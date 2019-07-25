هل تتحول مبادرة زراعة أسطح المنازل لمشروع استثمارى؟

بدأت محافظة القاهرة فى تنفيذ مبادرة تشجير وتزيين أسطح المنازل فى بعض الأحياء، وذلك استجابة لمجموعة من شباب مبادرتى "ريادى التنمية المستدامة، و"إدراك وطن 2030"

تحرير:هالة صقر ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

لم تعد عادة زراعة النباتات تقتصر على الحدائق والشوارع والحقول فقط، بل أصبحت هناك اتجاهات قوية للتوسع فى زراعة النباتات فى أماكن مختلفة وذلك بهدف إحداث نوع من التوازن البيئي، ومن ضمن هذه الاتجاهات تشجير وتزيين أسطح المنازل فى مختلف الأحياء، وبالفعل أطلقت محافظة القاهرة مبادرة لزراعة أسطح المنازل، وبدأت تنفيذها فى بعض الأحياء، مع حث المواطنين على التفاعل مع المبادرة وتوعيتهم بأهميتها، ولكن هناك مطالبات من بعض خريجى كلية الزراعة بمحاولة تنفيذ المبادرة والاستفادة منها كمشروع استثمارى يوفر احتياجات كل عقار من الخضراوات، ويخلق مظهرا حضاريا أيضا.

مبادرة تزيين أسطح المنازل أطلق اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فى منتصف يوليو الجاري مبادرة لتزيين وتشجير أسطح المنازل، وذلك خلال لقائه مع وفد مبادرتى "ريادى التنمية المستدامة" و"إدراك وطن 2030" اللتين تم إنشاؤهما لدعم إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وطلب شباب المبادرتين من

مبادرة تزيين أسطح المنازل

أطلق اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فى منتصف يوليو الجاري مبادرة لتزيين وتشجير أسطح المنازل، وذلك خلال لقائه مع وفد مبادرتى "ريادى التنمية المستدامة" و"إدراك وطن 2030" اللتين تم إنشاؤهما لدعم إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.



وطلب شباب المبادرتين من محافظ القاهرة البدء فى المساهمة فى مبادرة لتشجير وتزيين أسطح المنازل فى القاهرة، وذلك بالتعاون مع شركاء المجتمع المدنى والرعاة القائمين على تنفيذ المشروع والجهات التنفيذية بمحافظة القاهرة، مع قيامهم بعمل ندوات تثقيفية عن تطبيق زراعة الأسطح فى المدن المستدامة لتوعية المواطنين بأهميتها.

وأكد شباب المبادرتين على أنهم يسياهمون فى توفير شتلات وشجيرات ومزروعات تصلح لزراعة أسطح العقارات وكذلك توفير السيارات والمعدات اللازمة لنقلها بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى، والمشاركة فى تسكين وتنسيق النباتات فوق أسطح العقارات التى سيتم اختيارها، مع مساهمة متطوعين بالإشراف على التنفيذ والتنسيق بين قاطنى العقارات المشاركة والمتخصصين والعمال للتأكد من تنفيذ المشروع على أكمل وجه.



وأكد المحافظ أثناء اللقاء على أنه يتم حاليا حملة نظافة أسطح العقارات بأحياء القاهرة، موضحا أنه سيتم زراعة الأسطح بالمجان للقاطنين فيها، ولن يتم تحميلهم أية أعباء مادية، وأن دور السكان سيقتصر على الحفاظ على النباتات والاستفادة من عائدها مضيفًا أنه سيتم التنسيق مع مسئولى الزراعة لاختيار النباتات التى تصلح للزراعة على الأسطح، مؤكدا أن المحافظة سوف تدعم هذه المبادرة فى إطار تبنيها لتطبيقات التنمية المستدامة وإيمانها بضرورة زيادة الرقعة الخضراء فى محافظة القاهرة.





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نباتات تصلح لزراعة الأسطح

هناك العديد من النباتات التى تصلح للزراعة أعلى أسطح المنازل منها الزهور وأشجار الزينة.

ومن الممكن زراعة بعض المحاصيل مثل الفجل والجرجير والنعناع والروزمارى، والملوخية والسبانخ، والخس، والبقدونس، والبطاطس والفاصوليا والخيار والخيار، والكوسة.

ومن الممكن أيضا زراعة الفاكهة مثل البطيخ والكنتالوب والفراولة والعنب والليمون والخوخ والبرتقال.

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كيف تتحول المبادرة لمشروع استثماري؟

حسام محفوظ مهندس زراعي قال لـ"التحرير"، إن المبادرة التى أطلقتها محافظة القاهرة جيدة للغاية، ولكن من الممكن ألا تقتصر فقط على زراعة الأشجار ونباتات الزينة، ويتم استغلالها فى توفير مصدر رزق للشباب وربات البيوت وكبار السن، من خلال استغلال الأسطح فى زراعة المحاصيل التى تحتاجها ربة المنزل يوميا فى تحضير الأطعمة المختلفة، وهو ما يساعد على الاكتفاء الذاتى لسكان كل عقار مع بيع جزء من المحصول والحصول على الربح.

وأوضح محفوظ أن زراعة أسطح المنازل سيساهم فى إحداث التوازن البيئي، وذلك لأن النباتات تساعد على التقليل من غاز ثاني أكسيد الكربون، وزيادة نسبة الأكسجين فى الهواء، هذا بالإضافة إلى أن النباتات ستكون صحية ولا تحتوى على هرمونات مضرة، مؤكدا أنه من الممكن الاستعانة بالشباب من خريجي كلية الزراعة فى تقديم المساعدة لسكان العقارات عن كيفية زراعة الأسطح والعناية بالنباتات.

ومن جانبه قال عبدالرحمن ياسين خريج كلية الزراعة، إن فكرة استغلال أسطح المنازل فى الزراعة ليست جديدة، ولكنها ليست منتشرة ولم يهتم بها الشباب أو سكان العقارات، بالرغم من أهميتها وإمكانية تحويلها من مجرد مظهر جمالي إلى مشروع استثماري مربح، أو مشروع محدود لتوفير احتياجات السكان من الخضراوات.

وأضاف عبدالرحمن أن زراعة أسطح المنازل أمر غير مكلف ولا يحتاج إلى آلات ضخمة، فقط يحتاج إلى أوانٍ للزراعة ومجموعة من الشتلات والمياه، وبعض الأسمدة البسيطة، ومن الممكن استخدام المراقد الخشبية او البلاستيكية والمواسير، والبراميل البلاستيكية، مع مراعاة توافر الماء والتهوية ويكون المكان معرضا للشمس، والتأكد من عدم وجود مواد ضارة أو سامة فى التربة المستخدمة للزراعة.

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