرأة الحامل

الأجيال الجديدة هم أسلحة الوطن الحقيقية؛ لذا نهتم بصحتهم قبل المجيء إلى الحياة وهم في رحم أمهاتهم، ستجد الحامل في حالة خوف مستمرة من أن يصيب جنينها مكروه، فتذهب للطبيب بانتظام للاطمئنان على النمو الطبيعي له، وفي هذه الفترة ينصح بتناول بعض الأطعمة الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، من أجل بناء صحي لعضلات الطفل، كما أنه ينصح بتناول الفواكه لاحتوائها على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة؛ فعلى سبيل المثال، يمكنكِ تحضير طبق من مجموعة متنوعة من الفواكه (كوكتيل)، نقلا عن "bold sky".
أطعمة-تؤثر-على-نفسيتك

التونة والفشار.. أطعمة تؤثر على حالتك المزاجية

المواقف الحياتية تؤثر علينا بشكل كبير، فبعض المواقف نستطيع تحملها ولا تؤثر علينا، وفي ظروف أخرى تظهر عليك بعض الأعراض مثل الشعور بالتعب والإرهاق المزمن، إضافة إلى فقد القدرة على إنجاز الأعمال والقيام بالمهام اليومية، ولكن ليست الحياة فقط هي من تقوم بهذا الدور، فأثبتت العديد من الأبحاث أن الطعام أيضًا من المحتمل أن يؤثر عليك بطريقة سلبية أو إيجابية، فالبيتزا والأيس كريم والشوكولاتة من الأطعمة التي انتشر تأثيرها الرائع على الحالة المزاجية، وينصح بتناولها دائمًا بكميات معقولة، نقلًا عن "timesofindia".
فوائد-بذور-الشيا

تقوية عظام الجنين.. أهمية بذور الشيا للحامل

نهتم كثيرًا بالمرأة الحامل خوفًا عليها من حدوث أي مضاعفات في أثناء فترة الحمل، وليس هي فقط بل جنينها أيضًا، فصحة الطفل من صحة الأم، لذا يجب تناول كل ما هو غني بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد في البناء الجيد للطفل، ومن أهم ما يحافظ على صحة المرأة الحامل بذور الشيا، فهي من الحبوب الكاملة التي يستطيع الجسم امتصاصها بسهولة، وفي نفس الوقت تمنحه قيمة غذائية عالية لأنها تحتوي على البروتين والكالسيوم ومضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3، نقلًا عن "healthline".
شاي الكركم

الوقاية من السرطان.. ما هي فوائد شاي الكركم؟

يعتبر الكركم أحد أهم التوابل الهندية من حيث الأهمية، يدخل في كثير من الأطعمة ويتميز بمذاقه الرائع، بجانب الفوائد الصحية والعلاجية التي لا حصر لها، حتى إنها تصل إلى الحماية من السرطان؛ بسبب وجود مادة الكركمين التي تشتهر بخصائص مضادة للسرطان، ولكن هل سمعت عن شاي الكركم؟ مثلما يوجد الشاي الأخضر متعدد الفوائد، في الآونة الأخيرة اشتهر شاي الكركم، حيث يساعد على التقليل من معدلات الكوليسترول ويساعد أيضًا في فقدان الوزن، عليك بتناوله مرة واحدة كل يوم في الصباح، نقلًا عن "timesofindia".
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