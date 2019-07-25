صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

بعيدا عن العطش.. 8 علامات تدل على معاناتك من الجفاف

الدم الموجود داخل الجسم مكون من البلازما التي تحتوي على الماء والبروتين والملح، ولهذا كل شخص بحاجة إلى شرب كمية كافية من الماء لمنع الدم من أن يصبح مركزا
تحرير:فيروز ياسر ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الشعور بالعطش
الشعور بالعطش
يشبه الماء إلى حد كبير، النوم، فهو أحد الأشياء المهمة ذات الفوائد الصحية والجمالية التي يحصل عليها القليل منا، ودائما ترى النصائح التي توضح أنه لا بد من شرب 2 لتر يوميا، وبالفعل هذا الأمر يجب أن يحدث للحفاظ على رطوبة الجسم، ولكن الأهم من ذلك الاستمرار فى شرب الماء بانتظام؛ لكي لا يبدأ جسمك في دق جرس الإنذار بشتى الطرق. والجفاف لا يقتصر على الشعور بالعطش، فهناك مجموعة كبيرة من الأعراض الأخرى التي يجب عليك البحث عنها، خاصة في الطقس الحار، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
1- الإمساك بعيدا عن الشعور بالعطش، فعند إصابتك بالإمساك عليك التركيز على كمية الماء التي تتناولها، حيث إن الإمساك مشكلة ليست سهلة تماما. ويحتاج الجهاز الهضمي إلى الكثير من الماء حتى يعمل بسلاسة؛ لأن الماء يسمح بتدفق الطعام بسهولة أكثر عبر الجهاز الهضمي، ويحافظ على صحة الأمعاء. إذا كنت تشرب لترا واحدا
اقرأ المزيد
البلازما-لتساقط-الشعر (1)

هل يتساقط شعرك في الصيف؟.. تعرف على الأسباب

خلال الصيف يتأثر الجسم والشعر بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وقد يحدث التساقط، ولكن لا تقلق، وقبل معرفة أسباب التساقط في الصيف، لا بد من فهم كيف يعمل الشعر؟ تنمو الشعرة الواحدة من 3- 5 سنوات، وبعد ذلك تسقط لتدخل الحويصلة في مرحلة السكون لمدة 3 أشهر قبل بدء الدورة مرة أخرى، وعلى الرغم من عدم وضوح السبب، فإن هناك عددا أكبر من الجريبات تظل في مرحلة السكون لفترة أطول في الصيف. خلال فصلي الشتاء والربيع، تصبح دورة النمو سريعة مرة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت بعض الدراسات أننا نفقد ما يصل إلى ضعف عدد الشعر في الصيف مقارنة بالأشهر الباردة.
أضرار -لفلفل-على-البالغين

الإفراط في تناول الفلفل الحار يعرضك لضعف الذاكرة

يضيف الفلفل الأحمر الحار مذاقا رائعا إلى الطعام، بجانب الفوائد التي يقدمها للجسم؛ فعلى سبيل المثال، يزيد من سرعة حرق الدهون المتراكمة، ويساعد أيضا في رفع معدلات الشفاء من مرض السكري، والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، كما ينظم ضغط الدم ويخفف من الاحتقان ويعالج الروماتيزم. ولكن كشفت دراسة عن أن البالغين الذين يتناولون أكثر من 50 جرامًا من الفلفل الحار في اليوم، يتشكل لديهم خطر كبير، يصل إلى الإصابة بفقدان الذاكرة، فإن كنت تحب التوابل، تناولها بكميات معقولة، حسبما ذكر موقع "daily mail".
انتفاخات-العينن

اهزمي الانتفاخات تحت العينين بتقليل الموالح

قد تقضين ليلة سيئة تبكين بمفردك في غرفتك وتستيقظين في اليوم التالي لتجدي أن عينيك منتفختان. بالطبع، هذا الأمر خارج عن إرادتك، لكنك تحتاجين بسرعة إلى علاجات تخفف هذا الانتفاخ، خاصة إذا كان لديك موعد صباحي أو ستذهبين إلى عملك. وبعيدا عن البكاء المسبب لانتفاخات العين، هناك بعض العادات التي من شأنها التسبب في ظهور تلك الانتفاخات أيضا؛ لذا فقبل البحث عن العلاج، اعرفي الأسباب جيدا، ثم اهزمي تلك التغيّرات البسيطة حول عينيك بطرق سهلة لا تأخذ منك الكثير من الوقت، اعرفي الخطوات اللازمة وفقا لما ذكره موقع "Web MD".
اقرأ المزيد من الأخبار
الرقص-لكبار-السن

دراسة: الرقص يبطئ آثار شيخوخة المخ لدى كبار السن

إذا كنت تجلس في منزلك الآن، فما رأيك أن تفتح الموسيقى وترقص قليلا، لتدع روحك تطير حولك في كل حركة تقوم بها، وتشعر بأنك هائم وحدك في مكان ليس به بشر، فالرقص ليس مفيدا لروحك فقط، ولكن لعقلك وجسمك. منذ سنوات عديدة، وجد الباحثون أن النشاط البدني لديه القدرة على تخفيف الانحلال الذي يحدث في بنية الدماغ، مما يسبب ضعف الإدراك نتيجة التقدم في العمر، كما أنه يعمل على تحسين المرونة العصبية، ولكن ماذا عن تأثير الرقص على صحة العقل؟ دعنا نعرف وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
صحة-الكبد

علامات تكشف أن الكبد لا يتخلص من السموم جيدا

يؤدي الكبد أكثر من 500 وظيفة مختلفة في جسم الإنسان، ففي كل يوم يدعم حياتك اليومية من خلال تزويدك بالطاقة، ومكافحة العدوى، وإزالة السموم، والمساعدة في مكافحة تجلط الدم، بالإضافة إلى تنظيم الهرمونات وأكثر من ذلك بكثير. إن الكبد يقوم بالكثير من الوظائف في الجسم؛ لذلك عندما لا يعمل على النحو الأمثل، لا بد من ملاحظتك هذا الأمر لأنه في تلك الحالة قد تُخزن السموم والدهون في خلايا الكبد. إليك علامات تحذير مبكرة تنذرك بأن الكبد يعمل ببطء، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
عدم-فقدان-الوزن-في-رمضان

دراسة: الشعور بالإجهاد والتوتر يزيد من الوزن

عندما تكون في وضع مريح يوم إجازتك، وتشعر بأنك بحاجة إلى الاستمتاع قليلا، يمكنك الجلوس في الشمس الصباحية قليلا كنوع من الاسترخاء لتخفيف الإجهاد الذي يصيبك يوميا نتيجة ضغوطات العمل المستمرة التي لا يمكن الخلاص منها. وعند إصابتك بالضغوط والإجهاد، غالبا ما تتجه إلى تناول الأطعمة السريعة المليئة بالدهون أو تحاول تناول الحلوى لتفريغ غضبك، ولهذا يعمل علماء من جامعة نيو ساوث ويلز على معرفة سبب صعوبة تجاهل الأطعمة غير الصحية. وذلك وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
قهوة

كيف تؤثر القهوة في صحة المرأة خلال فترة الحمل؟

على الرغم من الشعور المذهل الذي ينتاب المرأة وقت سماعها خبر حملها، فإنها يمكن أن تشعر أيضا بالظلم الشديد عندما تضطر إلى التخلي عن تناول بعض الأكلات المفضلة لديها؛ مثل الجبن والشاي والقهوة، طيلة التسعة أشهر. تعد القهوة من المشروبات المحبوبة، التي لا تريد غالبية النساء الحوامل التخلي عنها، ولكن مع القلق منها بالطبع؛ وذلك بسبب تضارب الكثير من المعلومات والشائعات عن ما إذا كان الكافيين (بشكل عام، لا في القهوة فقط) يمكن أن يؤثر سلبًا فى صحة كل من المرأة الحامل والجنين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org