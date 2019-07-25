القبض على الزوج الأول لـ«طفلة العرفي» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

صورة أرشيفية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على عامل، في العقد الثالث من العمر؛ على خلفية اتهامه بالزواج بالطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، بعدما عاشرها وأنجب منها بعد زواج بدأ وعمرها 11 عاما ونصف العام فقط، قبل أن يطلقها وتتزوج الطفلة بآخر وتنتهي مأساتها بالطلاق وتعرضها للاغتصاب والتصوير عارية على يد زوج جارتها، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس زوج الفتاة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الزواج بقاصر والإنجاب منها.

واتهمت الطفلة «فاطمة. م. ال» 13 سنة، والدها بإجبارها على الزواج قبل نحو عام ونصف العام، إذ طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الثالث، قبل أن يزوجها والدها بشاب آخر من محافظة الإسماعيلية، لكنه طلقها أيضا بعد شهرين فقط، قبل أن تنتقل إلى منزل جارتها من أجل أن ترعاها وقت ولادتها، لكن بعد الولادة