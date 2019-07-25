حجزها محام بمكتبه| استعجال تقرير تشريح سمسارة الدقي

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

قفز من أعلى- تعبيرية

استعجلت نيابة حوادث شمال الجيزة، اليوم الخميس، تقرير الصفة التشريحية الخاص بسمسارة عقارات لقيت مصرعها بعدما قفزت من نافذة مكتب محامٍ بمنطقة الدقي، للوقوف على أسباب الوفاة على وجه الدقة، وذلك على خلفية اتهام المحامي باحتجاز المتوفاة دون وجه حق، وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة، نتيجة خلافات مالية في ما بينهما، وطلبت النيابة مناقشة الضابط محرر محضر ضبط المتهم، للوقوف على تفاصيل وملابسات وظروف الواقعة، وجددت حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

كشفت تحريات رجال المباحث أن المجني عليها حاولت الهرب من مكتب المحامي، إلا أنها لم تجد مفرا سوى القفز من النافذة، فسقطت غارقة في دمائها في الحال، متأثرة بإصابتها في الجمجمة، قبل أن تقرر النيابة تشريح الجثة لبيان وتحديد أسباب الوفاة. دلت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة على أن خلافا ماليا