الرئاسة التونسية: وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، عن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، إثر تعرضه لوعكة صحية، فجر اليوم. وأعلن حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي، أنه تم نقل السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية طارئة ناتجة عن مخلفات التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا لما صرح به لإحدى القنوات التليفزيونية. ومن جانبه أكد نور الدين بن تيشة المستشار الأول للرئيس المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، في تصريحات له، أنه تم نقل السبسي، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وذلك بقرار من الأطباء المباشرين له.

ولم تنشر المواقع الرسمية لرئاسة الجمهورية أي خبر عن الحالة الصحية للرئيس التونسي ولا تفاصيل نقله إلى المستشفى. وكان الرئيس التونسي قد أدخل إلى المستشفى مرتين سابقتين إثر أزمتين صحيتين. وغادر السبسي (93 عاما) مطلع يوليو الجاري المستشفى العسكري بتونس، نحو مقر إقامته بقرطاج، وذلك بعد تلقيه العلاج اللازم،