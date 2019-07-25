رحلة الإيقاع بعصابة الأصدقاء الستة لسرقة السيارات
25 واقعة ارتكبت في محافظات القاهرة الكبرى وعروس البحر الأبيض المتوسط قادت ضباط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بالجيزة إلى تشكيل عصابي يضم 6 عاطلين
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
سرقة السيارات
البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه 6 عاطلين من أرباب السوابق، إذ سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا التي تنوعت ما بين السرقة والاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالإكراه، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ليمتلك كل منهم سجلا إجراميا.
جلسة معتادة جمعت الأصدقاء الستة، صوت ضحكات متقطعة كان يسود الأجواء قبل أن يفصح كل منهم عما يعاني، وحاجته الملحة للمال، بينما يشكو البعض من تراكم الديون واضطراره لعدم المبيت في منزله هربا من ملاحقات الديانة للمطالبة بمبالغ مالية مستحقة لهم بعد عدم قدرتهم على السداد وفق مدة السماح المتفق عليها.
أخذت
جلسة معتادة جمعت الأصدقاء الستة، صوت ضحكات متقطعة كان يسود الأجواء قبل أن يفصح كل منهم عما يعاني، وحاجته الملحة للمال، بينما يشكو البعض من تراكم الديون واضطراره لعدم المبيت في منزله هربا من ملاحقات الديانة للمطالبة بمبالغ مالية مستحقة لهم بعد عدم قدرتهم على السداد وفق مدة السماح المتفق عليها.
أخذت جلسة الأصدقاء منعطفا يحمل طابع الحزن والمرارة، انفتح الحضور في الحديث عن مشكلاتهم التي كانت تتلخص غالبيتها في الاحتياج الشديد للأموال، ليقرر أحدهم كسر تلك الحالة بطرحه فكرة استغلال خبرتهم في عالم الإجرام، إذ يمتلك كل منهم سجلا إجراميا يضم عشرات القضايا حتى إنهم يتصدرون فئة المتهمين المدرجين بقوائم الشرطة "مسجل خطر فئة أ".
استقر الأصدقاء على تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك بفضل خبرة بعضهم في تنفيذ تلك الوقائع بأسايب مختلفة أبرزها كسر الزجاج والمفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك.
واقعة تلو أخرى اكتسب معها أفراد التشكيل العصابي ثقة للمضي في تنفيذ مخططهم غير المشروع، قرروا توسيع النطاق الجغرافي لنشاطهم ليشمل عروس البحر الأبيض المتوسط والقليوبية، ليكتمل مثلث محافظات القاهرة الكبرى بل وتزوير أوراق السيارات المسروقة لإعادة بيعها أو مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.
ظن أفراد العصابة أنهم على بعد خطوات من تحقيق مبتغاهم، وأن غدا سيحمل لهم البشرى والخبر السعيد وتوديعهم حياة الفقر وويلاته، لكن ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن الجيزة وضعوا سيناريو مختلفا انتهى بهم خلف القضبان.
أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن الجيزة قيام 6 من العناصر الإجرامية (سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا "المخدرات، سلاح ناري، سرقة، ضرب، سرقة بالإكراه، إتلاف، شروع في السرقة، شيك، تبديد، إصابة خطأ، هروب مراقبة، مشاجرة") بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقات السيارات بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك ووضع لوحات معدنية مصطنعة لسيارات تحمل ذات مواصفات السيارات المسروقة وتزوير أوراق لإعادة بيعها أو مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وتبين أن المتهمين يتخذون من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم حال ترددهم على دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 25 حادثا بدوائر أقسام شرطة "أول وثاني وثالث أكتوبر بالجيزة، أول مدينة نصر والنزهة والمقطم والمرج بالقاهرة، أول شبرا الخيمة والعبور بالقليوبية، الجمرك بالإسكندرية" من بينهم 4 سيارات مهربة جمركياً.
بإرشادهم تم ضبط كل السيارات المستولى عليها عدا ثلاث سيارات تم إعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضا: جارنا اغتصبني قدام مراته وصورني عريانة.. مأساة طفلة