حضور فني وجماهيري كثيف بجنازة فاروق الفيشاوي «صور»

تحرير:محمد عبد المنعم- تصوير: ميريهام صالح ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

شُيع قبل قليل، جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور كبير لمحبيه والفنانين الذين حرصوا على مساندة نجليه أحمد وعمر، والفنانة سمية الألفى، ومن بينهم "الفنان عمرو يوسف، الفنان نبيل الحلفاوي، الموسيقار هانى مهنا، الفنان سامح الصريطي، الفنانة رجاء الجداوي، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان أحمد عبد العزيز، المخرج سمير فرج، المخرجة كاملة أبو ذكري، المنتج جمال العدل، المخرج أشرف فايق، أكرم حسني، عمرو محمود ياسين، السياسي حمدين صباحي، الفنان طارق لطفى، الفنان بيومي فؤاد".

كما حضر الجنازة أيضا "الفنانة نجلاء بدر، الفنانة هالة صدقي، الفنان محمد ممدوح، المطرب الشعبي محمود الليثي، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما"، ومن المقرر أن يتم دفن الفنان فاروق الفيشاوى فى مسقط رأسه بالمنوفية، بناءً على رغبته، وتستقبل أسرته العزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة بأكتوبر. اقرأ أيضا| حفيدة