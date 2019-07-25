جريمة

رحلة الإيقاع بعصابة الأصدقاء الستة لسرقة السيارات

25 واقعة ارتكبت في محافظات القاهرة الكبرى وعروس البحر الأبيض المتوسط قادت ضباط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بالجيزة إلى تشكيل عصابي يضم 6 عاطلين
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
سرقة السيارات
سرقة السيارات
البحث عن الثراء الفاحش بشكل سريع يقتضي على متبني تلك الفكرة سلوك مسلك غير شرعي، وطرق باب عالم الإجرام لاختيار واحد من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، ليصير أداة بلوغ وتحقيق الحلم المشبوه على أرض الواقع، الأمر الذي سلكه 6 عاطلين من أرباب السوابق، إذ سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا التي تنوعت ما بين السرقة والاتجار في المواد المخدرة وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالإكراه، فضلا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ليمتلك كل منهم سجلا إجراميا.
جلسة معتادة جمعت الأصدقاء الستة، صوت ضحكات متقطعة كان يسود الأجواء قبل أن يفصح كل منهم عما يعاني، وحاجته الملحة للمال، بينما يشكو البعض من تراكم الديون واضطراره لعدم المبيت في منزله هربا من ملاحقات الديانة للمطالبة بمبالغ مالية مستحقة لهم بعد عدم قدرتهم على السداد وفق مدة السماح المتفق عليها. أخذت
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رش-مبيدات- داخل -البيوت

«هنطهر بيتك»| الشرطة تحذر من مكافحي الحشرات المزيفين

صوت طرق الباب توجه على أثره مُسن بلغ من العمر أرذله لاكتشاف هوية الزائر، فحاول التأكد من شخصية الضيف عبر فتحة "العين السحرية" لكن دون جدوى، فقرر فتح الباب، ليقابله 3 أشخاص بابتسامة علت وجوههم، وأخبروه بأنهم حضروا بتكليف من شركة لمكافحة الحشرات حرصا على تطهير المنزل مع ارتفاع درجات الحرارة "إحنا جايين نطهر بيتك يا فندم، الجو حر وإنت عارف الحشرات بتزيد" ليسمح لهم بالدخول ومباشرة عملهم "الوهمي" ليكتشف بعد مغادرتهم الشقة اختفاء كمية من المشغولات الذهبية من غرفة النوم.
محكمة-ارشفية

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه لـ4 تجار عملة بالشرقية

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص، أحدهم مسؤول بشركة سياحية بمركز ومدينة أبو كبير، بمحافظة الشرقية، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وغرامة قدرها مليون جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 17 جنايات اقتصادية المنصورة لسنة 2019، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية «السوق السوداء»، حيث تبين قيام الأول بالاتجار وباقي المتهمين باستبدال عملات تنوعت ما بين ريالات سعودية ودولارات أمريكية منه داخل مقر الشركة، بينما قررت المحكمة إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
شركات -مزيفة-نصب

الفرصة بـ10 آلاف.. مدير مكتب عمالة يبيع الوهم للشباب

الحصول على وظيفة بالخارج، خاصة دولة عربية وبناء غد أفضل حلم يراود كثيرين حتى إن غالبيتهم يطرق باب مكاتب إلحاق العمالة المصرية بالخارج دون منح أنفسهم الفرصة للتأكد من صحة أوراق تلك المكاتب أو جدية القائمين على إدارتها لتتكرر مأساة النصب على المواطنين، راغبي العمل بالخارج، خاصة من الشباب، لتتحول أحلامهم الوردية إلى كابوس مفزع، ينتهي بتحرير محاضر بأقسام الشرطة بحثا عن استعادة المبالغ التي قاموا بسدادها لأصحاب تلك المكاتب الوهمية التي تتاجر بأحلام، بل وعقول "الغلابة".
اختطاف-طفل

الطفلة سما: «ماتخطفتش».. وتركت المنزل بسبب زوجة أبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من حل لغز ما تردد بأنه "اختطاف الطفلة سما التى تبلغ من العمر 9 سنوات"، بعد تداول مقطع فيديو وصور على "فيسبوك" يظهر أنها برفقة إحدى السيدات بغرب المدينة، لتشغل الرأي العام السكندري، حيث عادت الطفلة لأحضان والدها وتبين أنها تركت المنزل لسوء معاملة زوجة الأب فخرجت إلى الشارع تبكي وعثرت عليها إحدى السيدات واصطحبتها لحين الوصول إلى أسرتها، وتبين صحة عدم ما تم تناوله بشأن اختطافها. وبدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغاً من "عبد الرحمن.أ" يفيد باختفاء ابنته المشار إليها وتغيبها عن المنزل بمنطقة سيدى بشر.
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سوزوكي فان (3)

أولى لقطات ضبط عصابة شقيقين احترفا سرقة السيارات

واقعة تلو أخرى ظن معها أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وتحديدا ماركة "سوزوكي فان" بأن الأمور على ما يرام، نجحت الخطة رغم تكرار تنفيذها بنفس الأسلوب حتى عمدوا إلى توسيع نشاطهم غير المشروع ليشمل محافظات القاهرة الكبرى، ارتفع سقف أحلامهم بتحقيق ثروة أكبر في غضون فترة أقل لاسيما عدم سقوطهم في قبضة الشرطة حتى الآن مع عدم كشف هويتهم أيضا رغم تعدد بلاغات السرقة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة بشكل أكبر فكانت القشة التي قسمتهم جميعا.
ذهب (2)

حكاية عصابة الشقيقين و«كنز علي بابا» على الصحراوي

رحلة معتادة يقطعا الجواهرجي السكندري من شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط قاصدا قاهرة المعز وتحديدا منطقة الصاغة الشهيرة لشراء بضاعة جديدة يعود بعدها إلى مسقط رأسه لاستئناف نشاطه التجاري، لكن ثمة جديدا طرأ على تلك الرحلة والسيناريو المعتاد تبدلت أحداثه على يد شقيقين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المتعلقات من داخل السيارات على الطرق السريعة، إذ استوليا على حقيبتين بداخلهما كمية من المشغولات الذهبية تزن نحو 7 كيلوجرامات ولاذا بالفرار، ليصاب التاجر بحسرة كبيرة.
تشكيل-عصابة

حكاية 5 أيام بحثا أوقعت عصابة «السوزوكي» في الجيزة

عامان من السرقة، ظن خلالهما أفراد عصابة لسرقة السيارات وتحديدا "سوزوكي فان" أن سقوطهم في قبضة الشرطة أمر مستبعد، لم يتوقفوا عن ارتكاب جرائمهم، بل راحوا يوسعون نشاطهم الإجرامي خارج نطاق محل سكنهم -مركز العياط جنوب محافظة الجيزة- بحثا عن جني مزيد من المال وزيادة أرصدتهم من المال الحرام غير عابئين بما يتوفر لديهم من معلومات عن حسرة ضحاياهم على سرقة سياراتهم وضياع مصدر رزقهم ما بين رب أسرة يبحث عن توفير نفقات رعيته، وشاب يخطو أولى خطواته في حياته العملية حالما بغد أفضل.
سجن

تجديد حبس شقيقين في قتل محام وإصابة آخر بشبرا الخيمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل محامٍ وإصابة آخر أثناء محاولتهما ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثاني فقام المتهمان بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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