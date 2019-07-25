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الأقباط اللاتين يودعون مطرانهم في الإسكندرية (صور)

تحرير:محمد مجلي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
جنازة المطران عادل زكي مطران اللاتين بمصر
جنازة المطران عادل زكي مطران اللاتين بمصر
ودّع الأقباط اللاتين، المطران عادل زكي، مطران اللاتين بمصر والنائب الرسولي، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية الصغرى، الذي تنيح عن عمر يناهز 72 عاما، وأقيمت مراسم دفنه بمشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس، والمطران سامى شحاتة عن الكنيسة الأسقفية، والأرشمندريت ثيودوروس نيابة عن البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وعدد من قناصل الدول الأجنبية وممثلي القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي الكنائس المصرية والأجنبية بمختلف طوائفها.
ولد المطران عادل زكي في الأقصر ديسمبر 1947 والتحق بمدرسة الفرنسيسكان بالأقصر ثم بإكليريكية أسيوط الصغرى، وبعد ذلك بالمعهد الفرنسيسكاني الشرقى بالجيزة، وأتم الدراسات الفلسفية واللاهوتية وأدى النذور الرهبانية الأولى يوم 8 سبتمبر 1969 ثم النذور الدائمة في 1972، ورسم كاهنا يوم 24/9/1972، وحاز على الليسانس
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مجلس-النواب (1)

ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة في طلب إحاطة

شن فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هجوما حادا على بعض الجامعات الخاصة لفرضها مصروفات مبالغ فيها على الطلاب استغلالا لرغبة أولياء الأمور في الحاق أبنائهم في كليات محددة. وتقدم بركات بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول ارتفاع مصروفات بعض الجامعات الخاصة بشكل سبب صدمة للمتقدمين، قائلا إن بعض الجامعات تستغل رغبة أولياء الأمور في تحقيق آمال أبنائهم في الالتحاق بكليات معينة، بعد أن حرمهم التنسيق المرتفع من الالتحاق بها.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

استقبلوه بالزغاريد..مدبولي لعمال «لينين»:بتقبضوا كام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصنع شركة "نايل لينين جروب"، بالمنطقة الحرة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، والذي يعمل في مجال إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة، وتبلغ استثماراته نحو 85 مليون دولار، ويعمل به 1354 شخصا، إذ تعالت أصوات زغاريد العاملات في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، وجاءت الجولة التفقدية في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية، اليوم، الخميس والتي استهلها بتفقد المنطقة الحرة بمنطقة العامرية.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا استمرار الطقس الحار.. و7 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أأن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
دار-مصر

4 أغسطس.. تسليم 336 وحدة بدار مصر في القاهرة الجديدة

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا صحفيا، اليوم الخميس، تعلن فيه أنه سيتم تسليم 336 وحدة سكنية لـ14 عمارة للفائزين بها بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمنطقة شمال القرنفل كود (111) بمدينة القاهرة الجديدة، بدءً من يوم 4 أغسطس المقبل. وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات رقم ( 148 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 159 – 167 – 168 – 177 – 215 – 216 – 217 - 219).
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الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-بقمة العشرين

5 قضايا على المائدة المصرية بقمة العشرين باليابان

خمس قضايا محورية تناولتها مصر خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا بمدينة أوساكا باليابان، في إطار علاقاتها الاستراتيجية التي تربطها ببعض الدول، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكدا العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، فضلا عن حرص مصر على التنسيق الحثيث مع المملكة تجاه التطورات التى تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط، وذلك فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، التى تعد من أولويات وثوابت السياسة المصرية.
البابا-تواضروس

جدل بـ«السوشيال» لقبول البابا دعوة صالون فاطمة ناعوت

تسبب نشر الكاتبة فاطمة ناعوت، الدعوة الخاصة بالصالون الشهري الخاص بها، والذي سيكون عنوانه هذا الشهر «الوطن عند السلف الصالح»، في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن ضيف هذا الشهر هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا تواضروس الثاني، واعترض كثيرون بسبب أن دعوة عقد اللقاء التي انتشرت لأول مرة، وموعدها في السادسة مساء غد السبت، كان مكانها هو أحد الفنادق في حي مدينة نصر، وبعد هذه الموجة من الانتقادات تغير مكان الصالون إلى المقر البابوي بالكاتدرائية.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة يشكر الشباب المتطوع ببطولة أمم إفريقيا

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر للشباب المتطوع في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وذلك على جهودهم الكبيرة في إنجاح البطولة، وظهورهم بالمظهر الذي يليق باسم وسمعة مصر، عقب الانتهاء من مباراة مصر والكونغو، التى انتهت لمصلحة الفراعنة بهدفين مقابل لا شيئ. وفي سياق مختلف يشهد وزير الشباب والرياضة، غدا الجمعة، مراسم قرعة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل بمشاركة 20 دولة من المنتخبات العالمية.
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

خبراء يوضحون مكاسب مصر من قمة العشرين

وسط صراع تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تأتي قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا باليابان، لتكون الحدث الأبرز الذي تهتم به أغلب وسائل الإعلام العالمية، في ظل الخلافات التي وقعت بين الدولتين مؤخرا، وتناقش القمة الصراع التجاري وقضايا المناخ والإرهاب، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة ممثلا للقارة الإفريقية بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي وممثلا -كذلك- لمصر، ومن خلال المشاركة سيتحدث عن مصالح دول القارة التي تعد أهم منجم للمواد الخام.
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