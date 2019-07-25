الهضبة ينعى الفيشاوي.. والصاوي: رحل المبهج

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

الفنان فاروق الفيشاوي

حرص الفنان عمرو دياب على نعى الراحل فاروق الفيشاوى، الذى توفى فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية عن عمر ناهز 67 عاما، وكتب الهضبة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان»، كما نعاه أيضا الفنان خالد الصاوي، الذي قام بنشر صورة له من تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، وعلق عليها: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك لمحزونون».

وأضاف خالد الصاوي: «بقلب يعتصره الألم ينعى الفنان خالد الصاوي صديق العمر والأخ الأكبر الجدع الحبيب والصديق والأخ والسند والأستاذ الذي لا تكفي كلمات في رثائه ولا وصف محبته، صداقة وأخوة ورثت عن الأب البرنس صاحب الرأي الحر والمواقف الشجاعة الوسيم والمبهج صاحب الضحكة التي لا تخطئ، محب الحياة المتفائل