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حضور فني وجماهيري كثيف بجنازة فاروق الفيشاوي «صور»

تحرير:محمد عبد المنعم- تصوير: ميريهام صالح ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
شُيع قبل قليل، جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط حضور كبير لمحبيه والفنانين الذين حرصوا على مساندة نجليه أحمد وعمر، والفنانة سمية الألفى، ومن بينهم "الفنان عمرو يوسف، الفنان نبيل الحلفاوي، الموسيقار هانى مهنا، الفنان سامح الصريطي، الفنانة رجاء الجداوي، الفنانة دنيا عبد العزيز، الفنان أحمد عبد العزيز، المخرج سمير فرج، المخرجة كاملة أبو ذكري، المنتج جمال العدل، المخرج أشرف فايق، أكرم حسني، عمرو محمود ياسين، السياسي حمدين صباحي، الفنان طارق لطفى، الفنان بيومي فؤاد".
كما حضر الجنازة أيضا "الفنانة نجلاء بدر، الفنانة هالة صدقي، الفنان محمد ممدوح، المطرب الشعبي محمود الليثي، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما"، ومن المقرر أن يتم دفن الفنان فاروق الفيشاوى فى مسقط رأسه بالمنوفية، بناءً على رغبته، وتستقبل أسرته العزاء يوم الأحد بمسجد الشرطة بأكتوبر. اقرأ أيضا| حفيدة
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جنازة-فاروق-الفيشاوى-تصوير مريهام-صالح (16)

مجدي الهوارى: هذا العمل أراد الفيشاوي تقديمه في 2020

أعرب المخرج مجدي الهواري، صاحب الرؤية الفنية لآخر أعمال الراحل فاروق الفيشاوي، مسرحية «الملك لير»، عن بالغ حزنه وألمه لفقدان ليس فقط تلك القيمة الفنية الشامخة، بل الإنسان الرائع أيضا، وكشف الهواري عن تفاصيل لأول مرة حول كواليس مشاركة الراحل في بطولة الملك لير، وقال: «عندما عرضت الدور على النجم الكبير ووافق، كانت لديّ مخاوف على حالته الصحية بعد إعلانه الشجاع عن إصابته بالسرطان، وأن تكون موافقته فيها إنهاك زائد عليه، ولذا استشرت طبيبا متخصصا أكد لي أن العمل، خصوصا المسرح، هو علاجه الحقيقي، والحافز النفسي الأكبر في معركته مع المرض اللعين».
عائلة-الفيشاوى تصوير-سامح-ابو حسن (1)

احتشاد أهالي سرس الليان أمام مقابر «الفيشاوي» (صور)

خرج جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، برفقة نجليه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفي وزملائه في الوسط الفني ومحبيه، متجهين إلى قرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، مسقط رأسه، لكى يتم دفنه بمقابر عائلته هناك وفقا لرغبته. وعلى الجانب الآخر، احتشد أهالى سرس الليان أمام مقابر الفيشاوي انتظارا للحظة وصول الجثمان، من أجل تأدية صلاة الجنازة عليه مرة أخرى بمسجد الصعيدي، وسط أقاربه وأهل بلده الذين يكنون له الحب، كونه لم يبخل عليهم يوما وكان دائما ودودًا بهم.
فاروق-الفيشاوى_

الهضبة ينعى الفيشاوي.. والصاوي: رحل المبهج

حرص الفنان عمرو دياب على نعى الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفى فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز 67 عاما، وكتب الهضبة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان»، كما نعاه أيضا الفنان خالد الصاوي، الذي قام بنشر صورة له من تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وعلق عليها: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون».
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عائلة-الفيشاوى تصوير-سامح-ابو حسن (1)

احتشاد أهالي سرس الليان أمام مقابر «الفيشاوي» (صور)

خرج جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، برفقة نجليه أحمد وعمر الفيشاوي، والفنانة سمية الألفي وزملائه في الوسط الفني ومحبيه، متجهين إلى قرية سرس الليان، بمحافظة المنوفية، مسقط رأسه، لكى يتم دفنه بمقابر عائلته هناك وفقا لرغبته. وعلى الجانب الآخر، احتشد أهالى سرس الليان أمام مقابر الفيشاوي انتظارا للحظة وصول الجثمان، من أجل تأدية صلاة الجنازة عليه مرة أخرى بمسجد الصعيدي، وسط أقاربه وأهل بلده الذين يكنون له الحب، كونه لم يبخل عليهم يوما وكان دائما ودودًا بهم.
فاروق-الفيشاوى_

الهضبة ينعى الفيشاوي.. والصاوي: رحل المبهج

حرص الفنان عمرو دياب على نعى الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفى فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز 67 عاما، وكتب الهضبة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان»، كما نعاه أيضا الفنان خالد الصاوي، الذي قام بنشر صورة له من تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وعلق عليها: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون».
هند-الحناوى-طليقة-احمد-الفيشاوى

هند الحناوي تنعى الفيشاوي: حفيدتك ستجلب لك الرحمة

نعت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، هند الحناوى، الراحل فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة، من خلال حسابها على موقع «فيسبوك»، حيث قامت بنشر صور له مع حفيدته (لينا)، قبل قليل، وعلقت عليها: «عسى أن ترتاح فى سلام وحفيدتك تجلب لك الرحمة»، وذلك بعد أن نعته (لينا) من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك، لقد توفيت فى سن مبكرة جدًا.. قبل ما تحضر تخرجي، وتقرأ كتابي، ولكنى عارفة إنك هتفضل تراقبني أينما كنت».
فاروق-الفشاوى-مع-ابنه

حفيدة فاروق الفيشاوى تنعيه: مت بطلا وستبقى فى قلبي

كان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، دائما يؤكد أن أسعد لحظات حياته هى الأوقات التي يقضيها بصحبة حفيدته (لينا أحمد الفيشاوي)، والتي نعت جدها بكلمات مؤثرة من خلال حسابها على موقع «إنستجرام»، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور التي تجمعها بجدها فى مراحل عمرها المختلفة، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة تصف كيف ستفقد وجوده فى حياتها، قائلة: «سأفتقدك.. ولا أعرف ماذا أقول لك، فأنا أحاول الآن أن أعثر على كلمات لكى أعبر لك عن حزني الشديد.. ستبقى دائما فى قلبي وقلوب محبيك الذين جلبتم لهم الفرح والسعادة».
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