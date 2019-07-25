وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

الفنان فاروق الفيشاوي

وصل قبل قليل، جثمان الفنان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط تجمع كبير لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على حضور جنازته، إلى جوار أسرته، وفور وصول سيارة الإسعاف حوّطها الجمهور، ما جعل نجله أحمد الفيشاوى يدفعهم بعيدا حتى يستطيع حمل النعش، وحرص عدد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة، وعلى رأسهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل.

توفى الفنان فاروق الفيشاوى، فجر اليوم الخميس، بعد أن شهدت الساعات الماضية تدهور حالته الصحية، ودخوله فى غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عاما. جدير بالذكر أن في أكتوبر الماضي، أعلن «الفيشاوي» عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر