هند الحناوي تنعى الفيشاوي: حفيدتك ستجلب لك الرحمة
تحرير:التحرير
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
هند الحناوى طليقة أحمد الفيشاوي
نعت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، هند الحناوى، الراحل فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها على موقع «فيسبوك»، حيث قامت بنشر صور له مع حفيدته (لينا)، قبل قليل، وعلقت عليها: «عسى أن ترتاح فى سلام وحفيدتك تجلب لك الرحمة»، وذلك بعد أن نعته (لينا) من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك، لقد توفيت فى سن مبكرة جدًا.. قبل ما تحضر تخرجي، وتقرأ كتابي، ولكنى عارفة إنك هتفضل تراقبني أينما كنت».
كان دائما الفنان الراحل فاروق الفيشاوي يؤكد أن أسعد لحظات حياته هى الأوقات التي يقضيها بصحبة حفيدته (لينا أحمد الفيشاوى)، التى رفضها فى البداية حينما رفعت والدتها دعوى ضد (أحمد) ولكنه تقبلها فى نهاية المطاف بعد إثبات نسبها لابنه.
شهدت الساعات الماضية تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، حتى دخل
كان دائما الفنان الراحل فاروق الفيشاوي يؤكد أن أسعد لحظات حياته هى الأوقات التي يقضيها بصحبة حفيدته (لينا أحمد الفيشاوى)، التى رفضها فى البداية حينما رفعت والدتها دعوى ضد (أحمد) ولكنه تقبلها فى نهاية المطاف بعد إثبات نسبها لابنه.
شهدت الساعات الماضية تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، حتى دخل فى غيبوبة كبد، ومن ثم وافته المنية فجر اليوم الخميس، عن عمر يناهز 67 عاما.
جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي، أعلن «الفيشاوي» إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة.
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