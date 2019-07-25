بعد استجوابه.. مولر يحبط خطط الكونجرس لمحاكمة ترامب

قال النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند "لست متأكدا مما إذا كان مولر قد أسهم في تعزيز مطالب مساءلة ترامب".. وأضاف "أعتقد أن الأمر سيعتمد على كيفية رؤية الجمهور لما شاهدوه"

تحرير:أحمد سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

روبرت مولر

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان الديمقراطيون يستعدون لاستقبال روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، للإدلاء بشهادته عن تقريره النهائي في القضية أمام مجلس النواب. الديمقراطيون كانوا يمنون النفس بأن تساعدهم شهادة مولر، التي أدلى بها أمس الأربعاء، في دعم خططهم لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهيه سفن الديمقراطيين، حيث من الواضح أن الشهادة لن تكون نقطة تحول في خطط الديمقراطيين، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في توجيه اتهام لترامب.

إلا أن شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أشارت إلى أن هذا لا يعني أن الديمقراطيين استبعدوا هذه الخطط، حيث يركزون الآن على قضاياهم أمام المحاكم في محاولة للحصول على أدلة جديدة، وإجبار الشهود الرئيسيين في تحقيق مولر على الإدلاء بشهاداتهم، والتي يقولون إنها ستمنحهم المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرار بشأن