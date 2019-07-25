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هند الحناوي تنعى الفيشاوي: حفيدتك ستجلب لك الرحمة

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
هند الحناوى طليقة أحمد الفيشاوي
هند الحناوى طليقة أحمد الفيشاوي
نعت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، هند الحناوى، الراحل فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها على موقع «فيسبوك»، حيث قامت بنشر صور له مع حفيدته (لينا)، قبل قليل، وعلقت عليها: «عسى أن ترتاح فى سلام وحفيدتك تجلب لك الرحمة»، وذلك بعد أن نعته (لينا) من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك، لقد توفيت فى سن مبكرة جدًا.. قبل ما تحضر تخرجي، وتقرأ كتابي، ولكنى عارفة إنك هتفضل تراقبني أينما كنت».
كان دائما الفنان الراحل فاروق الفيشاوي يؤكد أن أسعد لحظات حياته هى الأوقات التي يقضيها بصحبة حفيدته (لينا أحمد الفيشاوى)، التى رفضها فى البداية حينما رفعت والدتها دعوى ضد (أحمد) ولكنه تقبلها فى نهاية المطاف بعد إثبات نسبها لابنه. شهدت الساعات الماضية تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، حتى دخل
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مجدي الهوارى: هذا العمل أراد الفيشاوي تقديمه في 2020

أعرب المخرج مجدي الهواري، صاحب الرؤية الفنية لآخر أعمال الراحل فاروق الفيشاوي، مسرحية «الملك لير»، عن بالغ حزنه وألمه لفقدان ليس فقط تلك القيمة الفنية الشامخة، بل الإنسان الرائع أيضا، وكشف الهواري عن تفاصيل لأول مرة حول كواليس مشاركة الراحل في بطولة الملك لير، وقال: «عندما عرضت الدور على النجم الكبير ووافق، كانت لديّ مخاوف على حالته الصحية بعد إعلانه الشجاع عن إصابته بالسرطان، وأن تكون موافقته فيها إنهاك زائد عليه، ولذا استشرت طبيبا متخصصا أكد لي أن العمل، خصوصا المسرح، هو علاجه الحقيقي، والحافز النفسي الأكبر في معركته مع المرض اللعين».
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احتشاد أهالي سرس الليان أمام مقابر «الفيشاوي» (صور)

خرج جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، برفقة نجليه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفي وزملائه في الوسط الفني ومحبيه، متجهين إلى قرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، مسقط رأسه، لكى يتم دفنه بمقابر عائلته هناك وفقا لرغبته. وعلى الجانب الآخر، احتشد أهالى سرس الليان أمام مقابر الفيشاوي انتظارا للحظة وصول الجثمان، من أجل تأدية صلاة الجنازة عليه مرة أخرى بمسجد الصعيدي، وسط أقاربه وأهل بلده الذين يكنون له الحب، كونه لم يبخل عليهم يوما وكان دائما ودودًا بهم.
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الهضبة ينعى الفيشاوي.. والصاوي: رحل المبهج

حرص الفنان عمرو دياب على نعى الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفى فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز 67 عاما، وكتب الهضبة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان»، كما نعاه أيضا الفنان خالد الصاوي، الذي قام بنشر صورة له من تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وعلق عليها: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون».
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حفيدة فاروق الفيشاوى تنعيه: مت بطلا وستبقى فى قلبي

كان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، دائما يؤكد أن أسعد لحظات حياته هى الأوقات التي يقضيها بصحبة حفيدته (لينا أحمد الفيشاوي)، والتي نعت جدها بكلمات مؤثرة من خلال حسابها على موقع «إنستجرام»، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بجدها فى مراحل عمرها المختلفة، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة تصف كيف ستفقد وجوده فى حياتها، قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك الذين جلبتم لهم الفرح والسعادة».
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وصول جثمان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود

وصل قبل قليل، جثمان الفنان فاروق الفيشاوي إلى مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط تجمع كبير لجمهوره ومحبيه الذين حرصوا على حضور جنازته، إلى جوار أسرته، وفور وصول سيارة الإسعاف حوّطها الجمهور، ما جعل نجله أحمد الفيشاوى يدفعهم بعيدا حتى يستطيع حمل النعش، وحرص عدد من الفنانين على حضور صلاة الجنازة، وعلى رأسهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل.
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فاروق الفيشاوي.. مسيرة حافلة كتب نهايتها السرطان

صاحب شخصية استثنائية، تارة يفاجئك بجرأته الشديدة وتارة أخرى بخجله وبراءته، فقد كان فاروق الفيشاوي يمتلك طلة مميزة أمام الكاميرا جعلتها تحبه وتبتسم له، منذ ظهوره الأول فى مسلسل «أبنائي الأعزاء.. شكرا»، نجح فى أن يدخل قلوب جمهوره سريعا ويحتفظ لنفسه بمكانة خاصة، رغم المنافسة القوية التي كانت بينه وبين أبناء جيله، لمع «الفيشاوي» وأصبح من نجوم الصف الأول فى الثمانينيات والتسعينيات، ونجح فى أن يحافظ على وجوده على الساحة الفنية بأدوار مميزة ومختلفة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، على أثر تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بمرض السرطان اللعين.
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الفنانون ينعون فاروق الفيشاوي: وداعًا روقة

حالة من الصدمة سيطرت على الجميع داخل وخارج الوسط الفني، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، بعد رحلة من الألم والمعاناة مع مرض السرطان، الذي طارده فى أكتوبر العام الماضي، وحينها فاجأ الجميع وأعلن مرضه، وطلب من جمهوره الدعم والمساندة، وأكد أنه سيتعامل معه مثلما يفعل مع الصداع ليس أكثر، ويستكمل حياته بشكل طبيعي، وهذا يظهر من إصراره على مواصلة مشواره الفني، فظل واقفا على قدميه حتى وافته المنية، مع أبطال مسرحية «الملك لير» إلى جوار الفنان يحيى الفخراني.
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