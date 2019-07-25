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بعد استجوابه.. مولر يحبط خطط الكونجرس لمحاكمة ترامب

قال النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند "لست متأكدا مما إذا كان مولر قد أسهم في تعزيز مطالب مساءلة ترامب".. وأضاف "أعتقد أن الأمر سيعتمد على كيفية رؤية الجمهور لما شاهدوه"
تحرير:أحمد سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
روبرت مولر
روبرت مولر
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان الديمقراطيون يستعدون لاستقبال روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، للإدلاء بشهادته عن تقريره النهائي في القضية أمام مجلس النواب. الديمقراطيون كانوا يمنون النفس بأن تساعدهم شهادة مولر، التي أدلى بها أمس الأربعاء، في دعم خططهم لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهيه سفن الديمقراطيين، حيث من الواضح أن الشهادة لن تكون نقطة تحول في خطط الديمقراطيين، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في توجيه اتهام لترامب.
إلا أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أشارت إلى أن هذا لا يعني أن الديمقراطيين استبعدوا هذه الخطط، حيث يركزون الآن على قضاياهم أمام المحاكم في محاولة للحصول على أدلة جديدة، وإجبار الشهود الرئيسيين في تحقيق مولر على الإدلاء بشهاداتهم، والتي يقولون إنها ستمنحهم المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرار بشأن
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أحداث-11-سبتمبر

تمديد دفع تعويضات هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092، أي بما يسمح بتعويض الأشخاص الذين ساعدوا في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم. وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن القانون ينص على تأمين تمويل بمليارات الدولارات لصندوق التعويضات، بما في ذلك نحو 10 مليارات مخصصة للعقد المقبل، تم إقراره بموافقة 97 عضوا بالمجلس مقابل معارضة اثنين.
مارك-إسبر

مارك إسبر.. وزير دفاع جديد لن يعارض ترامب

منذ بضعة أيام فقط، كان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان يقوم بحملات لدعم ترشيحه رسميا لمنصبه، ففي تقرير لها ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه "قام بأكثر من 20 رحلة إلى الكونجرس في الأشهر القليلة الماضية للفوز بدعم النواب"، وحشد "دعم قادة الأمن القومي في كلا الحزبين". إلا أنه في خطوة مفاجئة، في يونيو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شاناهان "قرر عدم المُضي في عملية ترشيحه رسميا حتى يتسنى له تخصيص مزيد من الوقت لعائلته". واليوم، أقسم مارك إسبر اليمين في البيت الأبيض كوزير للدفاع بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه الثلاثاء.
هواوى (3)

هواوي تسرح 70% من موظفيها بأمريكا بسبب العقوبات

أعلنت شركة هواوي الصينية عن تسريح أكثر من 70% من موظفيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مركز وحدة الأبحاث التابع لها، الذي يقع مقره في ولاية تكساس الأمريكية، قائلة إنها ستسرح 600 موظف من أصل 850 أي ما يعادل 70% من موظفيها في الولايات المتحدة، موضحة أنها قررت تسريح الموظفين، بسبب إيقاف أعمالها في عدد من المراكز الموزعة في "كاليفورنيا، سياتل، شيكاجو، دالاس"، كما أبلغت الشركة الصينية الموظفين التي ستسرحهم، وذلك بحسب بيان نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه.
روبرت-مولر

بعد استدعائه.. ماذا يريد الديمقراطيون من مولر؟

غدا الأربعاء، سيدلي روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بشهادته أمام لجنتي القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي. وكشف كبار النواب الديمقراطيين كيف يخططون لاستجواب مولر، حيث سيكون هدفهم النهائي هو جعل تقرير مولر المكون من 448 صفحة عن علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، واتهامه بإعاقة العدالة جذابة ومثيرة للاهتمام للشعب الأمريكي. حيث قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، يوم الأحد، إن القيام بذلك أمر مهم لأن معظم الأميركيين لم يقرأوا ملخص مولر لتحقيقه الذي استمر عامين.
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قافلة-المهاجرين-انتخابات-الكونجرس

ترحيل المهاجرين يفتح جبهة سياسية جديدة ضد ترامب

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين تحت الأضواء، خاصة بعد تأكيده مؤخرًا أن ترحيلهم بات وشيكًا للغاية، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث حالة من البلبلة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. بوادر الأزمات التي قد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت ملامحها من خلال حالة الرفض الواضحة لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي أعلن ترامب، أمس الجمعة، أنها ستبدأ في القريب العاجل، الأمر الذي قد يكون بداية لأزمة سياسية جديدة في واشنطن.
شي-جين-بينج-رئيس-الصين

هل ينهار اقتصاد التكنولوجيا في الصين بسبب ترامب؟

بات المشهد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة غير واضح المعالم، لا سيما بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراهنًا على عنصر الوقت، وسياسة النفَس الطويل، التي من الممكن أن تجلب المزيد من المتاعب للصين في المستقبل القريب. وسياسة النفَس الطويل، التي ترجِّح كفّة الأقل تضررًا في فترات الانتظار والتفاوض، ربما لن تصب في مصلحة الصين، التي بدأت تعاني بشدة في العديد من المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.
فيسبوك

«الأموال المظلمة».. ترامب يستغل فيسبوك للفوز في 2020

في الأسابيع التي سبقت انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عام 2018، في فرجينيا، نشرت إحدى صفحات موقع "فيسبوك"، والتي تحمل عنوان "لا لويكستون الهزيلة" إعلانا يصور المرشحة الديمقراطية للكونجرس جينيفر ويكستون بجوار القوات النازية. هذا الإعلان كان ضمن حملة من 24 إعلانا، تكلفت 211 دولارا ضد ويكستون، وحتى الآن غير واضح من الذي تحمّل تكلفتها، فتوضح الإعلانات أنها "مدفوعة من قبَل مواطن أمريكي محب للحرية يمارس حقا طبيعيا محميا بموجب التعديل الأول للدستور"، لكن لا توجد أي معلومة في مكتبة إعلانات "فيسبوك" عن مَن يمول هذه الإعلانات السياسية.
الصين-وأمريكا

شروط الصين المسبقة تهدد المحادثات التجارية مع أمريكا

لم تكن الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، قادرة على وضع كل الخطوط العريضة التي يمكن اعتبارها أساسًا للتوصل إلى اتفاق شامل في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى الرغم من التوصل إلى صيغة للهدنة تتضمن مهلة من الوقت لإتاحة الفرصة للتفاوض مجددًا بين الولايات المتحدة والصين، فإن الشروط المسبقة قد لا تأتي بجديد خلال الجلسات التفاوضية بين الجانبين، لا سيما أن هذا المبدأ يرفضه الطرفان.
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