نتفليكس تعيش أسوأ أيامها بعد الخسائر المهولة

أكدت نتفليكس أنها ترحب بالمنافسة، ووصل عدد الاشتراكات في يونيو، إلى نحو 151 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، أي أكثر بكثير من أي مجموعة حالية من منافسي بث الفيديو
شهدت نتفليكس خسائر بنحو 24 مليار دولار من قيمتها السوقية في ستة أيام فقط بعد انخفاض كبير لم تشهده من قبل في نمو عدد المشتركين.
انخفضت أسهم نتفليكس بنسبة وصلت إلى 15% منذ أن أعلنت الشركة عن أرباحها، الأربعاء الماضي، مع انخفاض قيمتها السوقية إلى 135 مليار دولار.
وأثار التباطؤ الهائل في النمو العالمي لنتفليكس، بما في ذلك الانخفاض في عدد المشتركين في الولايات المتحدة منذ عام 2011، أسئلة عن مدى استعداد المشاهدين لدفع تكاليف خدمات البث، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع خدمات أخرى؛ مثل ديزني وأبل وغيرهما، في الطريق للخروج للنور، حسب "ديلي ميل".
يبدو أن الزيادة الأخيرة في سعر الاشتراك قد أرهبت مشتركي نتفليكس.
فقدت الشركة نحو 126000 مشترك أمريكي، أي أقل من 1% من اشتراكات الولايات المتحدة المدفوعة والتي بلغت قيمتها 60 مليونا، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.
ارتفعت الاشتراكات بخدمة البث من 11 دولارًا إلى 13 دولارًا أمريكيا في إطار رفع الأسعار
يبدو أن الزيادة الأخيرة في سعر الاشتراك قد أرهبت مشتركي نتفليكس.
فقدت الشركة نحو 126000 مشترك أمريكي، أي أقل من 1% من اشتراكات الولايات المتحدة المدفوعة والتي بلغت قيمتها 60 مليونا، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.
ارتفعت الاشتراكات بخدمة البث من 11 دولارًا إلى 13 دولارًا أمريكيا في إطار رفع الأسعار في الولايات المتحدة الذي تم الإعلان عنه في يناير وتم طرحه للعديد من المشتركين على الفور.
في جميع أنحاء العالم، جذبت الخدمة نحو 2.7 مليون مشترك حول العالم، وهو عدد أقل بكثير من توقعات نتفليكس البالغة 5 ملايين.
قال مايكل باتشر، المحلل في ويدبوش: "رفع أسعار نتفليكس دفع المشاهدين للتفكير في ما إذا كانوا سيحصلون على قيمة مقابل المال، لذا هناك الكثير على استعداد للإلغاء إذا لم يستخدموا ثمن الاشتراك بشكل كافٍ".
لكن هناك سببا منطقيا إلى حد ما، فيبدو أن خدمات البث المنافسة لنتفليكس ستحصل على حيز من نصيب نتفليكس من حيث عدد المشاهدين والأسعار.
ومن المقرر إطلاق خدمة البث "ديزني بلس"، في نوفمبر المقبل، وستكون بالفعل أرخص من نتفليكس بسعر 8 دولارات شهريا، على الرغم من أن ديزني بلس سيكون لديها أيضا مكتبة فيديو أصغر.
كما خفضت منصة بث الفيديو Hulu الأسعار إلى 6 دولارات من 8 دولارات مقابل خدماتها.
من المتوقع أن تنتهي خدمات البث من أبل هذا العام، وخدمتا Warner Media وNBC Universal، في عام 2020، لكنهم لم يعلنوا عن الأسعار بعد.
ومن المرجح أن تكون خدمة NBC Universal مجانية وبدون أي مقابل.
حتى لو كانت هذه الخدمات الفردية أرخص من نتفليكس، فليس من الواضح بعد عدد المستهلكين المستعدين لدفع ثمن اشتراك منصات لم تطلق بعد.
ستأتي الضربة القاضية أيضًا بعد حذف مسلسل Friends، من محتوى شبكة نتفليكس في بداية العام المقبل.
قال براين وايزر، المحلل لدى شركة بيفتول البحثية، إنه في الوقت الحالي، يجب ألا تشعر الخدمات الأخرى بالسعادة بسبب قلة عدد المشتركين في نتفليكس، فلا يزال تدفق محتوى الخدمة ينمو بسرعة هائلة، وبالتالي فإن السوق ككل لديها متسع كبير للمنافسين.
يعتقد بعض المحللين أيضا أن مشكلة نتفليكس مؤقتة.
قال مايكل جراهام، المحلل في Canaccord Genuity: "تسهم أعداد الاشتراكات في انخفاض أسهم نتفليكس إلى 11% في منتصف الظهيرة يوم الخميس، ولكن نمو الشركة لا يزال على المسار الصحيح، خاصة في الخارج".
كتب جراهام في مذكرة للمستثمرين: "ما زلنا نرى إستراتيجية قوية للمحتوى ومجالا لإضافة أعداد كبيرة من الاشتراكات الدولية كمواطن قوى رئيسية للمضي قدما".
قال جيفري ولوداركزاك، المحلل في مجموعة بيفوتال ريسيرش، إنه لا ينبغي للمستثمرين أن يصنعوا "من الحبة قبة"، فعادة ما تكون أعداد الاشتراكات في خدمة البث بطيئة في تلك الفترة، وأقرت نتفليكس نفسها بأن قائمة المحتوى الضعيفة قد تكون مسؤولة جزئيا عن الانخفاض.
تتوقع نتفليكس أن تستعيد بعض الزخم هذا الصيف، كما أنها ستجذب نحو 7 ملايين مشترك من يوليو وحتى سبتمبر.
وينبع التفاؤل جزئيا من الشعبية الهائلة لمسلسل "stranger things" الذي جذب موسمه الثالث عددا قياسيا من المشاهدين بعد إصداره في 4 يوليو.
من جانبها، أكدت نتفليكس أنها ترحب بالمنافسة.
وصل عدد الاشتراكات في يونيو، إلى نحو 151 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، أي أكثر بكثير من أي مجموعة حالية من منافسي بث الفيديو.
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