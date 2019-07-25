حفيدة فاروق الفيشاوى تنعيه: مت بطلا وستبقى فى قلبي

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

فاروق الفيشاوي ونجله أحمد

كان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، دائما يؤكد أن أسعد لحظات حياته هى الأوقات التي يقضيها بصحبة حفيدته (لينا أحمد الفيشاوي)، والتي نعت جدها بكلمات مؤثرة من خلال حسابها على موقع «إنستجرام»، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بجدها فى مراحل عمرها المختلفة، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة تصف كيف ستفقد وجوده فى حياتها، قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك الذين جلبتم لهم الفرح والسعادة».

وأضافت لينا أحمد الفيشاوي: «لقد توفيت فى سن مبكرة جدا.. قبل ما تحضر تخرجي، وتقرأ كتابي، ولكنى عارفة أنك هتفضل تراقبني أينما كنت.. على الرغم من أنك لم تقم دائمًا باتخاذ أفضل الخيارات على الأقل، ولكنك مت بطلا». توفى الفيشاوي، فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية، ودخوله فى غيبوبة كبد، ليرحل عن