الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع قرشين ليسجل أيضا 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من بنك الإسكندرية، والبنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.56 جنيه للشراء. بينما استقر سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك قناة السويس، وبنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار