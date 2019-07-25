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ارتفاع مصروفات الجامعات الخاصة في طلب إحاطة

تحرير:أحمد جاد ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
شن فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هجوما حادا على بعض الجامعات الخاصة لفرضها مصروفات مبالغ فيها على الطلاب استغلالا لرغبة أولياء الأمور في الحاق أبنائهم في كليات محددة. وتقدم بركات بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول ارتفاع مصروفات بعض الجامعات الخاصة بشكل سبب صدمة للمتقدمين، قائلا إن بعض الجامعات تستغل رغبة أولياء الأمور في تحقيق آمال أبنائهم في الالتحاق بكليات معينة، بعد أن حرمهم التنسيق المرتفع من الالتحاق بها.
وأضاف أن الوضع الذي يفرضه التنسيق على الطلاب وأولياء الأمور سهل على هذه الجامعات رفع المصروفات بشكل كبير، وهم واثقين من استمرار الإقبال عليهم، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام الجامعات الخاصة بنسب الزيادة المقررة والمناسبة، وأن تلتزم هذه الجامعات على غرار الجامعات الحكومية بواجبها في
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مصطفى-مدبولى

مدبولي: الخدمات الصحية على أجندة أولويات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة الارتقاء بالخدمات الصحية، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصري، جاء ذلك خلال تفقده، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروع إنشاء وتجهيز مستشفي العجمي العام، يرافقه وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، حيث أشاد رئيس الوزراء بالمستشفى الذي يضاهي في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى.
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بالكوتة في الصيدليات .. أين ذهبت أدوية منع الحمل؟

«أزمة أمن قومي»... فى الوقت الذى تستنفر فيه الدولة جهودها من أجل التوعية بمخاطر الزيادة السكانية التى باتت تؤرق المجتمع، حيث بلغ عدد المصريين فى الداخل 99 مليونا، طفت على السطح أزمة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، بل هى أحد أسبابها، ألا وهي أزمة نقص أدوية منع الحمل المستوردة فى الصيدليات، عقب تفجر الأزمة بدأت حرب التصريحات بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة حول أسباب النقص الحاد فى هذه الأدوية، حيث أكد الصيادلة أن تقاعس وزارة الصحة عن القيام بدورها وتهريب الأدوية إلى دول الخليج، وعدم استيرادها بالكميات الكافية السبب فى النقص.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي ينعى رئيس تونس: مسيرته يسجلها التاريخ

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الذي توفاه الله، اليوم الخميس، وتقدم السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر موقع "فيسبوك".
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نائب يعلق على صرف آخر شريحة من قرض صندوق النقد

وصف عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر والمقدرة بـ2 مليار دولار بأنها شهادة جديدة في الثقة بالاقتصاد المصري وتأكيد على الطريق الصحيح الذي يسير به عبر الإجراءات الإصلاحية التي ترعاها الدولة المصرية منذ عام 2016، قائلا إن قرض صندوق النقد الدولي من البداية هو من أجل المساهمة في بناء الدولة المصرية من جديد بضوابط اقتصادية حاسمة والعمل على تطويرها بمختلف المجالات، وهو الأمر الذي تسير عليه الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي.
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مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الجامعات الخاصة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وينص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على أنه "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء"، "كما ينص القانون على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة "18".
الجلسة العامة لمجلس النواب 13 مارس-2

«النواب» يوافق على إعادة تشكيل الجامعات الخاصة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس رئاسة الوزراء.
عز-الدين-ابوستيت (1)

نائب يطالب الزراعة بمحاربة المبيدات المغشوشة

قال خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن اهتمام وزارة الزراعة بعمل دورات تدريبية عن الممارسات الزراعية الجيدة للإنتاج في الحدود الآمنة لمتبقيات المبيدات، خطوة مهمة وجيدة لزيادة وعي المصدرين من الزراعيين، تجنبا لأية مشكلات لاحقة، موضحا أن جهود الوزارة بدأت تؤتي ثمارها من خلال رفع الحظر عن عدد من الصادرات الزراعية بأكثر من دولة، وارتفاع نسبة الصادرات مرة أخرى، إذ أننا خسرنا ملايين الجنيهات نتيجة المبيدات المغشوشة.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب الحكومة بإجراء حازم ضد قطر لاحتجاز مصريين

انتقلت أزمة احتجاز مصريين في قطر إلى مجلس النواب، بعد الإدانات الحقوقية الواسعة التي شهدتها هذه الأزمة، وتقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، بشأن احتجاز مواطنين مصريين في قطر دون إدانة أو محاكمة، قائلا إن المحتجزين المصريين وليد عبد العزيز وعلى محمد سالم، تم القبض عليهما في نوفمبر 2018، واحتجزا بتهمة تورطهما في قضية قرصنة بث شبكة قنوات BeIN الفضائية الرياضية، دون دليل إدانة واحد أو محاكمة.
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