رحلة الإيقاع بعصابة الأصدقاء الستة لسرقة السيارات

25 واقعة ارتكبت في محافظات القاهرة الكبرى وعروس البحر الأبيض المتوسط قادت ضباط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بالجيزة إلى تشكيل عصابي يضم 6 عاطلين

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

سرقة السيارات

البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه 6 عاطلين من أرباب السوابق، إذ سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا التي تنوعت ما بين السرقة والاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالإكراه، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ليمتلك كل منهم سجلا إجراميا.

جلسة معتادة جمعت الأصدقاء الستة، صوت ضحكات متقطعة كان يسود الأجواء قبل أن يفصح كل منهم عما يعاني، وحاجته الملحة للمال، بينما يشكو البعض من تراكم الديون واضطراره لعدم المبيت في منزله هربا من ملاحقات الديانة للمطالبة بمبالغ مالية مستحقة لهم بعد عدم قدرتهم على السداد وفق مدة السماح المتفق عليها. أخذت