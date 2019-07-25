الاعتداء على طبيب مصري داخل مستوصف بالكويت

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

طبيب - تعبيرية

تعرض طبيب مصري يعمل في مستوصف جابر الأحمد بدولة الكويت للاعتداء، حسبما أعلنت الجمعية الطبية بالكويت، التي أعربت عن أسفها لوقوع الحادث. ونقل موق «الراي» الكويتي عن مصدر، إن الطبيب المصري وفي أثناء قيامه بواجبه داخل المستوصف تعرض من قبل أحد المراجعين للضرب المبرح بعد مشادة كلامية حصلت بينهما، ما تسبب في إصابته بجروح سطحية وسحجات. وأضاف المصدر، الذي لم يذكر اسمه، إن الطبيب توجه إلى قسم الشرطة التابع له المستوصف، وسجل قضية اعتداء بالضرب بحق الجاني أحيلت إلى الجهات المختصة للبحث والتحري عن المتهم من خلال البيانات المسجلة في المستوصف.

وتواصلت الجمعية الطبية مع الطبيب المعتدى عليه، وأبدت استنكارها مما تعرض له من واقعة الاعتداء عليه، معربة عن أسفها من تكرار مثل هذه الحوادث بحق الطاقم الطبي.قبل 5 أيام، تعرض راكب للاعتداء في مطار بوخارست من قبل طاقم الطائرة التي كان يستقلها بصحبة زوجته المغربية الجنسية، في طريقهم من فرنسا إلى القاهرة.وكشف