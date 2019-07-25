طعنها ثم انتحر.. مصاريف البيت تكتب نهاية أمين شرطة

ذهب أمين الشرطة لصلح زوجته من بيت والدها فحدثت مشادة كلامية بينهما نتج عنها تسديده طعنات لزوجته حتى انتحر من شرفة الشقة والتحريات: خلافات زوجية بسبب مصاريف البيت

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص

ضاقت به الحياة ذرعا، لم يجد متنفسا في شقته مع أقرب الناس، لم يصل إلى صيغة للتفاهم مع شريكة حياته، رغم أنه أنجب منها ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 15 سنة، وبدلا من أن تستمع الزوجة لمشكلات زوجها أمين الشرطة، دخلت في خلافات حادة معه، بسبب مصروف البيت، تركت المنزل غاضبة وقررت الانتقال لمنزل والدها للإقامه به، هاتفها وطلب منها الرجوع لشقتها وبدء حياة جديدة، إلا أنها رفضت، فذهب إليها ووقعت بينهما مشادة حادة، لم يدر بنفسه إلا وسدد لها طعنات، كادت تقتلها، ليقرر بعدها الزوج الانتحار من شرفة الشقة، ليسقط جثة هامدة.

ارتبط أمين شرطة بمدينة السنطة في الغربية، بشريكة حياته بعدما رأى فيها المواصفات التي يريدها لأم أولاده مستقبلا، اتفقا على إجراءات الزفاف، وأتماها على الوجه الأمثل، وانتقلا للحياة في عش الزوجية الجديد. كانت حياة أمين الشرطة وزوجته «فايزة» تسير بهدوء وقليلا ما كانت تنشب بينهما خلافات كأى

ارتبط أمين شرطة بمدينة السنطة في الغربية، بشريكة حياته بعدما رأى فيها المواصفات التي يريدها لأم أولاده مستقبلا، اتفقا على إجراءات الزفاف، وأتماها على الوجه الأمثل، وانتقلا للحياة في عش الزوجية الجديد.



كانت حياة أمين الشرطة وزوجته «فايزة» تسير بهدوء وقليلا ما كانت تنشب بينهما خلافات كأى زوجين، رزقهما الله بثلاثة أطفال، تتراوح أعمارهم بين الثامنة والخامسة عشرة، وما إن كبر الأبناء حتى عرفت المشكلات والخلافات طريق حياتهما، نتيجة تزايد أعباء الحياة، فضلا عن الضغوطات التي يواجهها أمين الشرطة في عمله، إذ يعود منهكا من عمله، لا يقوى على الحديث مع زوجته وأطفاله.



قديما كانت الزوجة تتفهم طبيعة عمل زوجها أمين الشرطة وظروف وظيفته، التي تحتم عليه الانصياع لتعليمات قياداته وتنفيذ أوامرهم على أكمل وجه، دون كلل أو ملل، فقد أقسم اليمين على أداء عمله برجولة وشرف وضمير.

سئمت «فايزة» من عدم اهتمام الزوج بها، ونتيجة لتراكم أكثر من مشكلة في آن واحد، تفاقم الخلاف بينهما خاصة فيما يتعلق بمصاريف البيت، غير أن الشيطان أسهم بشدة في التفرقة بينهما، فكل منهما حاول إثبات صحة وجهة نظره على حساب الثاني، تناسيا أنهما زوجان لثلاثة أطفال، تفاقمت الخلافات فيما بينهما، لتقرر بعدها الزوجة الانتقال لمنزل والدها للإقامة به.



انتظر أمين الشرطة عودة زوجته إلى بيتها مجددا بعد 7 أشهر قضتها في منزل والدها، غير أنها لم تفعل ذلك، اتصل بها وطلب منها العودة وتناسي ما حدث بينهما، على أن يفتحا صفحة جديدة للحياة معا، رفضت الزوجة، فقرر الذهاب إلى منزل حماه لمصالحتها.





توجه أمين الشرطة إلى منزل حماه، ودار حديث بينه وبين زوجته، وخلال جلسة عتاب، حدثت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى تسديد الزوج أكثر من طعنة في جسد زوجته، وظنا منه أنها لقيت مصرعها في الحال، قرر أن يلحق بها، ولم يجد أمامه سوى الانتحار من شرفة الشقة، في مشاهد تخللتها مشاعر الفزع والرعب لدى الحاضرين.

صوت ارتطام عنيف، خرج عليه سكان مدينة السنطة بمحافظة الغربية، ليكتشفوا وفاة أمين الشرطة، بعدما ألقى بنفسه من منزل حماه، ليعلموا بعدها تفاصيل الحادث.



دوت سيارات شرطة النجدة في أرجاء مدينة السنطة، محل الحادث، ونقلت سيارة إسعاف جثة أمين الشرطة، وتم التحفظ عليها بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، التي انتقلت لمناظرة جثة المتوفى وصرحت بدفنها بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت كذلك تحريات رجال المباحث حول ظروف الحادث.

وقفت أسرة زوجة أمين الشرطة المنتحر، تروي تفاصيل الحادث، أمام النيابة العامة ورجال المباحث، مؤكدين أن زوج ابنتهم -أمين الشرطة- حضر لإصلاح زوجته بعدما انتقلت للإقامة لديهم نتيجة خلافات متكررة فيما بينهما، غير أن الأسرة شهدت له بحسن أخلاقه مع زوجته، واستطردوا موضحين أنهم يجهلون السبب الذي دفعه للانتحار من شرفة الشقة.

فيما لم تتمكن زوجة المنتحر من الإدلاء بأقوالها أمام جهات التحقيق، نظرا لسوء حالتها الصحية، وقررت النيابة سؤالها فور تحسن حالتها الصحية وطلبت التقرير الطبي الخاص بها.



وأوضحت التحقيقات أن أمين الشرطة المنتحر حاول قتل زوجته بإصابتها بـ4 طعنات، منهما طعنتان في الرقبة، وطعنة في الظهر وطعنة بالبطن، تم نقلها بين الحياة والموت لمستشفى السنطة العام، فيما كشفت التحريات الأولية أن زوجة المجني عليه تركت منزل الزوجية منذ 7 أشهر لخلافات أسرية، بسبب سوء تصرف زوجها معها، وعدم قدرته على المصاريف.