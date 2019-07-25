رياضة

الأهلي ينعى محمود علام مدير النادي الأسبق

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
نعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الأحمر، ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمود علام، المدير التنفيذي الأسبق للنادي، الذي وافته المنية، صباح اليوم الخميس، ودعا مسؤولو الأهلي المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. وتوفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اللواء محمود علام، المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي.
وكان علام قد تولى منصب المدير التنفيذي للنادي الأحمر في عام 2014، وقت ولاية المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للقلعة الحمراء، ويعد اللواء محمود علام الراحل أحد أبطال القوات المسلحة، وشارك في العديد من الحروب، منها حرب اليمن و67 والاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة.  ومن المنتظر تشييع الجنازة من مسجد
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لاسارتي

لاسارتي: أفراح التتويج بالدوري يجب أن تتوقف

عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي القلعة الحمراء، صباح اليوم الخميس، داخل معسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية، وطالبهم بضرورة إغلاق صفحة الفوز على المقاولون، والتتويج رسميا بالدوري رقم 41، وأكد لاسارتي، في تصريحات للموقع الرسمي، للاعبين أن الفريق على موعد مع مباراة مهمة جدا أمام الزمالك الأحد المقبل، في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري، مؤكدًا لهم ضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل إنهاء الموسم بشكل مميز.
ستيف-بروس (1)

مدرب نيوكاسل: لست حامل حقائب لرئيس النادي

نفى ستيف بروس، مدرب نيوكاسل يونايتد، الذي خلف الإسباني رفائيل بينيتيز في المنصب، التكهنات التي ساقتها بعض جماهير الفريق، بأنه "دمية" في يد مايك أشلي مالك النادي، كما أكد أنه يطالب بالحصول على فرصة حقيقية للفوز بثقتهم. ورحل بينيتيز، صاحب الشعبية عندما انتهى عقده بنهاية يونيو الماضي، قائلا إن المسؤولين في النادي الواقع في شمال شرق البلاد لا يتقاسمون معه نفس الرؤية، ولم يُشعر وصول بروس لسانت جيمس بارك، هذا الشهر الجماهير بالرضا في ظل غضبها أساسًا من افتقار أشلي وبشكل واضح للطموح خلال فترة رئاسته وسط خطط لبيع النادي صاحب الأداء المتواضع.
اولمبياد-طوكيو (3)

مصمم ميدالية أولمبياد طوكيو يكشف أسرار الشكل الجديد

لا يزال يونيشي كاوانيشي، يتأقلم مع الشهرة المفاجئة التي بات يحظى بها، بعد يوم واحد من الكشف عن تصميماته لميداليات منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وتم الكشف عن التصميم خلال حفل بهيج وفخم في العاصمة اليابانية، قبل عام واحد بالضبط من انطلاق الدورة الأولمبية التي ستبدأ في 24 يوليو 2020. وظهر على الميداليات، التي يبلغ قطر الواحدة منها 85 ملليمترا، الإلهة نايكي إلهة النصر عند اليونانيين في تصميم يشمل أيضا الشعار الأولمبي، وتم تصنيعها من معادن أعيد تدويرها وجمعت من 6.21 مليون وحدة إلكترونية، تم التبرع بها من كل أنحاء اليابان.
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فرحة-الاهلى‎ (8)

رمضان صبحي: تحملنا الكثير لإسعاد الجماهير الحمراء

احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، للموسم الرابع على التوالي، وللمرة 41 في تاريخ القلعة الحمراء، ورقص لاعبو المارد الأحمر، احتفالاً بلقب الدوري، كما حملوا حسام عاشور قائد الفريق، على الأعناق، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة، في صدارة جدول الترتيب، ليحصد اللقب، وذلك بعدما أصبح الفارق بينه وبين الزمالك، صاحب المركز الثاني، 5 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، ستشهد مواجهة القطبين الأحد المقبل.
النادى-الاهلى

وفاة المدير التنفيذي الأسبق للنادي الأهلي

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، اللواء محمود علام، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، وكان علام قد تولى منصب المدير التنفيذي للنادي الأحمر في عام 2014، وقت ولاية المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للقلعة الحمراء، ويعد اللواء محمود علام الراحل أحد أبطال القوات المسلحة، وشارك في العديد من الحروب، منها حرب اليمن و67 والاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة. ومن المنتظر تشييع الجنازة من مسجد عمر مكرم ظهر اليوم إلى مدفن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

ياسر ريان: عودة نجلي للأهلي بيد الإدارة

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، ووالد أحمد ريان مهاجم القلعة الحمراء المعار لصفوف الجونة، أن نجله لم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد. وقال ياسر ريان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت الفضائية: "لاعبو الجونة تعودوا على الفوز وعدم الخسارة، ولعبوا أمام فرق الدوري جميعها بنفس الأداء، وليس أمام الزمالك فقط، والضغط في المباراة كان على لاعبي الزمالك لأنه يُنافس على بطولة الدوري، والجونة ساهم في إهداء الدوري للأهلي، ومباراته أمام المقاولون العرب مصيرية لأنها ستحسم الدوري له".
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

3 عقبات في صفقة انتقال علي جبر للأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي أن هناك 3 عقبات تعترض إتمام التوصل لاتفاق يسمح بانتقال علي جبر من بيراميدز للقلعة الحمراء، مضيفًا لـ«التحرير» أن العقبة الأولى تتمثل في خلاف بين الأهلي وبيراميدز، حيث يطالب الأخير بدفع ما يقارب 40 مليون جنيه مقابل بيع جبر، وهو ما يرفضه الأهلي، الذي يعلم أن هذا الرقم هو نفسه الذي اشترى به بيراميدز اللاعب وبالتالي فالأهلي يعتقد أن بيراميدز يريد ربحية غير منصفة أو عادلة، خاصة أن مسؤولي القلعة الحمراء يعلمون أن بيراميدز يرغب في بيع اللاعب لأنه لا يريد الالتزام معه براتبه السنوي المقدر بـ15 مليون جنيه في الموسم الواحد.
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