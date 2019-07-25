سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، إثر تعرضه لوعكة صحية، فجر اليوم. وأعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، أنه تم نقل السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما صرح به لإحدى القنوات التليفزيونية. ومن جانبه أكد نور الدين بن تيشة المستشار الأول للرئيس المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، في تصريحات له، أنه تم نقل السبسي، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك بقرار من الأطباء المباشرين له.
ولم تنشر المواقع الرسمية لرئاسة الجمهورية أي خبر عن الحالة الصحية للرئيس التونسي ولا تفاصيل نقله إلى المستشفى. وكان الرئيس التونسي قد أدخل إلى المستشفى مرتين سابقتين إثر أزمتين صحيتين. وغادر السبسي (93 عاما) مطلع يوليو الجاري المستشفى العسكري بتونس، نحو مقر إقامته بقرطاج، وذلك بعد تلقيه العلاج اللازم،
اقرأ المزيد
السبسي

بعد وفاة السبسي.. من يخلف الرئيس التونسي؟

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية. كان حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أنه تم نقل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية. والآن يطرح العديد من المراقبين سؤالا هاما "من يخلف السبسي؟" بعد وفاته عن عمر يناهز 92 عاما.
صحف سعودية

صحف سعودية: إيران تُلمّح لتبادل الناقلات والتفاوض

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، حيث تناولت تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، كما طالعتنا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان. تحت عنوان "روحاني مستعد لتبادل إطلاق الناقلتين"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن الرئيس حسن روحاني لمح إلى استعداد بلاده للإفراج عن ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، في مقابل إطلاق جبل طارق ناقلة نفط إيرانية، لكن مستشاراً للمرشد الإيراني علي خامنئي حذر من أن اقتراح لندن نشر قوة حماية بحرية أوروبية في مضيق هرمز "قد يجر ما ليس في الحسبان".
الحوثيون

حقيقة استهداف الحوثيين قاعدة جوية بالسعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، قائلا: "إنه لا صحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيات الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية"، واصفا أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيات.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: انقلاب في السودان.. وماي تغادر بالدموع

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الانقلاب الفاشل الذي شهده السودان، كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستعرضت العديد من القضايا الأخرى. حيث أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن القوات المسلحة السودانية، أعلنت أمس، إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المخلوع الذي كان يقوده عمر البشير، وقد تم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.
اقرأ المزيد من الأخبار
تونس

«هلموا لتونس».. الانتخابات التونسية بنكهة عسكرية

"هلموا لتونس" هو اسم حركة عسكرية أُعلن عن تأسيسها مؤخرا من قبل قياديين متقاعدين في تونس، كان يرتكز برنامجهم على مقاومة الجهل عبر إصلاح التعليم ومقاومة الفقر عبر تطوير الاقتصاد التونسي وإصلاحه، كما تؤكد الحركة التصدي للجريمة المنظمة لتوفير الأمن. واستبقت قيادات عسكرية سابقة الانتخابات البرلمانية التونسية المقررة في أكتوبر المقبل، بقرار الالتحاق بالساحة السياسية ضمن حركة "هلموا لتونس"، مراهنين على "اختلاف مرجعيتهم كتونسيين تربوا على الانضباط والالتزام بالقانون داخل المؤسسة العسكرية".
النقاب في تونس

«التفجيرات».. كلمة السر في حظر النقاب بتونس

منذ سنوات هناك خلافات وجدل محتدم في تونس حول ارتداء النقاب، وعاد الجدل مرة أخرى بعد أن قررت رئاسة الحكومة التونسية أمس منع النقاب في المؤسسات العامة مرجعة هذا القرار إلى دواع أمنية. فقد استبق يوسف الشاهد رئيس الحكومة الانتخابات التي دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي، إلى التوقيع على مرسوم حكومي يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية . فقرار الشاهد جاء بالتزامن مع توقيع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى لمرسوم رئاسى لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجارى.
الملك سلمان ورئيس تونس

الملك سلمان يتصل هاتفيا بالسبسي: أتمنى لك العافية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنيا له دوام الصحة والعافية، حسب وكالة الأنباء السعودية. وعبّر الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه. وفي أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
الانتخابات-التونسية.

أبرزهم الشاهد ومحام مثلي.. 5 وجوه تستعد لخلافة السبسي

تكهنات حول صحة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحديث حول شغور منصب الرئيس، ودعوات لتفويض صلاحياته إلى من ينوب عنه، تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. الانتخابات المقرر لها العاشر من نوفمبر المقبل، هي الحادية عشرة في تاريخ البلاد، والثانية بعد الثورة التونسية في 2011. وأعلن العديد من السياسيين نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، التي يراها البعض مفصلية في تاريخ البلاد، وأثار عدد من المرشحين الجدل بسبب خلفياتهم وآرائهم السياسية، فمن هم أبرز المرشحين؟
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org