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الاعتداء على طبيب مصري داخل مستوصف بالكويت

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
طبيب - تعبيرية
طبيب - تعبيرية
تعرض طبيب مصري يعمل في مستوصف جابر الأحمد بدولة الكويت للاعتداء، حسبما أعلنت الجمعية الطبية بالكويت، التي أعربت عن أسفها لوقوع الحادث. ونقل موق «الراي» الكويتي عن مصدر، إن الطبيب المصري وفي أثناء قيامه بواجبه داخل المستوصف تعرض من قبل أحد المراجعين للضرب المبرح بعد مشادة كلامية حصلت بينهما، ما تسبب في إصابته بجروح سطحية وسحجات. وأضاف المصدر، الذي لم يذكر اسمه، إن الطبيب توجه إلى قسم الشرطة التابع له المستوصف، وسجل قضية اعتداء بالضرب بحق الجاني أحيلت إلى الجهات المختصة للبحث والتحري عن المتهم من خلال البيانات المسجلة في المستوصف.
وتواصلت الجمعية الطبية مع الطبيب المعتدى عليه، وأبدت استنكارها مما تعرض له من واقعة الاعتداء عليه، معربة عن أسفها من تكرار مثل هذه الحوادث بحق الطاقم الطبي.قبل 5 أيام، تعرض راكب للاعتداء في مطار بوخارست من قبل طاقم الطائرة التي كان يستقلها بصحبة زوجته المغربية الجنسية، في طريقهم من فرنسا إلى القاهرة.وكشف
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مصطفى-مدبولى

مدبولي: الخدمات الصحية على أجندة أولويات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة الارتقاء بالخدمات الصحية، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصري، جاء ذلك خلال تفقده، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروع إنشاء وتجهيز مستشفي العجمي العام، يرافقه وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، حيث أشاد رئيس الوزراء بالمستشفى الذي يضاهي في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى.
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بالكوتة في الصيدليات .. أين ذهبت أدوية منع الحمل؟

«أزمة أمن قومي»... فى الوقت الذى تستنفر فيه الدولة جهودها من أجل التوعية بمخاطر الزيادة السكانية التى باتت تؤرق المجتمع، حيث بلغ عدد المصريين فى الداخل 99 مليونا، طفت على السطح أزمة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، بل هى أحد أسبابها، ألا وهي أزمة نقص أدوية منع الحمل المستوردة فى الصيدليات، عقب تفجر الأزمة بدأت حرب التصريحات بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة حول أسباب النقص الحاد فى هذه الأدوية، حيث أكد الصيادلة أن تقاعس وزارة الصحة عن القيام بدورها وتهريب الأدوية إلى دول الخليج، وعدم استيرادها بالكميات الكافية السبب فى النقص.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي ينعى رئيس تونس: مسيرته يسجلها التاريخ

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الذي توفاه الله، اليوم الخميس، وتقدم السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر موقع "فيسبوك".
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نائب يعلق على صرف آخر شريحة من قرض صندوق النقد

وصف عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر والمقدرة بـ2 مليار دولار بأنها شهادة جديدة في الثقة بالاقتصاد المصري وتأكيد على الطريق الصحيح الذي يسير به عبر الإجراءات الإصلاحية التي ترعاها الدولة المصرية منذ عام 2016، قائلا إن قرض صندوق النقد الدولي من البداية هو من أجل المساهمة في بناء الدولة المصرية من جديد بضوابط اقتصادية حاسمة والعمل على تطويرها بمختلف المجالات، وهو الأمر الذي تسير عليه الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي.
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علم-الكويت

العراق تسلم الكويت 270 مليون دولار من تعويضات الغزو

أصدرت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، بيانا صحفيا، تعلن فيه أن الكويت تسلمت، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الغزو العراقي الذي وقع عام 1990 تبلغ 270 مليون دولار، مشيرة إلى أن الكويت تسلمت بتلك الدفعة، نحو 48.7 مليار دولار، من إجمالي 52.4 مليار دولار، ليتبقى لها 3.7 مليار دولار من التعويضات المقررة لها عن الغزو العراقي. ويذكر أن اللجنة أجبرت على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018، بسبب الأزمة الأمنية في العراق.
طلاب-مصريون-في-الكويت

«بريق» الكويتي يكرم 300 طالب متفوق بينهم 230 مصريا

كرم برنامج "بريق" الكويتي، الهادف إلى تعزيز التفكير الإيجابي والصحة النفسية المتكاملة لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام في الكويت، 300 طالب وطالبة من المتفوقين، بينهم نحو 230 مصريا، وذلك بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القوني. وقالت رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج (بريق) الكويتي الشيخة انتصار سالم العلي الصباح، في تصريح، على هامش احتفالية التكريم: "الكويت دائما تحتوي جميع من يعيش على أرضها، ولا تفرق بين مواطن ووافد، فكل من يقيم بالكويت، له الحق في أن نحتويه ونسانده ونساعده، لأنه هو مستقبل الكويت، مهما كان جنسيته".
شرطة-الكويت

اعترفوا بجرائم.. تفاصيل جديدة عن خلية الإخوان بالكويت

في تطور جديد للخلية الإرهابية المضبوطة في الكويت، كشف مجلس الوزراء الكويتي، عن أن المتهمين في هذه الخلية، أقروا بالقيام بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة بمصر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح المجلس أن التحقيقات مستمرة للكشف عمن يشتبه في تعاونهم مع الخلية التي تتبع تنظيم الإخوان، من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، عقب اجتماع للمجلس، الإثنين، إنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية مع المتهمين أقروا بعمليات إرهابية ضد مصر".
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (1)

صحيفة: مصر تسلم الكويت ملفا لخلايا إخوانية نائمة

قال مصدر أمني كويتي رفيع المستوى، إن وفدا أمنيا مصريا سيصل الكويت خلال الساعات المقبلة على خلفية ضبط خلية إخوانية مؤخرا في الكويت، والتي تم الكشف عنها على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي هشام عشماوي الذي تم تسليمه لمصر مؤخرا، لافتا إلى أن الوفد الأمني المصري سيحمل معه ملفا لبعض الخلايا النائمة داخل الكويت والمرتبطة بتنظيم الإخوان، وأن جهاز أمن الدولة الكويتي سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني المصري.
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