بعيدا عن العطش.. 8 علامات تدل على معاناتك من الجفاف

الدم الموجود داخل الجسم مكون من البلازما التي تحتوي على الماء والبروتين والملح، ولهذا كل شخص بحاجة إلى شرب كمية كافية من الماء لمنع الدم من أن يصبح مركزا

تحرير:فيروز ياسر ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الشعور بالعطش

يشبه الماء إلى حد كبير، النوم، فهو أحد الأشياء المهمة ذات الفوائد الصحية والجمالية التي يحصل عليها القليل منا، ودائما ترى النصائح التي توضح أنه لا بد من شرب 2 لتر يوميا، وبالفعل هذا الأمر يجب أن يحدث للحفاظ على رطوبة الجسم، ولكن الأهم من ذلك الاستمرار فى شرب الماء بانتظام؛ لكي لا يبدأ جسمك في دق جرس الإنذار بشتى الطرق. والجفاف لا يقتصر على الشعور بالعطش، فهناك مجموعة كبيرة من الأعراض الأخرى التي يجب عليك البحث عنها، خاصة في الطقس الحار، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.

1- الإمساك بعيدا عن الشعور بالعطش، فعند إصابتك بالإمساك عليك التركيز على كمية الماء التي تتناولها، حيث إن الإمساك مشكلة ليست سهلة تماما. ويحتاج الجهاز الهضمي إلى الكثير من الماء حتى يعمل بسلاسة؛ لأن الماء يسمح بتدفق الطعام بسهولة أكثر عبر الجهاز الهضمي، ويحافظ على صحة الأمعاء. إذا كنت تشرب لترا واحدا