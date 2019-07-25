ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

شن فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هجوما حادا على بعض الجامعات الخاصة لفرضها مصروفات مبالغ فيها على الطلاب استغلالا لرغبة أولياء الأمور في الحاق أبنائهم في كليات محددة. وتقدم بركات بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول ارتفاع مصروفات بعض الجامعات الخاصة بشكل سبب صدمة للمتقدمين، قائلا إن بعض الجامعات تستغل رغبة أولياء الأمور في تحقيق آمال أبنائهم في الالتحاق بكليات معينة، بعد أن حرمهم التنسيق المرتفع من الالتحاق بها.

وأضاف أن الوضع الذي يفرضه التنسيق على الطلاب وأولياء الأمور سهل على هذه الجامعات رفع المصروفات بشكل كبير، وهم واثقين من استمرار الإقبال عليهم، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام الجامعات الخاصة بنسب الزيادة المقررة والمناسبة، وأن تلتزم هذه الجامعات على غرار الجامعات الحكومية بواجبها في