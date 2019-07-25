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هل تتحول مبادرة زراعة أسطح المنازل لمشروع استثمارى؟

بدأت محافظة القاهرة فى تنفيذ مبادرة تشجير وتزيين أسطح المنازل فى بعض الأحياء، وذلك استجابة لمجموعة من شباب مبادرتى "ريادى التنمية المستدامة، و"إدراك وطن 2030"
تحرير:هالة صقر ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
سطح منزل
سطح منزل
لم تعد عادة زراعة النباتات تقتصر على الحدائق والشوارع والحقول فقط، بل أصبحت هناك اتجاهات قوية للتوسع فى زراعة النباتات فى أماكن مختلفة وذلك بهدف إحداث نوع من التوازن البيئي، ومن ضمن هذه الاتجاهات تشجير وتزيين أسطح المنازل فى مختلف الأحياء، وبالفعل أطلقت محافظة القاهرة مبادرة لزراعة أسطح المنازل، وبدأت تنفيذها فى بعض الأحياء، مع حث المواطنين على التفاعل مع المبادرة وتوعيتهم بأهميتها، ولكن هناك مطالبات من بعض خريجى كلية الزراعة بمحاولة تنفيذ المبادرة والاستفادة منها كمشروع استثمارى يوفر احتياجات كل عقار من الخضراوات، ويخلق مظهرا حضاريا أيضا.
مبادرة تزيين أسطح المنازل أطلق اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فى منتصف يوليو الجاري مبادرة لتزيين وتشجير أسطح المنازل، وذلك خلال لقائه مع وفد مبادرتى "ريادى التنمية المستدامة" و"إدراك وطن 2030" اللتين تم إنشاؤهما لدعم إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وطلب شباب المبادرتين من
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سد-النهضة (1)

سد النهضة يتصدر رسالة أبي أحمد للرئيس السيسي

بعث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها اهتمام أديس أبابا، وعزمها على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، بهدف تنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو.. وعبر أبي، في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الإثيوبي، الذي استقبله الرئيس السيسي اليوم الخميس، عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

هل ينجح البرلمان في حسم الثغرات في قانون المرور؟

لا يزال قانون المرور الجديد يشهد حالة كبيرة من الجدل وتباين الآراء داخل أروقة البرلمان حتى اللحظة الراهنة، وهو ما تسبب في عدم إرجاء القانون في صورته النهائية حتى الآن. حيث شهد القانون خلال الآونة الماضية، عدة جلسات استماع بحضور عدد كبير من المتخصصين لمناقشة مشروع القانون الحالي، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين، إلا أنه لا يزال هناك عدد من المواد الخلافية التي لم يتم حسمها.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (4)

تنسيق الجامعات.. مد تسجيل رغبات المرحلة الأولى حتى مساء غد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة، وأكد الوزارة في بيان رسمي، أن سبب مد التوقيت، يأتى في إطار الحرص على مصلحة الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.. وانطلقت أعمال تسجيل الرغبات، عبر موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية، يوم الأحد الماضي، وفقا للحد الأدنى في الشعب الثلاث: العلمية والهندسية والأدبية.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

مصر تتقدم في مؤشر الابتكار العالمي.. وتحتل المركز 92

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر حصلت على المركز الـ92 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2019، مشيرة إلى أنها تقدمت 3 مراكز عن العام المنصرم. وقالت الوزارة في بيان، إن حصول مصر على هذه المرتبة يُعد قفزة في ترتيبها خلال أخر 3 سنوات، حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 95، وفي عام 2017 على المرتبة 105، والمرتبة 107 في عام 2016. وأوضحت أن ذلك يمثل أهمية عالمية متزايدة؛ لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة، خاصة بين المستثمرين و الباحثين.
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مواقف-ميكروباصات-وتكسى- (2)

3 فئات.. التعريفة الجديدة للمواصلات في بني سويف

اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية للأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها، وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بزيادة تتراوح من 10 إلى 15 % مقارنة بتعريفة الأجرة السابقة، عقب الزيادة التى أقرتها الحكومة على المنتجات البترولية، وأمر بحزمة من الإجراءات المشددة ضد السائقين المخالفين في حال عدم الإلتزام بالتعريفة الجديدة، منها: طبع استيكرات وملصقات يتم وضعها على زجاج سيارات الأجرة من السرفيس والتاكسي موضح بها التعريفة المقررة وأرقام الخطوط الساخنة لاستقبال شكوى المواطنين.
اتوبيسات-وسائل-مواصلات

ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية في القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، الزيادات المقررة على أسعار السرفيس الداخلي للقاهرة الكبرى، إذ جاءت الزيادة بنسبة 15% لغالبية المناطق، للخطوط الداخلية، وذلك وفق المسافة لكل خط سير. كما اعتمد المحافظ، أجرة المواصلات الجديدة من القاهرة لجميع المحافظات بعد تحريك أسعار الوقود. وقال اللواء عمرو جمجوم مدير مشروع السرفيس بالقاهرة، إن العمل بالتعريفة الجديدة بدأ اليوم، موضحًا أنه يتم حالياً إخطار جميع مديري المواقف بالأسعار الجديدة.
بنزين

15 % زيادة.. تعريفة المواصلات من القاهرة للمحافظات

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية. وقال بيان لمحافظة القاهرة، إن الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، انتهت من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التي تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحري والوجه القبلي. وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة، بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم، موجها بالسحب الفوري لرخصة أي سائق لن يلتزم بهذه التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
طقس-حار (1)

حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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