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الأرصاد: غدا استمرار الطقس الحار.. و7 مدن +40

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أأن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 26 37شبين الكوم 25 36طنطا 25 36دمنهور 25 33الإسكندرية
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مجلس-النواب (1)

ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة في طلب إحاطة

شن فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هجوما حادا على بعض الجامعات الخاصة لفرضها مصروفات مبالغ فيها على الطلاب استغلالا لرغبة أولياء الأمور في الحاق أبنائهم في كليات محددة. وتقدم بركات بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول ارتفاع مصروفات بعض الجامعات الخاصة بشكل سبب صدمة للمتقدمين، قائلا إن بعض الجامعات تستغل رغبة أولياء الأمور في تحقيق آمال أبنائهم في الالتحاق بكليات معينة، بعد أن حرمهم التنسيق المرتفع من الالتحاق بها.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

استقبلوه بالزغاريد..مدبولي لعمال «لينين»:بتقبضوا كام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصنع شركة "نايل لينين جروب"، بالمنطقة الحرة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، والذي يعمل في مجال إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة، وتبلغ استثماراته نحو 85 مليون دولار، ويعمل به 1354 شخصا، إذ تعالت أصوات زغاريد العاملات في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، وجاءت الجولة التفقدية في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية، اليوم، الخميس والتي استهلها بتفقد المنطقة الحرة بمنطقة العامرية.
الاقباط-اللاتين يودعون-النائب الرسولى-بالاسكندرية (3)

الأقباط اللاتين يودعون مطرانهم في الإسكندرية (صور)

ودّع الأقباط اللاتين، المطران عادل زكي، مطران اللاتين بمصر والنائب الرسولي، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية الصغرى، الذي تنيح عن عمر يناهز 72 عاما، وأقيمت مراسم دفنه بمشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس، والمطران سامى شحاتة عن الكنيسة الأسقفية، والأرشمندريت ثيودوروس نيابة عن البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وعدد من قناصل الدول الأجنبية وممثلي القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي الكنائس المصرية والأجنبية بمختلف طوائفها.
دار-مصر

4 أغسطس.. تسليم 336 وحدة بدار مصر في القاهرة الجديدة

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا صحفيا، اليوم الخميس، تعلن فيه أنه سيتم تسليم 336 وحدة سكنية لـ14 عمارة للفائزين بها بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمنطقة شمال القرنفل كود (111) بمدينة القاهرة الجديدة، بدءً من يوم 4 أغسطس المقبل. وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات رقم ( 148 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 159 – 167 – 168 – 177 – 215 – 216 – 217 - 219).
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طقس-حار (7)

الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء: حرارة ورطوبة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء: حرارة ورطوبة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلا، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وانخفاض الحرارة درجتين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض الحرارة درجتين، غدا الأحد، على أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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