الطفلة سما: «ماتخطفتش».. وتركت المنزل بسبب زوجة أبي

تحرير:محمد مجلي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من حل لغز ما تردد بأنه "اختطاف الطفلة سما التى تبلغ من العمر 9 سنوات"، بعد تداول مقطع فيديو وصور على "فيسبوك" يظهر أنها برفقة إحدى السيدات بغرب المدينة، لتشغل الرأي العام السكندري، حيث عادت الطفلة لأحضان والدها وتبين أنها تركت المنزل لسوء معاملة زوجة الأب فخرجت إلى الشارع تبكي وعثرت عليها إحدى السيدات واصطحبتها لحين الوصول إلى أسرتها، وتبين صحة عدم ما تم تناوله بشأن اختطافها. وبدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغاً من "عبد الرحمن.أ" يفيد باختفاء ابنته المشار إليها وتغيبها عن المنزل بمنطقة سيدى بشر.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي استناداً إلى الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والاستماع لأقوال الأب والأم، وتبين انفصالهما وتفريغ الكاميرات، فيما كشفت شقيقة والدة الطفلة سما تعرض البنت لسوء معاملة من زوجة الأب خلال الآونة الأخيرة وتكرار شكواها. تم التوصل إلى هوية السيدة، وتبين أنها مقيمة