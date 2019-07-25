جريمة

طعنها ثم انتحر.. مصاريف البيت تكتب نهاية أمين شرطة

ذهب أمين الشرطة لصلح زوجته من بيت والدها فحدثت مشادة كلامية بينهما نتج عنها تسديده طعنات لزوجته حتى انتحر من شرفة الشقة والتحريات: خلافات زوجية بسبب مصاريف البيت
تحرير:تهامى البندارى ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٧ ص
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
ضاقت به الحياة ذرعا، لم يجد متنفسا في شقته مع أقرب الناس، لم يصل إلى صيغة للتفاهم مع شريكة حياته، رغم أنه أنجب منها ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 15 سنة، وبدلا من أن تستمع الزوجة لمشكلات زوجها أمين الشرطة، دخلت في خلافات حادة معه، بسبب مصروف البيت، تركت المنزل غاضبة وقررت الانتقال لمنزل والدها للإقامه به، هاتفها وطلب منها الرجوع لشقتها وبدء حياة جديدة، إلا أنها رفضت، فذهب إليها ووقعت بينهما مشادة حادة، لم يدر بنفسه إلا وسدد لها طعنات، كادت تقتلها، ليقرر بعدها الزوج الانتحار من شرفة الشقة، ليسقط جثة هامدة.
ارتبط أمين شرطة بمدينة السنطة في الغربية، بشريكة حياته بعدما رأى فيها المواصفات التي يريدها لأم أولاده مستقبلا، اتفقا على إجراءات الزفاف، وأتماها على الوجه الأمثل، وانتقلا للحياة في عش الزوجية الجديد. كانت حياة أمين الشرطة وزوجته «فايزة» تسير بهدوء وقليلا ما كانت تنشب بينهما خلافات كأى
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رش-مبيدات- داخل -البيوت

«هنطهر بيتك»| الشرطة تحذر من مكافحي الحشرات المزيفين

صوت طرق الباب توجه على أثره مُسن بلغ من العمر أرذله لاكتشاف هوية الزائر، فحاول التأكد من شخصية الضيف عبر فتحة "العين السحرية" لكن دون جدوى، فقرر فتح الباب، ليقابله 3 أشخاص بابتسامة علت وجوههم، وأخبروه بأنهم حضروا بتكليف من شركة لمكافحة الحشرات حرصا على تطهير المنزل مع ارتفاع درجات الحرارة "إحنا جايين نطهر بيتك يا فندم، الجو حر وإنت عارف الحشرات بتزيد" ليسمح لهم بالدخول ومباشرة عملهم "الوهمي" ليكتشف بعد مغادرتهم الشقة اختفاء كمية من المشغولات الذهبية من غرفة النوم.
محكمة-ارشفية

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لـ4 تجار عملة بالشرقية

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص، أحدهم مسؤول بشركة سياحية بمركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وغرامة قدرها مليون جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 17 جنايات اقتصادية المنصورة لسنة 2019، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية «السوق السوداء»، حيث تبين قيام الأول بالاتجار وباقي المتهمين باستبدال عملات تنوعت ما بين ريالات سعودية ودولارات أمريكية منه داخل مقر الشركة، بينما قررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
شركات -مزيفة-نصب

الفرصة بـ10 آلاف.. مدير مكتب عمالة يبيع الوهم للشباب

الحصول على وظيفة بالخارج، خاصة دولة عربية وبناء غد أفضل حلم يراود كثيرين حتى إن غالبيتهم يطرق باب مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج دون منح أنفسهم الفرصة للتأكد من صحة أوراق تلك المكاتب أو جدية القائمين على إدارتها لتتكرر مأساة النصب على المواطنين، راغبي العمل بالخارج، خاصة من الشباب، لتتحول أحلامهم الوردية إلى كابوس مفزع، ينتهي بتحرير محاضر بأقسام الشرطة بحثا عن استعادة المبالغ التي قاموا بسدادها لأصحاب تلك المكاتب الوهمية التي تتاجر بأحلام، بل وعقول "الغلابة".
اختطاف-طفل

الطفلة سما: «ماتخطفتش».. وتركت المنزل بسبب زوجة أبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من حل لغز ما تردد بأنه "اختطاف الطفلة سما التى تبلغ من العمر 9 سنوات"، بعد تداول مقطع فيديو وصور على "فيسبوك" يظهر أنها برفقة إحدى السيدات بغرب المدينة، لتشغل الرأي العام السكندري، حيث عادت الطفلة لأحضان والدها وتبين أنها تركت المنزل لسوء معاملة زوجة الأب فخرجت إلى الشارع تبكي وعثرت عليها إحدى السيدات واصطحبتها لحين الوصول إلى أسرتها، وتبين صحة عدم ما تم تناوله بشأن اختطافها. وبدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغاً من "عبد الرحمن.أ" يفيد باختفاء ابنته المشار إليها وتغيبها عن المنزل بمنطقة سيدى بشر.
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انتحار-قفز-من-النافذة-الشباك

قال كلام هستيري.. الدقائق الأخيرة لرجل الأعمال المنتحر بالرحاب

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أسرة رجل الأعمال المنتحر فى مدينة الرحاب، والتي أشارت إلى أن المتوفي مر بضائقة مالية أثرت عليه نفسيا في أيامه الأخيرة، مؤكدين أنه قبل دقائق قليلة من إقدامه على الانتحار، تحدث إلى أفراد أسرته بطريقة هيسترية، ولم تمر دقائق حتى سمعوا بعدها صوت ارتطام على الأرض وفوجئوا به غارقًا في دمائه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت النيابة الطب الشرعي لإرسال التقرير الطبي المبدئي، لكشف تفاصيل الواقعة.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

ربة منزل تخنق طفلا وتلقيه في الترعة انتقاما من والده

نجح ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة اليوم الإثنين، في كشف غموض حادث العثور على جثة طفل عمره 3 سنوات مخنوق بحبل وملقى في الترعة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية، وتبين أن وراء الحادث ربة منزل جارة المجني عليه قامت بقتله لاتهام والده لها بالسرقة فانتقمت منه، وعثر الأهالي على جثة طفل عمره 3 سنوات بترعة القرية المشار إليها قرية، وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي، لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر رقم 3058 إداري المحموديه لسنة 2019.
شنق

انتحار طالبة إعدادي بسبب شريحة هاتف محمول بالدقهلية

أقدمت فتاة لا يزيد عمرها عن 13 سنة بالمرحلة الإعدادية، اليوم الإثنين، على الانتحار شنقًا داخل غرفتها، من قرية دنجواي التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات أسرية والتضييق عليها، وبخاصة عقب رفض والدها شراء شريحة موبايل خاصة بها. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بالعثور على فتاة مشنوقة داخل غرفة بمنزلها بقرية دنجواى التابعة للمركز.
جثة (5)

جثة مسن متعفنة تُثير ذعر أهالي المعصرة

حالة من الذعر والهلع انتابت أهالي شارع جمال عبد الناصر بحى المعصرة، اليوم الإثنين، بعد العثور على جثة مسن متعفنة داخل إحدى الشقق، بعد انبعاث رائحة كريهة، قادت الأهالي لاكتشاف مكان الجثة، قام على أثرها الأهالي بإخطار شرطة النجدة التي أخطرت رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، والنيابة العامة التي انتقلت لمناظرة جثة المجني عليه، وصرحت بدفنه بعد تشريحها لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية.
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