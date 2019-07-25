الأهلي ينعى محمود علام مدير النادي الأسبق

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

مجلس الأهلي

نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الأحمر، ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمود علام، المدير التنفيذي الأسبق للنادي، الذي وافته المنية، صباح اليوم الخميس، ودعا مسؤولو الأهلي المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. وتوفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اللواء محمود علام، المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي.

وكان علام قد تولى منصب المدير التنفيذي للنادي الأحمر في عام 2014، وقت ولاية المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للقلعة الحمراء، ويعد اللواء محمود علام الراحل أحد أبطال القوات المسلحة، وشارك في العديد من الحروب، منها حرب اليمن و67 والاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة. ومن المنتظر تشييع الجنازة من مسجد

وكان علام قد تولى منصب المدير التنفيذي للنادي الأحمر في عام 2014، وقت ولاية المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للقلعة الحمراء، ويعد اللواء محمود علام الراحل أحد أبطال القوات المسلحة، وشارك في العديد من الحروب، منها حرب اليمن و67 والاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة.



ومن المنتظر تشييع الجنازة من مسجد عمر مكرم ظهر اليوم إلى مدفن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.



وفي ديسمبر من عام 2015، قدم محمود علام، مدير عام النادي الأهلي، استقالته من منصبه، خلال انعقاد مجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالهيكل الإداري، وحينها قام علام بجمع متعلقاته من النادي عقب الاستقالة، وحينها استدعى مجلس إدارة القلعة الحمراء، شيرين شمس، مدير فرع الأهلي بالجزيرة، عقب الاستقالة التي تقدم بها علام.

