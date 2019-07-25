استقبلوه بالزغاريد..مدبولي لعمال «لينين»:بتقبضوا كام

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصنع شركة "نايل لينين جروب"، بالمنطقة الحرة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، والذي يعمل في مجال إنتاج وتصنيع المفروشات والملابس الجاهزة، وتبلغ استثماراته نحو 85 مليون دولار، ويعمل به 1354 شخصا، إذ تعالت أصوات زغاريد العاملات في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه، وجاءت الجولة التفقدية في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية، اليوم، الخميس والتي استهلها بتفقد المنطقة الحرة بمنطقة العامرية.

وكان في استقباله بالمنطقة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندرية، ونائبه أحمد جمال.وخلال تفقده للمصنع أجرى مدبولي حوارا مع العاملين فى المصنع سألهم فيه عن مؤهلاتهم ورواتبهم