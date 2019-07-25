جريمة

القبض على الزوج الأول لـ«طفلة العرفي» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقى رجال مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على عامل، في العقد الثالث من العمر؛ على خلفية اتهامه بالزواج بالطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، بعدما عاشرها وأنجب منها بعد زواج بدأ وعمرها 11 عاما ونصف العام فقط، قبل أن يطلقها وتتزوج الطفلة بآخر وتنتهي مأساتها بالطلاق وتعرضها للاغتصاب والتصوير عارية على يد زوج جارتها، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس زوج الفتاة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الزواج بقاصر والإنجاب منها.
واتهمت الطفلة «فاطمة. م. ال» 13 سنة، والدها بإجبارها على الزواج قبل نحو عام ونصف العام، إذ طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الثالث، قبل أن يزوجها والدها بشاب آخر من محافظة الإسماعيلية، لكنه طلقها أيضا بعد شهرين فقط، قبل أن تنتقل إلى منزل جارتها من أجل أن ترعاها وقت ولادتها، لكن بعد الولادة
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رحلة الإيقاع بعصابة الأصدقاء الستة لسرقة السيارات

البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه 6 عاطلين من أرباب السوابق، إذ سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا التي تنوعت ما بين السرقة والاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالإكراه، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ليمتلك كل منهم سجلا إجراميا.
متهمون-بتجارة-مخدرات

مصنع حشيش وصفقة مطروح.. 48 ساعة قاصمة لتجار الكيف

48 ساعة حاسمة حققت خلالها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نجاحات عدة في مجال التصدي لمروجي المواد المخدرة على مستوى الجمهورية، لتتوالى ضربات الشرطة القاصمة لـ"مروجي الكيف، لا سيما محاولة البعض تأسيس أوكار لتصنيع تلك السموم التي تنهش في أجساد وعقول وقود الأمة "الشباب"، مما يهدد مسيرة التنمية في البلاد، الأمر الذي يوليه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتماما كبيرا، موجها مساعديه باستمرار الملاحقات الأمنية ومداهمة البؤر الإجرامية لضبط متعاطي وتجار المخدرات.
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القضاء ينصف بائعي الصحف بالشرقية ويلغي قرار المحافظ

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أشرف مصطفى سيد عمران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد مرزوق سلامة كشك وعلي عبد الرحيم طه خوخة، بحضور المستشار فتحي محمود فتحي، مفوض الدولة، وسكرتارية إبراهيم عبد العال، بقبول الطعن المُقدم ضد قرار محافظ الشرقية رقم 5969 لسنة 2015، بشأن تحصيل رسوم مقابل تحسين عن اليوم الواحد على أكشاك الصحف والباعة بدائرة المحافظة، فضلًا عن تحصيل عشرة جنيهات رسوم إشغال طريق، بينما أشار حكم المحكمة إلى إلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
بائعة-خبز-أرشيفية

مباحث التموين تضبط 17 مخبزا مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 13 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 20 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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اغتصاب

جارنا اغتصبني قدام مراته وصورني عريانة.. مأساة طفلة

«صوروني عريانة وهددوني»، بهذه الكلمات لخصت الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلا وهي لم تكمل عامها الثالث عشر بعد، ما جرى لها في منزل جارتها، التي كانت حاضرة وقت قيام زوجها باغتصاب الطفلة وتصويرها عارية، بينما أوضحت المجني عليها أنها تعرضت للاغتصاب أمام أعين جارتها دون أن تحرك ساكنا، وأصدرت النيابة قرارا بحبس الجارة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة التستر على زوجها «المغتصِب»، وأمرت كذلك بسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب، واتهمته بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
طهارة-طفل

بعد مأساة شبرا..طبيب يقطع العضو الذكري لطفل بالشرقية

بعد أيام قليلة من بتر ممرضة لعضو ذكري لطفل بمستشفى شبرا بالقليوبية، تكررت المأساة مرة ثانية في الشرقية، بعدما تقدم عامل بإحدى شركات مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، ببلاغ يتهم فيه طبيبا وممرضة بمستشفى «الزوامل» المركزي، التابع لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالتسبب بالإهمال الطبي في تعريض حياة نجله الرضيع للخطر وبتر عضوه الذكري، وذلك حال قيامهما بإجراء عملية «طهارة» للصغير، البالغ من العمر تسعة أشهر. وقد أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اغتصاب (2)

تطور جديد في قضية اغتصاب «طفلة العرفي» بالشرقية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس ربة منزل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتستر على زوجها الذي اغتصب الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميًا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلًا وهي لم تُكمل عامها الثالث عشر بعد، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار زوج المتهمة الهارب للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
زواج-القاصرات

ضحية العرفي.. قصة طفلة تزوجت مرتين وأنجبت واغتصبت في الشرقية

«زواج الأطفال».. باتت العبارة بمثابة عنوان لأزمة وظاهرة جديدة بدأت تطفو على سطح الأحداث رويدًا رويدًا، بل وتتخطى في تبعياتها زواج القاصرات، في ظل انعدام تام لأي دور رقابي من شأنه أن يساهم في تطبيق القانون، والذي يُجرم وبشدة زواج الأطفال والقاصرات قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر، خوفًا من اختلاط الأنساب وما تشهده الشوارع من رضع وأطفال يلقون بقارعة الطرقات لا يُعرف لهم نسب أو أهل، لتكون المُحصلة أزمة جديدة تزيد العبء على الدولة وكاهلها دون وازع أو رادع.
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