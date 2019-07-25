توقف عن تناول الكركم أثناء الحمل.. يسبب مضاعفات

أثناء الحمل يجب التركيز على الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم من أجل بناء عضلات الطفل على سبيل المثال تناول لتر من اللبن يوميًا، واستهلاك التوابل بكميات قليلة.
تعطي التوابل مذاق رائع للطعام، لا نستطيع الاستغناء عنها على الإطلاق، ومن بينها الكركم الذي يتميز بلونه الأصفر، فعند مشاهدة الأفلام الهندية من المؤكد إنك لاحظت إن الكركم يعتبر مكون أساسي في كل الأطعمة المتناولة، وذلك لإنه يتمتع بكثير من الفوائد الصحية بداية من التعزيز من الجهاز المناعي إلى تزويد الجسم بمضادات الأكسدة، حيث تعمل على مكافحة الجذور الحرة المسببة لأنواع محددة من السرطان، ولكن توجد بعض الدراسات جاءت بحقائق مختلفة عن مدى تأثيره على الحامل، حسبما ذكر موقع "timesofindia".
أثبت العلماء إن الكركم يتمتع بكثير من الفوائد، حيث يساعد في التحسين من آلام المفاصل، إضافة إلى إنه يعالج مشكلات الجهاز الهضمي، ويتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، كما يحسن من الشعور بالتعب والإرهاق والصداع، وأفضل ما يقدمه لك الكركم هو الحماية من السرطان ونزلات البرد والاكتئاب ومرض السكري وأكثر من
أثبت العلماء إن الكركم يتمتع بكثير من الفوائد، حيث يساعد في التحسين من آلام المفاصل، إضافة إلى إنه يعالج مشكلات الجهاز الهضمي، ويتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، كما يحسن من الشعور بالتعب والإرهاق والصداع، وأفضل ما يقدمه لك الكركم هو الحماية من السرطان ونزلات البرد والاكتئاب ومرض السكري وأكثر من ذلك، وبسب الفوائد المتنوعة التي يتيمز بها الكركم، يستهلكه العديد من الأشخاص في شكل مكملات غذائية وأدوية طبية، كما نعتقد إنه جيد لأي شخص، ولكن عليك أن تضع بعض الحالات في الاعتبار مثل المرأة الحامل.
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الكركم للمرأة الحامل
يميل الكثير من النساء الحوامل إلى استهلاك الكركم نتيجة مجموعة من الفوائد المتنوعة، ولكن المكون الفعال الذي يوجد بداخله ويسمى الكركمين، والذي يمثل أيضًا 3% من وزن الكركم، من المحتمل أن يتسبب في عديد من المشكلات الصحية للمرأة الحامل عند استهلاكه بكميات كبيرة، إذ يمكن الاعتماد في فترة الحمل على الأطعمة الآمنة مثل الفواكه والخضراوات الورقية.
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ويجب التركيز أيضًا على الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم من أجل بناء عضلات الطفل على سبيل المثال منتجات الألبان وتناول لتر من اللبن يوميًا، عنصر الحديد هام بشكل كبير أيضًا لذا يجب تناول الكبدة بكميات مناسبة، كما إن المكسرات والزيوت الطبيعة من الأشياء التي لا يجب أن نغفل عنها، والإكثار أيضًا من الألياف الغذائية؛ للحماية من الإمساك باعتباره أحد الأعراض التي تظهر في هذه الفترة.
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وفقًا لمختصي التغذية، فإن الكركم يعتبر طعام آمن عند استهلاكه بكميات معقولة في نظامنا الغذائي المعتاد، فاستخدام الكركم كعشب للطهي يعد آمن تمامًا، كما إن محتوى الكركمين في الكركم المجفف ليس مرتفع بشكل كبير، وبالتالي لا يمتصه الجسم جيدًا، يصبح الكركم غير آمن خلال فترة الحمل عند استهلاكه في شكل عقاقير طبية، حيث تحتوي مكملات وكبسولات الكركم على كمية كبيرة من عنصر الكركيمين، الذي يؤدي إلى زيادة خطورة الإصاب بمضاعفات أثناء فترة الحمل.
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وفقًا للخبراء، فإن الكرمين يحفز من هرمون الإستروجين في الجسم، وذلك يزيد من التشنجات التي تحدث أثناء الدورة الشهرية، كما إنه يحفز من تقلصات الرحم التي يمكن أن تزيد من خطر الولادة المبكرة والإجهاض، إضافة إلى أن جرعات كبيرة من الكركم يمكن أن تتداخل مع الأدوية وتتسبب في مشكلات كبيرة في الدم، ويمكن أن يعاني العديد من الأشخاص من حساسية الكركم مثل الحساسية الناتجة من الأنواع الأخرى للطعام، فلو شعرت بالصداع بعد استهلاكه، فهذه علامة من جسمك إنه غير مناسب لاستهلاكه، إذ ينصح الأطباء بتناول الكركم كتوابل في الطعام، ولكن يجب التوقف عن استهلاك كابسولات الكرمكمين منعًا لحدوث مشكلات صحية أثناء فترة الحمل.
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