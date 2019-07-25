سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

استقبلوه بالزغاريد..مدبولي لعمال «لينين»:بتقبضوا كام

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصنع شركة "نايل لينين جروب"، بالمنطقة الحرة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، والذي يعمل في مجال إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة، وتبلغ استثماراته نحو 85 مليون دولار، ويعمل به 1354 شخصا، إذ تعالت أصوات زغاريد العاملات في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، وجاءت الجولة التفقدية في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية، اليوم، الخميس والتي استهلها بتفقد المنطقة الحرة بمنطقة العامرية.
وكان في استقباله بالمنطقة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندرية، ونائبه أحمد جمال.وخلال تفقده للمصنع أجرى مدبولي حوارا مع العاملين فى المصنع سألهم فيه عن مؤهلاتهم ورواتبهم
اقرأ المزيد
مجلس-النواب (1)

ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة في طلب إحاطة

شن فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هجوما حادا على بعض الجامعات الخاصة لفرضها مصروفات مبالغ فيها على الطلاب استغلالا لرغبة أولياء الأمور في الحاق أبنائهم في كليات محددة. وتقدم بركات بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول ارتفاع مصروفات بعض الجامعات الخاصة بشكل سبب صدمة للمتقدمين، قائلا إن بعض الجامعات تستغل رغبة أولياء الأمور في تحقيق آمال أبنائهم في الالتحاق بكليات معينة، بعد أن حرمهم التنسيق المرتفع من الالتحاق بها.
الاقباط-اللاتين يودعون-النائب الرسولى-بالاسكندرية (3)

الأقباط اللاتين يودعون مطرانهم في الإسكندرية (صور)

ودّع الأقباط اللاتين، المطران عادل زكي، مطران اللاتين بمصر والنائب الرسولي، وذلك بكاتدرائية سانت كاترين بالمنشية الصغرى، الذي تنيح عن عمر يناهز 72 عاما، وأقيمت مراسم دفنه بمشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، والقمص إبرام إميل وكيل البابا تواضروس، والمطران سامى شحاتة عن الكنيسة الأسقفية، والأرشمندريت ثيودوروس نيابة عن البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، وعدد من قناصل الدول الأجنبية وممثلي القيادات الأمنية والتنفيذية، وممثلي الكنائس المصرية والأجنبية بمختلف طوائفها.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا استمرار الطقس الحار.. و7 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أأن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
دار-مصر

4 أغسطس.. تسليم 336 وحدة بدار مصر في القاهرة الجديدة

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا صحفيا، اليوم الخميس، تعلن فيه أنه سيتم تسليم 336 وحدة سكنية لـ14 عمارة للفائزين بها بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى بمنطقة شمال القرنفل كود (111) بمدينة القاهرة الجديدة، بدءً من يوم 4 أغسطس المقبل. وأوضح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات بالعمارات رقم ( 148 – 152 – 153 – 154 – 155 – 157 – 159 – 167 – 168 – 177 – 215 – 216 – 217 - 219).
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي من العلمين: أغسطس إطلاق منظومة التحول الرقمي

‏رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالوزراء، في مستهل أول اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء من المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين، قائلا إن ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعا بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

الحكومة تعقد أول اجتماع في مدينة العلمين الجديدة

‏بدأ مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمرة الأولى، في المقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لبحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويناقش المجلس عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، ومدينة العلمين الجديدة.
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

الوزراء: نستهدف تحويل 142 ألف سيارة للعمل بالغاز

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الترّاس، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نيفين جامع، ومُمثلي عددٍ من الجهات المعنية.
مصطفى-مدبولى

الأربعاء.. أول اجتماع للحكومة بالعلمين الجديدة

تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي، بعد غد الأربعاء، بالمقر الجديد للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في يونيو الماضي، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات المجلس به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org