بعيدا عن العطش.. 8 علامات تدل على معاناتك من الجفاف

الدم الموجود داخل الجسم مكون من البلازما التي تحتوي على الماء والبروتين والملح، ولهذا كل شخص بحاجة إلى شرب كمية كافية من الماء لمنع الدم من أن يصبح مركزا
يشبه الماء إلى حد كبير، النوم، فهو أحد الأشياء المهمة ذات الفوائد الصحية والجمالية التي يحصل عليها القليل منا، ودائما ترى النصائح التي توضح أنه لا بد من شرب 2 لتر يوميا، وبالفعل هذا الأمر يجب أن يحدث للحفاظ على رطوبة الجسم، ولكن الأهم من ذلك الاستمرار فى شرب الماء بانتظام؛ لكي لا يبدأ جسمك في دق جرس الإنذار بشتى الطرق.
والجفاف لا يقتصر على الشعور بالعطش، فهناك مجموعة كبيرة من الأعراض الأخرى التي يجب عليك البحث عنها، خاصة في الطقس الحار، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
1- الإمساك
بعيدا عن الشعور بالعطش، فعند إصابتك بالإمساك عليك التركيز على كمية الماء التي تتناولها، حيث إن الإمساك مشكلة ليست سهلة تماما.
ويحتاج الجهاز الهضمي إلى الكثير من الماء حتى يعمل بسلاسة؛ لأن الماء يسمح بتدفق الطعام بسهولة أكثر عبر الجهاز الهضمي، ويحافظ على صحة الأمعاء.
إذا كنت تشرب لترا واحدا
1- الإمساك
بعيدا عن الشعور بالعطش، فعند إصابتك بالإمساك عليك التركيز على كمية الماء التي تتناولها، حيث إن الإمساك مشكلة ليست سهلة تماما.
ويحتاج الجهاز الهضمي إلى الكثير من الماء حتى يعمل بسلاسة؛ لأن الماء يسمح بتدفق الطعام بسهولة أكثر عبر الجهاز الهضمي، ويحافظ على صحة الأمعاء.
إذا كنت تشرب لترا واحدا من الماء، فعليك أن تضاعف الكمية، ومع الوقت ستتخلص من الإمساك ومن أي مشكلات صحية ناتجة عن الجفاف.
2- انخفاض ضغط الدم
الدم الموجود داخل الجسم مكون من البلازما التي تحتوي على الماء والبروتين والملح، ولهذا كل شخص بحاجة إلى شرب كمية كافية من الماء لمنع الدم من أن يصبح مركزا، فعندما يحدث هذا التركيز يتباطأ تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية التي تحتاج إليها.
3- تشنج العضلات
من الآثار الجانبية الأخرى غير السارة للجفاف، تقلص العضلات الناتج عن زيادة تركيز دمك، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض حجم الدم، وعندما يحدث هذا، يتعين على جسمك إعطاء الأولوية والتركيز على إرسال الدم إلى القلب فوق جميع الأجزاء الأخرى، حيث تتلقى عضلاتك تدفقا غير كافٍ، ما يسبب تشنجات.
4- الشعور بالصداع
هل تعلم أن الجفاف هو أحد مسببات الصداع النصفي الشائع؟ وذلك لأنه عندما لا يحصل دماغك على ما يكفي من السوائل ليعمل بشكل صحيح، قد تتبع ذلك مجموعة من الأعراض؛ مثل الصداع، والصداع النصفي، ونوبات الدوار.
5- الشعور بالتعب أحيانا
يمكن للجفاف أن يفسر انخفاض طاقتك وشعورك بالتعب خلال اليوم، فعندما لا يوجد ما يكفي من الماء في الجسم، ينخفض ضغط الدم، ما يؤدي إلى إبطاء تدفق الدم إلى المخ وتزايد معدل ضربات القلب، ومن ثم الشعور بالتعب.
6- عدم عمل الكلى بشكل جيد
بنفس الطريقة التي يحتاج بها الجهاز الهضمي إلى الماء لكي يعمل، فإن الجهاز الكلوي كذلك، والماء المفتاح السحري لإزالة النفايات من الدم عن طريق تحويلها إلى البول، وكلما كان الماء قليلا في الجسم فإن النفايات تبقى بالداخل، كما يزداد لون البول شحوبا.
7- الجلد الجاف
من السهل أن تنسى هذا الأمر في بعض الأحيان، ولكن بشرتك عضو، ومن ثم فهي تحتاج إلى إمدادات صحية من الدم حتى تعمل بشكل جيد، ويمكن للمرطب أن يساعد في ترطيب البشرة، ولكن شرب الماء يقوم بهذه المهمة على أفضل وجه.
8- جفاف الفم
في الوقت الذي تشعر فيه بجفاف الفم في أغلب الأوقات، فأنت في حاجة إلى التركيز على شرب الماء، لأنه لا يمكن أن يصنع لعابا كافيا إذا لم يكن لديه سوائل كافية، كما أن رائحة الفم الكريهة تأتي من الجفاف الناتج عن قلة شرب الماء.
إذا شعرت بالجفاف في الحلق أو الفم، وبأن حاجتك للمياه تضاعفت بشكل كبير، فعليك أن تذهب للطبيب؛ لأن ذلك ربما يكون عرَضًا لأمراض أنت لا تعلم عنها شيئا. وفي ما يلي بعض أسباب العطش غير المبرر:
1- مرض السكري والغدة الدرقية
أولى علامات أو إشارات الإصابة بمرض السكري أو الغدة الدرقية هي العطش الشديد، كما أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم يشعرون بالحاجة الدائمة للتبول، وذلك لأن الجسم لا يُنتج قدرا كافيا من الهرمون الذي يساعد الكليتين على التحكم في نسبة المياه في الجسم.
2- القيء والإسهال
الشعور بالقيء أو الغثيان قد يتسبب في قلة المياه في الجسم، كما أن الأمراض التي تضعف التوازن الطبيعي من المحتمل أن تؤدي أيضا إلى الشعور بالعطش والتعب والإرهاق والدوار. وبناءً على ذلك، إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فيمكنك تناول مياه بالسكر أو الملح من أجل تجديد توازن موصلات الكهرباء المفقودة في الجسم.