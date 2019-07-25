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وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
الفنان فاروق الفيشاوي
الفنان فاروق الفيشاوي
وصل قبل قليل، جثمان الفنان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط تجمع كبير لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على حضور جنازته، إلى جوار أسرته، وفور وصول سيارة الإسعاف حوّطها الجمهور، ما جعل نجله أحمد الفيشاوى يدفعهم بعيدا حتى يستطيع حمل النعش، وحرص عدد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة، وعلى رأسهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل.
توفى الفنان فاروق الفيشاوى، فجر اليوم الخميس، بعد أن شهدت الساعات الماضية تدهور حالته الصحية، ودخوله فى غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عاما. جدير بالذكر أن في أكتوبر الماضي، أعلن «الفيشاوي» عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر
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حفيدة فاروق الفيشاوى تنعيه: مت بطلا وستبقى فى قلبي

كان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، دائما يؤكد أن أسعد لحظات حياته هى الأوقات التي يقضيها بصحبة حفيدته (لينا أحمد الفيشاوي)، والتي نعت جدها بكلمات مؤثرة من خلال حسابها على موقع «إنستجرام»، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بجدها فى مراحل عمرها المختلفة، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة تصف كيف ستفقد وجوده فى حياتها، قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك الذين جلبتم لهم الفرح والسعادة».
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فاروق الفيشاوي.. مسيرة حافلة كتب نهايتها السرطان

صاحب شخصية استثنائية، تارة يفاجئك بجرأته الشديدة وتارة أخرى بخجله وبراءته، فقد كان فاروق الفيشاوي يمتلك طلة مميزة أمام الكاميرا جعلتها تحبه وتبتسم له، منذ ظهوره الأول فى مسلسل «أبنائي الأعزاء.. شكرا»، نجح فى أن يدخل قلوب جمهوره سريعا ويحتفظ لنفسه بمكانة خاصة، رغم المنافسة القوية التي كانت بينه وبين أبناء جيله، لمع «الفيشاوي» وأصبح من نجوم الصف الأول فى الثمانينيات والتسعينيات، ونجح فى أن يحافظ على وجوده على الساحة الفنية بأدوار مميزة ومختلفة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، على أثر تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بمرض السرطان اللعين.
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الفنانون ينعون فاروق الفيشاوي: وداعًا روقة

حالة من الصدمة سيطرت على الجميع داخل وخارج الوسط الفني، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، بعد رحلة من الألم والمعاناة مع مرض السرطان، الذي طارده فى أكتوبر العام الماضي، وحينها فاجأ الجميع وأعلن مرضه، وطلب من جمهوره الدعم والمساندة، وأكد أنه سيتعامل معه مثلما يفعل مع الصداع ليس أكثر، ويستكمل حياته بشكل طبيعي، وهذا يظهر من إصراره على مواصلة مشواره الفني، فظل واقفا على قدميه حتى وافته المنية، مع أبطال مسرحية «الملك لير» إلى جوار الفنان يحيى الفخراني.
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فاروق-الفيشاوى (2)

فاروق الفيشاوي.. مسيرة حافلة كتب نهايتها السرطان

صاحب شخصية استثنائية، تارة يفاجئك بجرأته الشديدة وتارة أخرى بخجله وبراءته، فقد كان فاروق الفيشاوي يمتلك طلة مميزة أمام الكاميرا جعلتها تحبه وتبتسم له، منذ ظهوره الأول فى مسلسل «أبنائي الأعزاء.. شكرا»، نجح فى أن يدخل قلوب جمهوره سريعا ويحتفظ لنفسه بمكانة خاصة، رغم المنافسة القوية التي كانت بينه وبين أبناء جيله، لمع «الفيشاوي» وأصبح من نجوم الصف الأول فى الثمانينيات والتسعينيات، ونجح فى أن يحافظ على وجوده على الساحة الفنية بأدوار مميزة ومختلفة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، على أثر تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بمرض السرطان اللعين.
فاروق-الفيشاوى (3)

الفنانون ينعون فاروق الفيشاوي: وداعًا روقة

حالة من الصدمة سيطرت على الجميع داخل وخارج الوسط الفني، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، بعد رحلة من الألم والمعاناة مع مرض السرطان، الذي طارده فى أكتوبر العام الماضي، وحينها فاجأ الجميع وأعلن مرضه، وطلب من جمهوره الدعم والمساندة، وأكد أنه سيتعامل معه مثلما يفعل مع الصداع ليس أكثر، ويستكمل حياته بشكل طبيعي، وهذا يظهر من إصراره على مواصلة مشواره الفني، فظل واقفا على قدميه حتى وافته المنية، مع أبطال مسرحية «الملك لير» إلى جوار الفنان يحيى الفخراني.
الفنانون-يدعمون-فاروق-الفيشاوي-أنت-أقوى-من-السرطان

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة بعد تدهور حالته

تدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، اليوم الأربعاء، بعد دخوله فى غيبوبة الكبد، وهو محتجز داخل غرفة العناية المركزة، وفقا لتصريحات صحفية لصديقه المقرب الموسيقار هانى مهنا، الذى طلب من محبيه الدعاء له. وفي أكتوبر الماضي، أعلن «الفيشاوي» عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة، لكن فى الفترة الماضية تدهورت حالته الصحية وأدت إلى احتجازه بالمستشفى.
فاروق-الفيشاوي

المهرجان القومي للمسرح يكرم فاروق الفيشاوي

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز في دورته الثانية عشرة، النجم الكبير فاروق الفيشاوي، وسيعلن المهرجان قريبا عن بقية أسماء المكرمين في الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس. وعبر أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري عن تمنيهم الشفاء العاجل للفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعدما كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة ودخل في حالة صحية حرجة للغاية، حسبما أكد نجله الفنان أحمد الفيشاوي الذي يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي، بعدما غادر المستشفى خلال الساعات الماضية.
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