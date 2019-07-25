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نتفليكس تعيش أسوأ أيامها بعد الخسائر المهولة

أكدت نتفليكس أنها ترحب بالمنافسة، ووصل عدد الاشتراكات في يونيو، إلى نحو 151 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، أي أكثر بكثير من أي مجموعة حالية من منافسي بث الفيديو
تحرير:مي فؤاد ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
نتفليكس
نتفليكس
شهدت نتفليكس خسائر بنحو 24 مليار دولار من قيمتها السوقية في ستة أيام فقط بعد انخفاض كبير لم تشهده من قبل في نمو عدد المشتركين. انخفضت أسهم نتفليكس بنسبة وصلت إلى 15% منذ أن أعلنت الشركة عن أرباحها، الأربعاء الماضي، مع انخفاض قيمتها السوقية إلى 135 مليار دولار. وأثار التباطؤ الهائل في النمو العالمي لنتفليكس، بما في ذلك الانخفاض في عدد المشتركين في الولايات المتحدة منذ عام 2011، أسئلة عن مدى استعداد المشاهدين لدفع تكاليف خدمات البث، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع خدمات أخرى؛ مثل ديزني وأبل وغيرهما، في الطريق للخروج للنور، حسب "ديلي ميل".
يبدو أن الزيادة الأخيرة في سعر الاشتراك قد أرهبت مشتركي نتفليكس. فقدت الشركة نحو 126000 مشترك أمريكي، أي أقل من 1% من اشتراكات الولايات المتحدة المدفوعة والتي بلغت قيمتها 60 مليونا، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. ارتفعت الاشتراكات بخدمة البث من 11 دولارًا إلى 13 دولارًا أمريكيا في إطار رفع الأسعار
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افتتاح-مهرجان-المركز-الكاثوليكي-للسينما‎ فاروق-الفيشاوي-(1)

وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع السرطان

توفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

عرض خاص لـ«الفيل الأزرق 2» في السعودية الجمعة

يبدأ عرض فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني، في دور العرض الخليجية، غدًا الخميس، وذلك بالتزامن مع عرضه في مصر، كما ستشهد إحدى صالات السينما بالسعودية، عرضا خاصا للفيلم بحضور أبطاله يوم الجمعة المقبل. الفيلم يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز، إضافة إلى "هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا"، ومعهم أيضًا الفنانة الشابة تارا عماد، والعمل من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وقد نجح الجزء الأول من الفيلم في تحقيق إيرادت كبيرة.
وليد-منصور

وليد منصور يكشف لـ"التحرير" تفاصيل فيلم حماقي الجديد

كشف المنتج وليد منصور فى تصريحات لـ«التحرير» كواليس فيلم المطرب محمد حماقي الجديد الذي يتم التحضير له حاليا، وكان قد أعلن عنه منذ فترة دون الكشف عن أى معلومات خاصة بالعمل، وقال إنه سيكون عملا استعراضيا غنائيا ولكن يجب أن يتم التحضير له جيدا حتى يخرج بشكل يليق بمشوار حماقي الكبير، وأضاف أنهم انتهوا من السيناريو والاستقرار على مخرج العمل، ولكنهم حاليا يقومون بتجهيز حماقي والبحث عن بطلة مناسبة، وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأوا تصوير العمل بداية شهر أكتوبر القادم، ونوه أن أول ظهور لحماقي من خلال شاشة السينما "مسئولية كبيرة عليه خاصة وأنهم أصدقاء.
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13 Reasons Why

نتفليكس تحذف مشهد انتحار بطلة مسلسل 13 Reasons Why

أعلنت شبكة "نتفليكس" لبث المحتوى الترفيهي على الإنترنت، صباح اليوم الثلاثاء، حذف مشهد مؤلم مثير للجدل في مسلسلها 13 Reasons Wh، وهو المشهد الذي يصور انتحار بطلة المسلسل "هانا بيكر" والتي تجسدها النجمة الشابة كاثرين لانغفورد. ويحكي المسلسل الذي يستند إلى رواية بنفس الاسم، قصة شابة تُنهي حياتها بقطع شرايينها في حوض الاستحمام في آخر حلقات الموسم الأول، وتترك من خلفها لصديقها "كلاي" صندوقا بداخله مجموعة شرائط كاسيت مسجلّة، تكشف خلالها تفاصيل قصة انتحارها والأسباب التي دفعتها لذلك والأشخاص الذين ساهموا في اتخاذ القرار.
stranger things

موسم جديد من stranger things ومزيج من الرعب والإثارة

بجزء جديد من مسلسل الرعب والفانتازيا، يعود stranger things 3، إلى الساحة العالمية للمسلسلات الأجنبية. حيث بدأ عرض المسلسل على Netflix فى عطلة نهاية الأسبوع فى الرابع من يوليو الجارى، ليدخل سباقا شرسا مع عرض العديد من المسلسلات القوية فى نفس الوقت على الموقع. بعد انتظار دام لأكثر من عامين، يكتسح stranger things 3 عالم الرعب، حيث حقق الجزء الثالث نسب مشاهدة أعلى من أجزائه السابقة، يأتى الجزء الأخير بثمانى حلقات، ليعيد جماهيره العريضة إلى أحداث مدينة هوكينز، خلال موسم أكثر عاطفية ورعبًا فى نفس الوقت.
مسلسل-جن-الاردنى

توسعات «نتفليكس» فى الشرق الأوسط تفتح النار عليها

أزمة جديدة واجهت شبكة «نتفليكس» الرقمية، خلال الأيام الماضية بعد أن عرضت المسلسل الأردنى «جن»، الذى يعد أول مشروعاتها فى الشرق الأوسط، حيث وجهت لها اتهامات من قبل الشعب الأردنى بمحاولة تشويه صورة العرب، بسبب المشاهد الإباحية التى تضمنتها الحلقة الأولى، وخرج الجمهور إلى مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن غضبه من الصورة السلبية التى تقدمها نتفليكس عن الشعب الأردنى وتسىء إليهم وإلى الدول العربية بشكل عام، وتحاول توصيل صورة عن الشرق الأوسط مغلوطة لمشتركيها، والذين وصل عددهم بالملايين بجميع أنحاء العالم.
جورج-كلوني

جورج كلوني مخرج وممثل في أول تعاون مع نتفليكس

يستعد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني، لبطولة وإخراج فيلم مأخوذ عن رواية "Good Morning..Midnight" للكاتبة ليلي بروكس دالتون، من إنتاج شبكة "نتفليكس - Netflix" في أول تعاون بينهما، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع مجلة "فارايتي". ويعمل مارك سميث على كتابة سيناريو الفيلم الذي ينتمي لنوعية أعمال الخيال العلمي، وتدور أحداث العمل بعد نهاية العالم حول عالم يدعى "أوجسطين" يعيش في القطب الشمالي وحيدًا، يحاول الاتصال برائد فضاء على متن مركبة فضائية تسعى للعودة إلى كوكب الأرض.
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